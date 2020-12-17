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«Швабе» запустил производство фотографических объективов с постоянным фокусным расстоянием

Техника
, Текст: Владимир Бахур

Новинка Красногорского завода им. С. А. Зверева (КМЗ), входящего в холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех, разработана с байонетом E-mount для комплектации беззеркальных камер Sony. Изделие появится в продаже в следующем году.

«Зенитар 1.5/50» с байонетом Sony E-mount подходит для повседневной и портретной съемки, а также для создания фотографий с эффектом размытия фона (боке). Устройство имеет фокусное расстояние 50 мм и переменную диафрагму f/1,5 – f/2,2. При максимальном значении последней объектив обеспечивает минимальную глубину резкости, что позволяет выделить объект съемки на размытом фоне, сделав фотографию объемной и художественно выразительной.

В числе других преимуществ нового «Зенитара» – высокая светочувствительность, благодаря которой пользователь может вести качественную съемку при слабом освещении. По задумке конструкторов устройство выполнено в едином стиле с ранее созданными объективами для камер Sony.

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«В этом году мы запустили первую промышленную серию в количестве 10 единиц. Новинка будет интересна, в первую очередь, любителям портретной съемки. На рынок она выйдет в следующем году вместе с другими фотообъективами предприятия», – отметил генеральный директор КМЗ Александр Новиков.

В 2021 году КМЗ готовит к выпуску 7 новых фотообъективов с разными байонетами. В их числе – «Зенитар 2/35» с байонетом E-mount для камер Sony, который позволяет даже в условиях низкой освещенности получать изображения с естественной цветопередачей и высокой детализацией кадра. Обладателей фототехники Nikon и Canon ждет выход художественного объектива «Селена 1,9/58» и ряда других моделей. Без внимания не останутся и пользователи камер Leica, для которых предприятие выпустит объективы «Зенитар 2,8/21» и «Зенитар 1,0/50».



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