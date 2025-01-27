Фридлянд Кирилл
|27.01.2025
|Конференция CNews «Современный цифровой офис 2025» состоится 10 апреля 1
Фридлянд Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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