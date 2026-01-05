Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии

Разделы

Красногорский завод им. С.А. Зверева входит в число ведущих предприятий России в области оптического и оптико-электронного приборостроения. КМЗ разрабатывает, испытывает и серийно производит устройства различного назначения и широкой сферы применения, в число которых входят оборудование и системы радиационного контроля, а также другие измерительные приборы.

05.01.2026 В России внедрена ИИ-система предотвращения брака при производстве печатных плат 1
20.08.2025 В России запускают производство безэкипажных катеров грузоподъемностю до 1,5 тонн 1
17.07.2025 В России запустили производство морских беспилотных катеров 1
09.08.2024 Красногорский завод им. С.А. Зверева перешел на «Кибер Бэкап» 3
13.06.2024 В России создана новая станция предупреждения атак с воздуха 2
27.05.2024 ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» начал работу с электронным архивом «Этлас» 2
10.04.2024 Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса 2
29.01.2024 Налоговая банкротит военную ИT–компанию, хотя она безуспешно пытается заплатить налоги в третий раз 1
13.10.2023 Сверхчувствительные объективы «Швабе» помогут врачам диагностировать опасные заболевания 2
15.08.2023 «Швабе» представил новый измеритель радиации для специальных подразделений 3
10.07.2023 «Швабе» и «Нацпромлизинг» внедрят новые технологии в регионах 3
26.01.2022 Предприятие «Швабе» и «Партнерский центр РТ» объявили о сотрудничестве 2
07.06.2021 «Швабе» и «Сберсервис» договорились о расширении сотрудничества 1
24.05.2021 Предприятие «Швабе» цифровизует производственные процессы 2
20.04.2021 «Швабе» объявил о старте продаж новых фотообъективов 2
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
25.01.2021 Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет 1
17.12.2020 «Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием 2
06.11.2020 Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса 2
24.07.2020 «Швабе» представит фотообъектив «Зенитар-12» с байонетом Sony E. Фото 2
08.05.2020 «Швабе» и РЖД тестируют бесконтактную систему измерения температуры 1
18.03.2019 Светосилы много не бывает 1
12.11.2018 «Росэлектроника» представила нейротренажер ReviVR на международном рынке 1
05.10.2018 «Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное производство фототехники «Зенит» 2
01.10.2018 Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры 1
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M 2
16.04.2018 Чем запомнился Фотофорум 2018? 1
21.09.2017 «Ангстрем» предлагает заменить иностранную электронику на отечественную в изделиях «Швабе» 1
30.04.2014 К 2020 г. у России будет 15-20 собственных спутников ДЗЗ 1
27.11.2012 «Карачаровский механический завод» внедрил гибридную CAD-систему от Siemens PLM Software 1
25.08.2011 «Ковровский механический завод» расширяет масштабы СЭД «Дело» 1
16.06.2011 На базе Красногорского завода им. Зверева будет создан научно-производственный центр холдинга «Оптические системы и технологии» 3
02.02.2011 «Ковровский механический завод» переходит на сервисную модель управления ИТ 1
03.06.2010 Сотрудники «Техносерв» неделю не могли попасть в офис 1
28.05.2010 Пожарные блокировали «Техносерв»: 1000 сотрудников не пускают в офис 1
03.11.2009 Комплекс разведки космоса "Окно" модернизируют 1
23.11.2007 «Карачаровский механический завод» построил СЭД на базе LanDocs 1
24.05.2007 «Инталев» помог КМЗ: разработка и внедрение ССП 1
25.08.2006 "Монитор-Э": год со дня запуска 1

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 19
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 18
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 15 6
Leica Camera 267 5
Sony 6637 4
Canon 1422 3
Nikon 635 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 2
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 2
Системы документооборота 512 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 2
Fortis - Фортис 40 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 122 1
Инталев - Intalev 275 1
Центр микроэлектроники 27 1
Ростех - Швабе - ЗОМЗ - Загорский оптико-механический завод 4 1
Людиновокабель 2 1
Ростех - РТ-Интеллектэкспорт 1 1
КМЗ-Инжиниринг - Конструкторское бюро завода КМЗ (KMZ) 1 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2256 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 1
Naumen - Наумен 688 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 534 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 243 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 1
9038 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 103 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1222 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2658 1
Ростех - Росэлектроника - Вега ИМЦ - Инженерно-маркетинговый центр концерна Вега 19 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Olympus 470 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1078 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 6
РАН Факел ОКБ - Двигательная Лаборатория Российской Академии Наук 10 6
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 6
КМЗ - Карачаровский механический завод 10 4
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 3
Роскосмос РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 3
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 3
ПСН группа - Промсвязьнедвижимость 4 2
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 6 2
Росатом - ТВЭЛ - КМЗ - Ковровский механический завод 3 2
ПромСвязьКапитал 84 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Messe Düsseldorf - Дюссельдорф Мессе - Дюссельдорфская ярмарка 2 1
TÜV Thüringen - ТЮФ Тюринген 4 1
Карачарово БЦ 2 1
Кировский маргариновый завод 2 1
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 34 1
РЖД - Российские железные дороги 2008 1
Транснефть 324 1
Газпром ПАО 1422 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 281 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 507 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 171 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8244 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 88 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1904 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6311 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3114 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 753 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 185 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3130 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 115 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 10
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 8
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 7
Фотокамеры - Боке (эффект) - размытие - "способ передачи объективом несфокусированной точки света" 250 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 6
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 4
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 249 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18378 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3356 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 755 2
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1097 2
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 248 2
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 325 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6020 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1962 2
Видеокамера - Camcorder 2328 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 2
Фотоплёнка - Photographic film - фотоматериал на гибкой полимерной подложке 77 2
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3718 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25685 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13369 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12019 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4149 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Ростех - Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 7 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 6
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 4
Zenit M 4 3
Microsoft Windows 2000 8663 2
Sony E-mount байонет 28 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
NASA Landsat 82 2
Ростех - Швабе КМЗ - Селена - фотографический объектив 2 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-П - серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 21 2
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Геотон-Л - оптико-электронная аппаратура 3 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 268 2
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 45 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 27 1
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 1
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 1
ESA - CNES - Pleiades - военные спутники Французского Национального Центра Космических Исследований 22 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Softline - Borlas PLM Support Center 2 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 154 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 55 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 140 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Olympus TruePic ASIC 47 1
Olympus Tough 17 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Канопус-В - серия российских спутников дистанционного зондирования Земли 34 1
Panasonic - Venus Engine 58 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 952 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 186 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1538 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЭОС Дело-web 209 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 209 1
ReviVR - нейротренажер 8 1
Новиков Александр 36 5
Калюгин Вадим 18 5
Ожгихин Иван 31 3
Коняев Андрей 16 2
Ерошок Дмитрий 2 2
Авдошкин Владимир 4 2
Даниленко Михаил 3 2
Попов Сергей 149 2
Ананьев Дмитрий 82 2
Заболотный Игорь 45 1
Дмитроченко Сергей 8 1
Хохлов Михаил 8 1
Зинуков Сергей 1 1
Остапенко Олег 7 1
Жигулич Валерий 1 1
Заичко Валерий 3 1
Вьюгов Евгений 1 1
Шишенин Евгений 25 1
Борисов Лев 1 1
Арбузов Александр 1 1
Крестинин Александр 1 1
Софинская Елена 1 1
Даниленко Татьяна 1 1
Тедеев Вадим 2 1
Чемезов Сергей 146 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Ананьев Алексей 110 1
Мартынов Дмитрий 37 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Kik Marcus - Кик Маркус 1 1
Федулов Кирилл 52 1
Кулиш Александр 15 1
Плис Николай 4 1
Машевич Павел 5 1
Евтушенко Алексей 41 1
Соколова Валерия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 34
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 14
Земля - планета Солнечной системы 10671 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 5
Германия - Федеративная Республика 12945 3
Европа 24654 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 3
Москва - ЮВАО - Лефортово 36 2
Москва - ЗАО - Крылатские холмы 12 2
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 114 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 751 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Азия Центральная - Памир - Pamir - горная система на юге Центральной Азии и на севере горной гряды Гималаи 8 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Шушары 32 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Франция - Французская Республика 7983 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3052 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 1
Япония 13554 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 139 1
Таджикистан - Республика 914 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 308 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8375 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
Энергетика - Energy - Energetically 5528 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 866 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1332 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 2
Экономический эффект 1218 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6339 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 762 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 1
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7597 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Аренда 2583 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2500 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11419 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 2
Деловой Петербург 33 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2173 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 248 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 81 6
НИИ командных приборов - Научно-исследовательский институт командных приборов 11 6
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ прикладной механики имени В.И. Кузнецова 6 6
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 2
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
ТГУ - Томский государственный университет 213 1
Photokina 60 2
Фотофорум 48 2
MEDICA 10 1
