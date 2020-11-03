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Infor ERP LN Infor ERP Enterprise SSA ERP LN

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и прода
18.10.2018 «Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN

асширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Т
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS

Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует
06.08.2013 Infor представил новую версию Infor LN со встроенными социальными технологиями для бизнеса

Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса представила оптимизированную версию решения Infor LN, содержащую встроенные социальные технологии для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, Infor LN под номером 10.3 содержит многочисленные усовершенствования, направленные на

26.12.2012 Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat

зводительные решения на базе отраслевых стандартов, сообщили CNews в компании. Теперь Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для операционной платформы Red Hat Enterprise Linux и решений JBoss

19.09.2012 «Полисан» создает систему управления производством лекарственных средств на базе Infor10 ERP Enterprise

сной системы управления производством лекарственных средств с полностью автоматизированными процессами контроля качества в соответствии с требованиями стандартов GMP. Основой системы станет платформа Infor10 ERP Enterprise. «Полисан» является отечественным производителем и разработчиком оригинальных лекарственных препаратов. Собственное производство и складской комплекс компании расположены
12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS

ном производственном объединении» (УМПО) по развитию информационной системы управления УМПО на базе Infor ERP LN. С целью повышения эффективности управления предприятием GMCS оптимизирует ряд ф
14.02.2011 Viru Keemia Grupp совместно с GMCS подготовит систему Infor ERP LN к ведению учета по стандартам Евросоюза

омпания GMCS, которая обеспечит ведение в корпоративной информационной системе концерна VKG на базе Infor ERP LN (Baan IV) данных по финансам, логистике и производству в новых стандартах. Конце
04.02.2011 Ferrari внедряет решение Infor для управления производством

омпанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда систе
25.01.2011 Linemaster Switch переходит на ERP-систему Infor SyteLine

х во всей организации таким образом, что любое изменение в одном отделе предприятия немедленно отражается во всех аспектах бизнеса. По словам Марка Хамфлетта (Mark Humphlett), директора по маркетингу ERP-систем Infor, информационная система Infor ERP SyteLine позволит компании Linemaster Switch сосредоточить внимание на своей основной сфере — производстве, не затрачивая усилия на обслуживан
29.11.2010 LTH Castings оптимизирует логистику и взаимодействие с клиентами с помощью решений Infor

е, а также заводами в Хорватии и Македонии. В условиях производства на нескольких площадках продукт Infor LN даст LTH Castings более точное представление о своей текущей деятельности и цепочках
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN

о завершении проекта по созданию единой информационной системы учета для корпорации «Иркут» на базе Infor ERP LN (Baan). Работы по проекту выполнялись в тесном сотрудничестве со специалистами «
09.09.2010 GMCS автоматизировала завод OТИС в России на базе Infor ERP LN

управления предприятием на заводе ОТИС в Санкт-Петербурге. Корпоративная система управления на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) обеспечивает управление процессами производства, закупок и продаж, а

02.09.2009 САРЭКС строит систему управления на базе Infor ERP LN

Саранский экскаваторный завод) ведется проект по созданию информационной системы управления на базе Infor ERP LN. По итогам проекта, имеющего стратегическое значение для предприятия, САРЭКС смо
23.04.2009 GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1)

екта миграции автоматизированной системы управления предприятием с версии системы Baan IV на версию Infor ERP LN (Baan 6.1) в РСК «МиГ» – российском производителе авиационной техники. В рамках

26.03.2009 GMCS строит ERP-систему для «Отис» в России

теле лифтового оборудования. Новая информационная система управления «Отис» будет построена на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) и охватит производственные площадки предприятия в Санкт-Петербурге и

24.02.2009 Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру

что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении компании. Как отмечается, результатом проекта стало п
12.11.2008 Вышла новая версия Infor ERP LN для предприятий с дискретным типом производства

Компания Infor выпустила новую версию системы Infor ERP LN, ориентированную на предприятия с дискретным типом производства. Доработки, воше
10.09.2008 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень

GMCS приступила к проекту миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Infor ERP LN (Baan IV) на Infor ERP LN (Baan 6.1) в одной из крупнейших российских сам
18.08.2008 GMCS адаптировала Infor ERP LN для «Нева Кабель»

aka. В ходе выполненных работ консультанты GMCS адаптировали систему управления, внедренную на базе Infor ERP LN (Baan IV), под потребности клиента с учетом действующего российского законодател
07.02.2008 Infor представила ERP-систему нового поколения для дискретного производства

Компания «Фронтстеп СНГ», эксклюзивный партнер компании Infor Global Solutions по распространению линейки Infor ERP SyteLine в России и СНГ, сообщила о выходе ERP-решения нового поколения Infor ERP SL. Infor ERP SL 8.0 (ранее Infor ERP SyteLine) – ERP-решение для дискретного пр
27.09.2007 GMCS построила систему учета основных средств для РСК «МиГ»

ах проекта консультанты GMCS адаптировали внедренный модуль к следующей версии системы управления - Infor ERP LN (Baan 6.1), переход на которую РСК «МиГ» планирует осуществить в будущем.
27.04.2007 «Связьстройдеталь» внедряет КИС на базе Infor ERP SyteLine

«Фронтстеп СНГ» и «Связьстройдеталь» подписали соглашение о начале проекта по внедрению АСУ предприятием на основе Infor ERP SyteLine. В настоящее время на предприятии назрела необходимость оптимизации существующей системы планирования и управления, модернизации основных производственных процессов. Для этог
29.03.2007 GMCS и НПК «Элара» создают центр компетенции

егтярева» и др. Отметим, что GMCS является центром локализации и поддержки последней версии системы Infor ERP LN (Baan 6.1) для России, стран СНГ и Балтии. Специалисты GMCS будут оказывать инфо
21.02.2007 Машиностроительная компания КРАНЭКС выбрала Infor ERP LN

АНЭКС, производитель гусеничных гидравлических экскаваторов в России и странах СНГ, выбрала систему Infor ERP LN (Baan 6.1), локализованную компанией GMCS, которая также осуществляет и техничес
12.02.2007 GMCS реализовала первый в России проект миграции на Baan 6.1

о отметить, что в результате миграции Иркутский авиационный завод перешел на российскую локализацию Infor ERP LN (Baan 6.1), разработанную и поддерживаемую компанией GMCS. По словам ИТ-директор
01.02.2007 «НоваКард» перешел на Infor ERP SyteLine

Завершился проект «Фронтстеп» в компании «НоваКард» по внедрению АСУ на базе Infor ERP SyteLine. Особенность проекта состояла в том, что параллельно «НоваКард» внедрял систему управления качеством ISO 9001-2000 и CQM (систему управления качеством пластиковых карт междун
31.01.2007 «Иркутский авиационный завод» перешел на Infor ERP (Baan 6.1)

GMCS завершила проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на Infor ERP (Baan 6.1) на «Иркутском авиационном заводе», входящем

16.01.2007 КнААПО управляет бизнесом с помощью BAAN IV A&D

нение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО), мировой производитель авиационной техники, и компания TopS Business Integrator (TopS BI) объявили о завершении проекта разработки и внедрения АСУП на базе решения BAAN IV Aerospace&Defense. По результатам анализа функциональности существующих ERP-систем, ориентированных на управление промышленными предприятиями, на КнААПО было принято решение о применени
16.10.2006 Infor анонсирует новый программный продукт

Компания Infor объявила о выпуске нового программного продукта Infor ERP XA MES Suite, который представляет собой интегрированное решение для производственных предприятий, обеспечивающее больший контроль за процессом производства. Решение включает в себя с
19.09.2006 В GMCS назначен руководитель департамента продуктов SSA Global/Baan

Алексей Романов назначен на должность руководителя департамента продуктов SSA Global/Baan компании GMCS. В сферу его ответственности входят вопросы, связанные с продвижением прод
29.06.2006 GMCS переводит "Иркутский авиационный завод" на SSA ERP LN

Компания GMCS начала проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на SSA ERP (Baan 6.1) LN на «Иркутском авиационном заводе», входящем
01.06.2006 GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact

Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединитель
20.03.2006 GMCS локализовала SSA ERP LN (Baan 6.1)

Компания GMCS объявляет о завершении локализации системы SSA ERP LN (Baan 6.1) для России, стран Балтии и СНГ. В соответствии с соглашением о партнерстве между SS
09.02.2006 "Полисан" внедрил SSA ERP (Baan)

иалисты компании GMCS завершили проект полнофункционального внедрения системы SSA ERP (ранее — Baan) в фармацевтической фирме «Полисан». C января 2006 года система была переведена в режим

27.01.2006 "МиГ" внедряет SSA ERP (Baan)

мпании GMCS приступило к построению информационной системы управления предприятием на базе SSA ERP (Baan). Проект является частью комплексной программы по оптимизации управления самолетостроите
26.01.2006 Кому достанется русский Baan?

Развитие ERP-системы Baan на российском рынке принципиально отличается от эволюции продуктов конкурентов. Еще 8-10
22.12.2005 GMCS выполняет проект на базе системы SSA ERP в корпорации "Иркут"

дрению модуля «Российские основные средства» корпоративной системы управления предприятием SSA ERP (Baan IV) в научно-производственной корпорации «Иркут», являющейся крупнейшим российским произ
15.12.2005 Amcor внедрила систему SSA ERP (Baan)

GMCS ввела в промышленную эксплуатацию систему SSA ERP (Baan) на предприятии Amcor Flexibles группы компаний Amcor, производителя тары и упаковки. Ос
09.12.2005 Российские авиастроители внедряют Baan

Публикаций - 210, упоминаний - 304

Infor ERP LN и организации, системы, технологии, персоны:

Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 61
Oracle Corporation 7074 52
МТ-Интеграция - GMCS 374 51
SAP SE 5601 46
Microsoft Corporation 25775 36
9594 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 12
Галактика - Корпорация 1545 12
Schneider Electric - Invensys Power Systems 48 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Intel Corporation 12811 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 8
Frontstep - Фронтстеп 45 7
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 7
Oracle Siebel Systems 519 7
АйТи 1519 7
CA Technologies - Computer Associates 392 7
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
HP Inc. 5883 6
Компьюлинк ГК - Compulink 456 6
InterTrust - ИнтерТраст 336 6
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 23 5
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
Ростелеком 10948 4
Cisco Systems 5372 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Software AG 203 4
Парус Корпорация 206 4
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 4
IPL Consulting - АЙПЛ Консалтинг 4 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 3
Epicor Software Corporation 166 3
Infor - Lawson Software 26 3
Системы документооборота 522 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 12
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 10
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 9
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 17 9
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация - ОВК ТСЗ Титран-Экспресс - Тихвинский Сборочный завод - ОВК ТихвинХимМаш - ОВК ТихвинСпецМаш - ОВК НПЦ Пружина - ОВК ТВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 40 6
Силовые машины 166 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 24 4
Северсталь ПАО - Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод - Северсталь Стальные конструкции 28 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 3
ОСК - Балтийский завод 29 3
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
Царицыно ФТД - Царицыно Фирменный торговый дом - Царицынский мясоперерабатывающий завод 13 3
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 5 3
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 32 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Протек - Центр внедрений 62 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Boeing 1031 3
Евросеть 1421 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 3
Stada 27 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 2
General Atlantic - GA 28 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 19 2
Нарьянмарнефтегаз 10 2
Ростех - ОАК - Сухой - НАЗ имени В.П. Чкалова - Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова - НАПО имени В.П. Чкалова 24 2
РАО ЕЭС России ПАО - ВоГЭК УК - Волжский гидроэнергетический каскад - Жигулевская ГЭС - Волжская ГЭС - Волжский каскад гидроэлектростанций - Воткинская ГЭС - Саратовская ГЭС - Рыбинская ГЭС - Угличская ГЭС - Камская ГЭС - Нижегородская ГЭС 26 2
Федеральное казначейство России 1949 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 74 2
Правительство Израиля - Кабинет министров Израиля 34 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 25 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 7
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 7
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 7
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 6
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 5
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 5
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 50
Infor - SSA Global Technologies 28 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 16
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 14
Oracle PeopleSoft 426 14
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 12
Infor CloudSuite - Infor CloudSuite Industrial - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre - 46 11
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 11
Microsoft Windows 2000 8678 9
SAP Sybase 292 9
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Microsoft Dynamics 1197 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 6
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 13 5
Microsoft Office 4170 5
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 5
IBM Informix СУБД 135 5
Infor ION 15 4
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 23 4
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 49 4
Linux OS 11533 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Siemens Teamcenter 73 4
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Infor ERP XA - MAPICS - Manufacturing, Accounting and Production Information Control Systems 10 3
Softprom PlanDesigner 21 3
IBM InfoSphere DataStage - Ascential Software - Ascential DataStage 17 3
Microsoft Windows 16882 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 3
Oracle Hyperion 259 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 3
Microsoft Windows NT 890 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
Сокольская Людмила 10 8
Мартынов Дмитрий 37 5
Воропаева Екатерина 22 3
Меньшиков Олег 7 2
Романов Алексей 51 2
Волков Николай 10 2
Капустин Владимир 2 2
Каменская Ольга 2 2
Кардаш Евгений 3 2
Липис Илья 3 2
Somasundaram Soma - Сомасундарам Сома 3 2
Альбот Инга 2 2
Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 2
Everaert Pierre - Эверарт Пьер 2 2
Оганесян Ашот 152 2
Мартынов Владислав 115 2
Сульгин Сергей 47 2
Зайцева Ольга 19 2
Андреев Максим 41 1
Головин Алексей 11 1
Демченко Олег 29 1
Мякишева Марина 84 1
Филатов Вячеслав 2 1
Коротков Андрей 87 1
Старостин Ефим 7 1
Толкачева Екатерина 43 1
Котов Олег 49 1
Клягин Максим 29 1
Орлов Сергей 29 1
Демин Андрей 8 1
Марьин Сергей 4 1
Зинуков Сергей 1 1
Воронин Евгений 15 1
Горная Марина 10 1
Муромец Юлия 28 1
Горбатов Игорь 25 1
Хлевнюк Сергей 4 1
Мартиросян Самвел 16 1
Кошкина Алена 12 1
Сараев Алексей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 108
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 35
Европа 24964 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Нидерланды 3746 15
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 13
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Украина 7928 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Евразия - Евразийский континент 643 5
Европа Восточная 3138 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 4
Казахстан - Республика 6048 3
Япония 13807 3
Швеция - Королевство 3782 3
Америка - Американский регион 2206 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Канада 5082 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Эстония - Эстонская Республика 764 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 3
Украина - Киев 1151 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Дания - Королевство 1337 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Ближний Восток 3154 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 50
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 41
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 14
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 13
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 8
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 6
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 6
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
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Gartner - Гартнер 3658 5
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
ARC Advisory Group 20 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Gartner - AMR Research 48 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
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МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
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НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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