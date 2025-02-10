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Intel AES-NI Intel Advanced Encryption Standard New Instructions Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров



10.02.2025 Шифровальная группировка Qilin, атаковавшая больницы, обновила свой арсенал 1
04.10.2019 Synology представила СХД RS820+/RS820RP+ 1
18.09.2017 Synology представила новые решения для хранения данных серий XS/Plus/Value 1
09.06.2017 Процессорной архитектуре X86 исполняется 40 лет 1
01.06.2017 Eset поможет восстановить файлы, зашифрованные AES-NI и XData 1
13.10.2015 Asustor представила новые модели NAS серии 31 с поддержкой 4К-видео 1
11.08.2015 Thecus представила новый полнофункциональный сервер NAS 2U 1
02.04.2014 Платформы для Big Data: сравнение вендоров 1
24.10.2012 McAfee анонсировала решения для защиты конечных точек от угроз повышенной сложности 1
07.09.2012 McAfee в России: Делаем ставку на платформенный подход 1
13.04.2011 Intel анонсировала в России новые серверные процессоры Intel Xeon 1
05.10.2010 Oracle ускорила операции шифрования Transparent Data Encryption в Oracle Database 11g Release 2 1
16.03.2010 Intel представила первые 32-нм 6-ядерные процессоры для серверов и настольных систем 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Intel AES-NI и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12211 8
IBM - International Business Machines Corp 9444 3
Broadcom - VMware 2365 2
Microsoft Corporation 24652 2
SAS Institute 974 2
Citrix Systems 813 2
Synology Inc - SLMP PTE 138 2
Oracle Corporation 6703 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 2
X Corp - Twitter 2847 1
ESET - ESET Software 1134 1
ASUS - Asustor 17 1
Thecus 17 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
SAP SE 5280 1
Dell EMC 5035 1
Cisco Systems 5120 1
HP Inc. 5689 1
HP - Hewlett-Packard 3625 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
Fujitsu 2041 1
Red Hat 1314 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
Pentaho 59 1
Teradata 212 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
Cloudera 58 1
MicroStrategy 64 1
GridGain Systems - Гридгаин Рус 28 1
Vertica 39 1
Cloudera - Hortonworks 27 1
Broadcom - VMware - Greenplum 98 1
Siemens AG - Siemens Group 2592 1
GigaSpaces 3 1
Schneider Electric - Invensys Power Systems 47 1
MemSQL 2 1
OSIsoft - ОСИсофт 13 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4135 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20845 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 7
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 784 5
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Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3220 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9418 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 4
DDR - Double data rate 2735 3
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 114 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66446 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24222 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3484 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1259 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4252 2
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 941 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 658 2
Linux Btrfs - Файловая система 41 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11413 2
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7435 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5333 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9308 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17107 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5738 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5671 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4612 1
DDR SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 162 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 666 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 300 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1048 1
JBOD - just a bunch of disks - EBOD - Enterprise-Class JBOD 90 1
3D XPoint - 3D crosspoint - технология энергонезависимой памяти 16 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 142 1
PII - Personally Identifiable Information - Персональная идентифицируемая информация 6 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1343 6
Intel Turbo Boost Technology 210 3
Intel x86 - архитектура процессора 1861 2
Synology NAS DiskStation Manager - Synology DSM 83 2
Intel Xeon E 191 2
Intel Security McAfee Deep Defender 6 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 31 2
Synology NAS DiskStation - Synology DS - Сетевое хранилище 92 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Intel ISSE - Internet Streaming SIMD Extensions - SIMD - Single Instruction Multiple Data - принцип компьютерных вычислений, позволяющий обеспечить параллелизм на уровне данных 35 1
Acronis True Image 94 1
Synology RackStation RS - серия СХД 40 1
Synology High Availability - SHA 10 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Intel TSX - Intel Transactional Synchronization Extensions 5 1
Intel AVX (AVX2) - Advanced Vector Extensions - расширение системы команд x86 для микропроцессоров Intel и AMD 25 1
HPE SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 34 1
Intel 8086 15 1
Apple iOS 7831 1
Google Android 14040 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 988 1
ETegro Hyperion - серия серверов 32 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Trellix - McAfee ESM - McAfee Enterprise Security Manager 3 1
Trellix - McAfee Enterprise Mobility Management 3 1
Oracle Enterprise Manager - Oracle Enterprise Manager Database Express - Oracle Enterprise Manager CloudControl - Oracle Real User Experience Insight 143 1
Apache Hadoop 430 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 593 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1084 1
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 360 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Oracle Advanced Security 15 1
Intel Xeon X 14 1
Intel Security McAfee Application Control - Intel Security MAC 7 1
Teradata Aster Data Systems - Teradata Aster Discovery Platform 18 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 34 1
DEPO Computers - Depo Storm 70 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Wang Michael - Ванг Майкл 18 1
Самойленко Максим 66 1
Эйгес Павел 97 1
Урусов Виктор 128 1
Будник Александр 5 1
Шибанов Владимир 32 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Картунов Виктор 2 1
Кочеткова Екатерина 2 1
Семин Андрей 3 1
Hinton Glenn - Хинтон Гленн 4 1
Горный Александр 41 1
Widenius Michael - Видениус Майкл 8 1
Hsu Victor - Хсу Виктор 8 1
Samar Vipin - Самар Випин 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14133 3
Казахстан - Республика 5546 1
Европа 21791 1
Африка - Африканский регион 3483 1
Ближний Восток 2947 1
Армения - Республика 2289 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1778 1
Грузия 1243 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 1
Украина 7621 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3530 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14415 2
Закон Мура - Moore's law 206 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5779 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2441 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13581 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2366 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29198 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5850 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3169 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8072 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
Энергетика - Energy - Energetically 5100 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2130 1
Reference - Референс 185 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2739 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 934 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 222 1
BleepingComputer - Издание 344 1
InformationWeek 241 1
PCWorld - PC World 45 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
Gartner - Гартнер 3560 1
Allied Market Research 21 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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