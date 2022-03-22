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Schneider Electric Invensys Power Systems

Schneider Electric - Invensys Power Systems

СОБЫТИЯ

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22.03.2022 ГК «Цифра» запустила горячую линию и предложила российские аналоги зарубежного ПО для промышленности 1
23.03.2015 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в решении Inductive Automation Ignition 1
18.09.2014 «Газпром нефть» во второй раз провела форум для ИТ-компаний 1
29.11.2013 Автоматизация производства без MES – все равно, что планы на вчера 1
10.10.2013 Джозеф Кован стал новым президентом и исполнительным директором Epicor 1
10.06.2013 Invensys устранила уязвимости, обнаруженные экспертами PositiveTechnologies 3
07.09.2012 McAfee в России: Делаем ставку на платформенный подход 1
19.06.2012 В МГСУ создана система мониторинга и интеллектуального управления зданием 1
13.07.2007 "Нефть и газ 2007": наступает время hi-tech бума 1
30.01.2007 Arbyte заключила VAD-соглашение с Netaphor Software 1
30.12.2004 Мобильникам CDMA-450 нашли новую нишу 1
17.11.2003 Powerware выпустил новый ИБП серии 9 1
25.08.2003 Vector Capital все же приобретет Corel? 1
24.07.2003 SSA Global Technologies купит Baan 1
07.07.2003 ИБП: давление на заказчиков нарастает 2
04.06.2003 Baan сменил владельца 1
05.03.2003 Allied Telesyn увеличил объём продаж в РФ на 40% 1
27.02.2003 Landata объявила итоги деятельности в 2002 году 1
07.02.2003 Выпущена новая серия ИБП Powerware 5115RM 2
04.02.2003 TopS BI становится партнером BAAN 1
15.10.2002 Мощные ИБП Powerware 3110 спасут SOHO-оборудование 1
11.09.2002 MAS Elektronik AG поставит системы гарантированного питания для телекоммунникационного оборудования DIVO TV 2
24.07.2002 Invensys Powerware и Fujitsu организуют электропитание для розничной торговли 2
10.07.2002 Invensys Powerware выпустила новую модель ИБП PW 9340 2
26.06.2002 MAS Elektronik представила новый ИБП Powerware 9125 3000 ВА 2
05.06.2002 Baan провела в Риме конференцию In Forum 1
04.03.2002 Российский IT-рынок: итоги IV квартала 2001 года 1
04.03.2002 Российский IT-рынок: итоги IV квартала 2001 года 1
21.01.2002 Invensys Powerware Division начала поставки ИБП Powerware 9340 Hot Sync 2
31.10.2001 Powerware представила новые ИБП 2
09.10.2001 MAS Elektronik AG представила новый ИБП Powerware 3110 1
12.09.2001 MAS Elektronik AG представила новые модификации ИБП Powerware 1
29.08.2001 Landata начала второй этап регионального Road-show 2
16.08.2001 Invensys Powerware выпустила адаптер ConnectUPS-BD Web/SNMP 4
18.06.2001 MAS Elektronik AG представила новые ИБП PW 9340 от Invensys Power Systems 2
21.03.2001 MAS Elektronik AG представляет новые ИБП Powerware класса PW 9 1
20.12.2000 Invensys Power Systems выпустила системы бесперебойного питания Powerware 9340 1
21.11.2000 Invensys Power Systems выпустила систему бесперебойного питания Powerware 9170 1
20.11.2000 Invensys представила ИБП Powerware 9170 на российском рынке 1

Публикаций - 48, упоминаний - 66

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 198 11
Honeywell 309 6
Acer Group - Acer Inc 2776 5
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 4
OSIsoft - ОСИсофт 16 3
Cadex - Кадэкс 3 3
Intel Corporation 12811 3
Canon 1439 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
OKI - ОКИ Системс Рус 174 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 3
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 3
HP 3Com 681 3
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 3
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 3
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 3
Chloride Group PLC 18 2
Копитан - Копитан-дем 3 2
Socomec 6 2
Samsung Electronics 11065 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
SAP SE 5601 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
LG Electronics 3735 2
HP Inc. 5883 2
Toshiba Corporation 2980 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 2
Fujitsu 2105 2
Schneider Electric 614 2
Lenovo Motorola 3566 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Seiko Epson Corporation 908 2
Schneider Electric - Aveva - Wonderware 38 2
Газпром ПАО 1493 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
Белый Ветер 365 2
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
POSCO - POSCO E&C - POSCO Engineering Solution Center - Posco Future M - Pohang Iron and Steel Company 14 1
Cerberus Capital Management 2 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Ansaldo Energia 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Татнефть 243 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Газпром нефть 725 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Bombardier Inc 27 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ВНИИ Вега - Воронежский НИИ 14 1
Vector Capital 15 1
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 1
General Atlantic - GA 28 1
CNPC - China National Petroleum Corporation - Китайская национальная нефтегазовая корпорация 4 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
Ассоциация-800 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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