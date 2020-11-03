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Infor ERP LN Infor ERP Enterprise SSA ERP LN



03.11.2020 Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7

Группа DAB PUMPS перешла на новейшую версию Infor LN 10.7. DAB PUMPS является одним из мировых лидеров в разработке, производстве и прода
18.10.2018 «Объединенная вагонная компания» масштабировала систему управления производством на базе Infor LN

асширении масштабов и функциональных возможностей производственной информационной системы на основе Infor LN. Внедрение ERP-системы Infor LN стартовало в 2011 г. на этапе строительства Т
22.05.2014 «Полисан» перешла на Infor LN при поддержке GMCS

Компания GMCS, входящая в Maykor, сообщила о внедрении информационной системы управления на базе Infor LN для НТФФ «Полисан», компании фармацевтической промышленности России. Комплексная система управления с полностью автоматизированными процессами контроля качества продукции соответствует
06.08.2013 Infor представил новую версию Infor LN со встроенными социальными технологиями для бизнеса

Компания Infor, поставщик приложений для бизнеса представила оптимизированную версию решения Infor LN, содержащую встроенные социальные технологии для бизнеса. Как рассказали CNews в компании, Infor LN под номером 10.3 содержит многочисленные усовершенствования, направленные на

26.12.2012 Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для платформ Red Hat

зводительные решения на базе отраслевых стандартов, сообщили CNews в компании. Теперь Infor10 ION и Infor LN сертифицированы для операционной платформы Red Hat Enterprise Linux и решений JBoss

19.09.2012 «Полисан» создает систему управления производством лекарственных средств на базе Infor10 ERP Enterprise

сной системы управления производством лекарственных средств с полностью автоматизированными процессами контроля качества в соответствии с требованиями стандартов GMP. Основой системы станет платформа Infor10 ERP Enterprise. «Полисан» является отечественным производителем и разработчиком оригинальных лекарственных препаратов. Собственное производство и складской комплекс компании расположены
12.09.2011 «Уфимское моторостроительное производственное объединение» развивает ИСУ на базе Infor ERP LN вместе с GMCS

ном производственном объединении» (УМПО) по развитию информационной системы управления УМПО на базе Infor ERP LN. С целью повышения эффективности управления предприятием GMCS оптимизирует ряд ф
14.02.2011 Viru Keemia Grupp совместно с GMCS подготовит систему Infor ERP LN к ведению учета по стандартам Евросоюза

омпания GMCS, которая обеспечит ведение в корпоративной информационной системе концерна VKG на базе Infor ERP LN (Baan IV) данных по финансам, логистике и производству в новых стандартах. Конце
04.02.2011 Ferrari внедряет решение Infor для управления производством

омпанией Ferrari, которая решила перенести свои информационные системы на базе Baan IV на платформу Infor ERP LN последней версии. Ferrari внедрила систему ERP Baan IV еще в 1998 г. Тогда систе
25.01.2011 Linemaster Switch переходит на ERP-систему Infor SyteLine

х во всей организации таким образом, что любое изменение в одном отделе предприятия немедленно отражается во всех аспектах бизнеса. По словам Марка Хамфлетта (Mark Humphlett), директора по маркетингу ERP-систем Infor, информационная система Infor ERP SyteLine позволит компании Linemaster Switch сосредоточить внимание на своей основной сфере — производстве, не затрачивая усилия на обслуживан
29.11.2010 LTH Castings оптимизирует логистику и взаимодействие с клиентами с помощью решений Infor

е, а также заводами в Хорватии и Македонии. В условиях производства на нескольких площадках продукт Infor LN даст LTH Castings более точное представление о своей текущей деятельности и цепочках
19.10.2010 GMCS построила единую систему учета для «Иркут» на базе Infor ERP LN

о завершении проекта по созданию единой информационной системы учета для корпорации «Иркут» на базе Infor ERP LN (Baan). Работы по проекту выполнялись в тесном сотрудничестве со специалистами «
09.09.2010 GMCS автоматизировала завод OТИС в России на базе Infor ERP LN

управления предприятием на заводе ОТИС в Санкт-Петербурге. Корпоративная система управления на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) обеспечивает управление процессами производства, закупок и продаж, а

02.09.2009 САРЭКС строит систему управления на базе Infor ERP LN

Саранский экскаваторный завод) ведется проект по созданию информационной системы управления на базе Infor ERP LN. По итогам проекта, имеющего стратегическое значение для предприятия, САРЭКС смо
23.04.2009 GMCS перевела систему управления «МиГ» на Infor ERP LN (Baan 6.1)

екта миграции автоматизированной системы управления предприятием с версии системы Baan IV на версию Infor ERP LN (Baan 6.1) в РСК «МиГ» – российском производителе авиационной техники. В рамках

26.03.2009 GMCS строит ERP-систему для «Отис» в России

теле лифтового оборудования. Новая информационная система управления «Отис» будет построена на базе Infor ERP LN (Baan 6.1) и охватит производственные площадки предприятия в Санкт-Петербурге и

24.02.2009 Infor ERP Baan объединила подразделения Liebherr Group по всему миру

что мировой производитель строительной техники Liebherr Group завершил внедрение системы Infor ERP Baan уже в 70-ом по счету подразделении компании. Как отмечается, результатом проекта стало п
12.11.2008 Вышла новая версия Infor ERP LN для предприятий с дискретным типом производства

Компания Infor выпустила новую версию системы Infor ERP LN, ориентированную на предприятия с дискретным типом производства. Доработки, воше
10.09.2008 GMCS переведет систему управления «МиГ» на новый уровень

GMCS приступила к проекту миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Infor ERP LN (Baan IV) на Infor ERP LN (Baan 6.1) в одной из крупнейших российских сам
18.08.2008 GMCS адаптировала Infor ERP LN для «Нева Кабель»

aka. В ходе выполненных работ консультанты GMCS адаптировали систему управления, внедренную на базе Infor ERP LN (Baan IV), под потребности клиента с учетом действующего российского законодател
07.02.2008 Infor представила ERP-систему нового поколения для дискретного производства

Компания «Фронтстеп СНГ», эксклюзивный партнер компании Infor Global Solutions по распространению линейки Infor ERP SyteLine в России и СНГ, сообщила о выходе ERP-решения нового поколения Infor ERP SL. Infor ERP SL 8.0 (ранее Infor ERP SyteLine) – ERP-решение для дискретного пр
27.09.2007 GMCS построила систему учета основных средств для РСК «МиГ»

ах проекта консультанты GMCS адаптировали внедренный модуль к следующей версии системы управления - Infor ERP LN (Baan 6.1), переход на которую РСК «МиГ» планирует осуществить в будущем.
27.04.2007 «Связьстройдеталь» внедряет КИС на базе Infor ERP SyteLine

«Фронтстеп СНГ» и «Связьстройдеталь» подписали соглашение о начале проекта по внедрению АСУ предприятием на основе Infor ERP SyteLine. В настоящее время на предприятии назрела необходимость оптимизации существующей системы планирования и управления, модернизации основных производственных процессов. Для этог
29.03.2007 GMCS и НПК «Элара» создают центр компетенции

егтярева» и др. Отметим, что GMCS является центром локализации и поддержки последней версии системы Infor ERP LN (Baan 6.1) для России, стран СНГ и Балтии. Специалисты GMCS будут оказывать инфо
21.02.2007 Машиностроительная компания КРАНЭКС выбрала Infor ERP LN

АНЭКС, производитель гусеничных гидравлических экскаваторов в России и странах СНГ, выбрала систему Infor ERP LN (Baan 6.1), локализованную компанией GMCS, которая также осуществляет и техничес
12.02.2007 GMCS реализовала первый в России проект миграции на Baan 6.1

о отметить, что в результате миграции Иркутский авиационный завод перешел на российскую локализацию Infor ERP LN (Baan 6.1), разработанную и поддерживаемую компанией GMCS. По словам ИТ-директор
01.02.2007 «НоваКард» перешел на Infor ERP SyteLine

Завершился проект «Фронтстеп» в компании «НоваКард» по внедрению АСУ на базе Infor ERP SyteLine. Особенность проекта состояла в том, что параллельно «НоваКард» внедрял систему управления качеством ISO 9001-2000 и CQM (систему управления качеством пластиковых карт междун
31.01.2007 «Иркутский авиационный завод» перешел на Infor ERP (Baan 6.1)

GMCS завершила проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на Infor ERP (Baan 6.1) на «Иркутском авиационном заводе», входящем

16.01.2007 КнААПО управляет бизнесом с помощью BAAN IV A&D

нение имени Ю.А. Гагарина» (КнААПО), мировой производитель авиационной техники, и компания TopS Business Integrator (TopS BI) объявили о завершении проекта разработки и внедрения АСУП на базе решения BAAN IV Aerospace&Defense. По результатам анализа функциональности существующих ERP-систем, ориентированных на управление промышленными предприятиями, на КнААПО было принято решение о применени
16.10.2006 Infor анонсирует новый программный продукт

Компания Infor объявила о выпуске нового программного продукта Infor ERP XA MES Suite, который представляет собой интегрированное решение для производственных предприятий, обеспечивающее больший контроль за процессом производства. Решение включает в себя с
19.09.2006 В GMCS назначен руководитель департамента продуктов SSA Global/Baan

Алексей Романов назначен на должность руководителя департамента продуктов SSA Global/Baan компании GMCS. В сферу его ответственности входят вопросы, связанные с продвижением прод
29.06.2006 GMCS переводит "Иркутский авиационный завод" на SSA ERP LN

Компания GMCS начала проект миграции корпоративной системы управления предприятием с версии Baan IV (для A&D) на SSA ERP (Baan 6.1) LN на «Иркутском авиационном заводе», входящем
01.06.2006 GMCS внедрит финансовый блок системы SSA ERP для Phoenix Contact

Компания GMCS начала проект по внедрению финансового блока системы SSA ERP (Baan) на дочернем предприятии Phoenix Contact в России, занимающемся дистрибуцией соединитель
20.03.2006 GMCS локализовала SSA ERP LN (Baan 6.1)

Компания GMCS объявляет о завершении локализации системы SSA ERP LN (Baan 6.1) для России, стран Балтии и СНГ. В соответствии с соглашением о партнерстве между SS
09.02.2006 "Полисан" внедрил SSA ERP (Baan)

иалисты компании GMCS завершили проект полнофункционального внедрения системы SSA ERP (ранее — Baan) в фармацевтической фирме «Полисан». C января 2006 года система была переведена в режим

27.01.2006 "МиГ" внедряет SSA ERP (Baan)

мпании GMCS приступило к построению информационной системы управления предприятием на базе SSA ERP (Baan). Проект является частью комплексной программы по оптимизации управления самолетостроите
26.01.2006 Кому достанется русский Baan?

Развитие ERP-системы Baan на российском рынке принципиально отличается от эволюции продуктов конкурентов. Еще 8-10
22.12.2005 GMCS выполняет проект на базе системы SSA ERP в корпорации "Иркут"

дрению модуля «Российские основные средства» корпоративной системы управления предприятием SSA ERP (Baan IV) в научно-производственной корпорации «Иркут», являющейся крупнейшим российским произ
15.12.2005 Amcor внедрила систему SSA ERP (Baan)

GMCS ввела в промышленную эксплуатацию систему SSA ERP (Baan) на предприятии Amcor Flexibles группы компаний Amcor, производителя тары и упаковки. Ос
09.12.2005 Российские авиастроители внедряют Baan

Проекты внедрения ERP-системы Baan начались на нескольких российских авиастроительных и авиаремонтных предприятиях. "Новосибирское авиапроизводственное объединение им.Чкалова", входящее в Авиационный военно-промышленный ком

Публикаций - 208, упоминаний - 285

Infor ERP LN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Infor - infor business AG 236 57
GMCS 348 50
Oracle Corporation 6405 50
SAP SE 4995 46
Microsoft Corporation 23800 35
7295 22
IBM - International Business Machines Corp 9271 17
Парус Корпорация 537 15
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 24 12
Галактика - Корпорация 1430 12
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1903 9
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 544 8
Intel Corporation 11768 8
HP - Hewlett-Packard 3622 8
CA Technologies - Computer Associates 387 7
АйТи 1312 7
Oracle Siebel Systems 504 7
Frontstep - Фронтстеп 38 7
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 237 7
HP Compaq Computer Corp 1918 7
Oracle - Sun Microsystems 2207 6
InterTrust - ИнтерТраст 327 6
Компьюлинк ГК - Compulink 418 6
HP Inc. 5590 6
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 94 5
OpenText - Micro Focus - Novell 868 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8200 5
Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 17 5
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1550 4
Software AG 200 4
Cisco Systems 4942 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10348 4
ФОРС - Центр разработки 574 3
Ростелеком - Связьинвест 1704 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 978 3
Epicor Software Corporation 162 3
Docsvision - ДоксВижн 980 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 12
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 167 10
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 9
Полисан НТФФ - Научно-технологическая фармацевтическая компания 14 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2554 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 618 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 392 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 435 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 109 4
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод 15 4
ОВК ВСЗ - Тихвинский вагоностроительный завод 16 4
Силовые машины 85 4
Boeing 990 3
ОСК - Балтийский завод 28 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 426 3
Гознак КБФ - Краснокамская бумажная фабрика 17 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1791 3
Евросеть 1402 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 311 3
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
Stada 21 3
Протек - Центр внедрений 54 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 3
S8 Capital - МЕТЕОР Лифт - METEOR Lift - ОТИС Лифт - ОТИС Россия - Otis Russia 4 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 200 3
X5 Group - Перекрёсток 466 3
Danone - Юнимилк 44 3
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 3
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 24 2
Роснефть НК - нефтяная компания 489 2
Воронежсинтезкаучук АО 17 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2510 2
Газпром ПАО 1190 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1915 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 455 2
Техносила - СервисТрейд 241 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 87 2
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 205 2
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 163 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18541 6
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2917 3
Федеральное казначейство России 1612 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2012 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1935 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 56 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1096 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 105 1
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 23 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1713 1
Верховный суд Российской Федерации 793 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 840 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1636 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 362 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3090 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3917 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2542 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9676 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 717 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 986 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2613 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6160 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5406 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55744 71
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26951 65
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8342 36
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11300 19
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10405 18
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26645 16
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19572 7
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Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 51
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Microsoft Windows 2000 12860 19
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 16
Oracle PeopleSoft 418 14
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 246 13
Oracle E-Business Suite - OEBS 576 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 12
Infor CloudSuite - Infor ERP SL - Infor SyteLine - Infor SyteCentre 44 11
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 234 10
SAP Sybase 289 9
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 553 8
Age of Kings 3460 7
Microsoft Dynamics 1177 7
Microsoft SQL Server 1503 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 994 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 818 5
Microsoft Office 3521 5
IBM Informix СУБД 133 5
Infor M3 ERP - Lawson M3 ERP - Lawson Insight II 11 4
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2024 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1461 4
Infor ION 15 4
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 4
Microsoft SharePoint Server 691 4
Microsoft Office Excel 986 3
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 3
Oracle Hyperion 228 3
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 201 3
Infor EAM - Infor Enterprise Asset Management - Infor Datastream 18 3
Microsoft Windows 14737 3
Linux OS 8603 3
Apple iPhone 6 6302 3
IBM System i - IBM eServer iSeries - IBM eServer i5 - IBM AS/400 - IBM Application System/400 30 2
Oracle StorageTek 85 2
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 233 2
Epicor iScala 87 2
Epicor ERP 34 2
Microsoft Dynamics CRM 533 2
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Мартынов Дмитрий 37 5
Воропаева Екатерина 20 3
Меньшиков Олег 6 2
Зайцева Ольга 19 2
Капустин Владимир 2 2
Сульгин Сергей 45 2
Каменская Ольга 2 2
Кардаш Евгений 3 2
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Лощинин Дмитрий 39 1
Генс Георгий 72 1
Аитов Тимур 197 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 298 1
Егоров Владимир 66 1
Юданов Алексей 1 1
Воробьев Валерий 9 1
Сайкин Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 127294 107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13438 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40371 20
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15668 15
Нидерланды 3348 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13849 13
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Россия - Сибирь 2180 3
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2431 3
Казахстан - Республика 5097 3
Швеция - Королевство 3549 3
Украина - Киев 1115 3
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2614 3
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1168 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15516 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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