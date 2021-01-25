Первой российской системе синхронного планирования производства на базе Infor SyteLine исполнилось 15 лет

В 2005 году компания «Людиновокабель» запустила в промышленную эксплуатацию ERP-систему на базе решения Infor SyteLine. Это был первый в России проект с поддержкой синхронного планирования производства по методологии APS (Advanced Planning and Scheduling).

АО «Людиновокабель» — один из ведущих российских производителей энергетических проводов и кабелей. Производственная номенклатура предприятия превышает 7000 наименований. Среди клиентов АО «Людиновокабель» такие компании, как «Роснефть», «Транснефть», «Лукойл», «Газпром», НЛМК, КМЗ.

В 2003 году предприятие столкнулось с кризисом роста. Планирование производства проходило по традиционной схеме, в ручном режиме. Это не позволяло оперативно обрабатывать данные и сопоставлять объемы поступающих заказов со складскими запасами и производственными мощностями, чтобы формировать точные сроки производства. Страдала точность исполнения производственного графика и поставки продукции клиентам.

Руководство компании, чтобы повысить эффективность производственного планирования, сократить сроки исполнения заказов, увеличить объемы производства и расширить ассортимент продукции, планировало использовать вариант комплексного решения производственных задач и устранения узких мест в бизнес-процессах. Для этого нужно было перевести управление производством на принципиально новый для того времени уровень и внедрить промышленную ERP-систему.

По итогам конкурса было выбрано решение Infor SyteLine. Интегратором в рамках проекта выступил партнер Infor — компания «Фронтстеп СНГ» (FRONTSTEP CIS).

Возможности ERP-решения Infor позволили автоматизировать ключевые бизнес-процессы, пересмотреть производственные процессы и добиться оптимальных для бизнеса результатов.

За счет внедрения алгоритмов синхронного планирования, поддержанных Infor SyteLine, компания получила возможность рационально планировать загрузку производственных мощностей, минимизировать сроки производства продукции, строго контролировать выполнение производственных заданий и подбирать оптимальные варианты производственных программ. Такая оптимизация позволила заметно снизить издержки и объемы запасов непроизводственного сырья.

Только в первые шесть месяцев после внедрения Infor SyteLine запасы незавершенного производства, которые представляют собой материальные ресурсы на разных стадиях производственного процесса, не относящиеся к готовой продукции, сократились на 36%.

Удалось решить и проблему соблюдения сроков производства, что особенно важно для кабельной отрасли, где спрос на продукцию испытывает сильные сезонные колебания. В срок выполняется более 90% заказов. Ранее этот показатель мог не достигать отметки в 80%.

«В свое время мы стали своеобразными первопроходцами в плане практического применения и синхронного планирования производства по методологии APS. Поскольку мы первыми стали использовать эту методику в России, у нас не было возможности опереться на чужой опыт, предварительно посмотреть, какие результаты можно получить, насколько это вообще может быть оправданным для нашего бизнеса. Мы сделали серьезный шаг, приняв на себя все риски. В итоге, благодаря усилиям нашего партнера, компании “Фронтстеп СНГ”, и возможностям Infor SyteLine, мы смогли добиться поставленных целей — повысить эффективность и обеспечить строгое соблюдение сроков производства. На протяжении 15 лет с момента внедрения мы занимались развитием цифровых систем на предприятии. К сегодняшнему дню на основе Infor SyteLine выросла целая корпоративная цифровая экосистема. Сейчас мы переходим к внедрению Lean-технологий, и использование современной ERP-системы сыграет важную роль в этом процессе», — сообщил Зинуков Сергей Викторович, генеральный директор «Людиновокабель».

«Решения Infor — это именно тот инструмент, который помогает производственным предприятиям выстраивать стройную и гибкую систему бизнес-процессов, сокращать затраты ресурсов на производство, уменьшать издержки и оптимизировать всю систему планирования. Важно, что в силу своей ориентации на отраслевые вертикали, Infor может предложить компаниям решения, способные без существенных доработок удовлетворить потребности, связанные с отраслевой спецификой», — отметил Дмитрий Мартынов, официальный представитель Infor в России и СНГ.

Сейчас Infor SyteLine выполняет роль единой информационной системы управления предприятием и обеспечивает полный контроль движения материалов и управление прямыми затратами, поддерживает точное календарное планирование производства и выполнение заказов без срыва сроков.