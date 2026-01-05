Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии

Красногорский завод им. С.А. Зверева входит в число ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. КМЗ разрабатывает, испытывает и серийно производит устройства различного назначения и широкой сферы применения, в число которых входят оборудование и системы радиационного контроля, а также другие измерительные приборы.