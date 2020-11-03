Infor ERP LN Infor ERP Enterprise SSA ERP LN

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и прода

«Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN асширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Т

«Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует

Infor представил новую версию Infor LN со встроенными социальными технологиями для бизнеса Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса представила оптимизированную версию решения Infor LN, содержащую встроенные социальные технологии для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, Infor LN под номером 10.3 содержит многочисленные усовершенствования, направленные на

Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat зводительные решения на базе отраслевых стандартов, сообщили CNews в компании. Теперь Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для операционной платформы Red Hat Enterprise Linux и решений JBoss

«Полисан» создает систему управления производством лекарственных средств на базе Infor10 ERP Enterprise сной системы управления производством лекарственных средств с полностью автоматизированными процессами контроля качества в соответствии с требованиями стандартов GMP. Основой системы станет платформа Infor10 ERP Enterprise. «Полисан» является отечественным производителем и разработчиком оригинальных лекарственных препаратов. Собственное производство и складской комплекс компании расположены

«Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS ном производственном объединении» (УМПО) по развитию информационной системы управления УМПО на базе Infor ERP LN. С целью повышения эффективности управления предприятием GMCS оптимизирует ряд ф

Viru Keemia Grupp совместно с GMCS подготовит систему Infor ERP LN к ведению учета по стандартам Евросоюза омпания GMCS, которая обеспечит ведение в корпоративной информационной системе концерна VKG на базе Infor ERP LN (Baan IV) данных по финансам, логистике и производству в новых стандартах. Конце

Ferrari внедряет решение Infor для управления производством омпанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда систе

Linemaster Switch переходит на ERP-систему Infor SyteLine х во всей организации таким образом, что любое изменение в одном отделе предприятия немедленно отражается во всех аспектах бизнеса. По словам Марка Хамфлетта (Mark Humphlett), директора по маркетингу ERP-систем Infor, информационная система Infor ERP SyteLine позволит компании Linemaster Switch сосредоточить внимание на своей основной сфере — производстве, не затрачивая усилия на обслуживан

LTH Castings оптимизирует логистику и взаимодействие с клиентами с помощью решений Infor е, а также заводами в Хорватии и Македонии. В условиях производства на нескольких площадках продукт Infor LN даст LTH Castings более точное представление о своей текущей деятельности и цепочках

GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN о завершении проекта по созданию единой информационной системы учета для корпорации «Иркут» на базе Infor ERP LN (Baan). Работы по проекту выполнялись в тесном сотрудничестве со специалистами «

GMCS автоматизировала завод OТИС в России на базе Infor ERP LN управления предприятием на заводе ОТИС в Санкт-Петербурге. Корпоративная система управления на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) обеспечивает управление процессами производства, закупок и продаж, а

САРЭКС строит систему управления на базе Infor ERP LN Саранский экскаваторный завод) ведется проект по созданию информационной системы управления на базе Infor ERP LN. По итогам проекта, имеющего стратегическое значение для предприятия, САРЭКС смо

GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1) екта миграции автоматизированной системы управления предприятием с версии системы Baan IV на версию Infor ERP LN (Baan 6.1) в РСК «МиГ» – российском производителе авиационной техники. В рамках

GMCS строит ERP-систему для «Отис» в России теле лифтового оборудования. Новая информационная система управления «Отис» будет построена на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) и охватит производственные площадки предприятия в Санкт-Петербурге и

Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении компании. Как отмечается, результатом проекта стало п

Вышла новая версия Infor ERP LN для предприятий с дискретным типом производства Компания Infor выпустила новую версию системы Infor ERP LN, ориентированную на предприятия с дискретным типом производства. Доработки, воше

GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень GMCS приступила к проекту миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Infor ERP LN (Baan IV) на Infor ERP LN (Baan 6.1) в одной из крупнейших российских сам

GMCS адаптировала Infor ERP LN для «Нева Кабель» aka. В ходе выполненных работ консультанты GMCS адаптировали систему управления, внедренную на базе Infor ERP LN (Baan IV), под потребности клиента с учетом действующего российского законодател

Infor представила ERP-систему нового поколения для дискретного производства Компания «Фронтстеп СНГ», эксклюзивный партнер компании Infor Global Solutions по распространению линейки Infor ERP SyteLine в России и СНГ, сообщила о выходе ERP-решения нового поколения Infor ERP SL. Infor ERP SL 8.0 (ранее Infor ERP SyteLine) – ERP-решение для дискретного пр

GMCS построила систему учета основных средств для РСК «МиГ» ах проекта консультанты GMCS адаптировали внедренный модуль к следующей версии системы управления - Infor ERP LN (Baan 6.1), переход на которую РСК «МиГ» планирует осуществить в будущем.

«Связьстройдеталь» внедряет КИС на базе Infor ERP SyteLine «Фронтстеп СНГ» и «Связьстройдеталь» подписали соглашение о начале проекта по внедрению АСУ предприятием на основе Infor ERP SyteLine. В настоящее время на предприятии назрела необходимость оптимизации существующей системы планирования и управления, модернизации основных производственных процессов. Для этог

GMCS и НПК «Элара» создают центр компетенции егтярева» и др. Отметим, что GMCS является центром локализации и поддержки последней версии системы Infor ERP LN (Baan 6.1) для России, стран СНГ и Балтии. Специалисты GMCS будут оказывать инфо

Машиностроительная компания КРАНЭКС выбрала Infor ERP LN АНЭКС, производитель гусеничных гидравлических экскаваторов в России и странах СНГ, выбрала систему Infor ERP LN (Baan 6.1), локализованную компанией GMCS, которая также осуществляет и техничес

GMCS реализовала первый в России проект миграции на Baan 6.1 о отметить, что в результате миграции Иркутский авиационный завод перешел на российскую локализацию Infor ERP LN (Baan 6.1), разработанную и поддерживаемую компанией GMCS. По словам ИТ-директор

«НоваКард» перешел на Infor ERP SyteLine Завершился проект «Фронтстеп» в компании «НоваКард» по внедрению АСУ на базе Infor ERP SyteLine. Особенность проекта состояла в том, что параллельно «НоваКард» внедрял систему управления качеством ISO 9001-2000 и CQM (систему управления качеством пластиковых карт междун

«Иркутский авиационный завод» перешел на Infor ERP (Baan 6.1) GMCS завершила проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на Infor ERP (Baan 6.1) на «Иркутском авиационном заводе», входящем

КнААПО управляет бизнесом с помощью BAAN IV A&D нение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО), мировой производитель авиационной техники, и компания TopS Business Integrator (TopS BI) объявили о завершении проекта разработки и внедрения АСУП на базе решения BAAN IV Aerospace&Defense. По результатам анализа функциональности существующих ERP-систем, ориентированных на управление промышленными предприятиями, на КнААПО было принято решение о применени

Infor анонсирует новый программный продукт Компания Infor объявила о выпуске нового программного продукта Infor ERP XA MES Suite, который представляет собой интегрированное решение для производственных предприятий, обеспечивающее больший контроль за процессом производства. Решение включает в себя с

В GMCS назначен руководитель департамента продуктов SSA Global/Baan Алексей Романов назначен на должность руководителя департамента продуктов SSA Global/Baan компании GMCS. В сферу его ответственности входят вопросы, связанные с продвижением прод

GMCS переводит "Иркутский авиационный завод" на SSA ERP LN Компания GMCS начала проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на SSA ERP (Baan 6.1) LN на «Иркутском авиационном заводе», входящем

GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединитель

GMCS локализовала SSA ERP LN (Baan 6.1) Компания GMCS объявляет о завершении локализации системы SSA ERP LN (Baan 6.1) для России, стран Балтии и СНГ. В соответствии с соглашением о партнерстве между SS

"Полисан" внедрил SSA ERP (Baan) иалисты компании GMCS завершили проект полнофункционального внедрения системы SSA ERP (ранее — Baan) в фармацевтической фирме «Полисан». C января 2006 года система была переведена в режим

"МиГ" внедряет SSA ERP (Baan) мпании GMCS приступило к построению информационной системы управления предприятием на базе SSA ERP (Baan). Проект является частью комплексной программы по оптимизации управления самолетостроите

Кому достанется русский Baan? Развитие ERP-системы Baan на российском рынке принципиально отличается от эволюции продуктов конкурентов. Еще 8-10

GMCS выполняет проект на базе системы SSA ERP в корпорации "Иркут" дрению модуля «Российские основные средства» корпоративной системы управления предприятием SSA ERP (Baan IV) в научно-производственной корпорации «Иркут», являющейся крупнейшим российским произ