Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190677
ИКТ 14712
Организации 11391
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26601
Персоны 82905
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

JBOD just a bunch of disks EBOD Enterprise-Class JBOD


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


17.02.2026 Покупатели не помещаются. Ozon купит еще полтысячи серверов для обработки заказов 1
18.09.2025 RDW Technology объявляет о создании нового ПАК «Лавина» на базе управляющего ПО Raidix 5 1
12.08.2025 TerraMaster выпустила NAS F2-425 с мощным четырехъядерным процессором Intel x86 1
28.04.2025 «ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200 1
15.04.2025 TerraMaster представила D9-320 — 9-отсековый корпус расширения хранилища с пропускной способностью 10 Гбит/с 1
03.04.2025 Fplus и ГК «Хост» создали централизованное хранилище данных для Минфина Свердловской области 1
29.01.2025 Тестируется новый ПАК RDW Computers, оснащенный барьерами защиты информации 1
18.10.2024 Western Digital выпустила первый в мире HDD на 32 ТБ раньше своего заклятого конкурента 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
10.04.2024 «Гравитон» разработал новые высокопроизводительные системы хранения данных 1
24.04.2023 Seagate выпустит жесткие диски «с подогревом» и рекордной емкостью больше 30 ТБ. У WD и Toshiba таких нет и не предвидится 1
15.11.2022 Тринити запустила линейку собственных СХД под брендом FlexApp на базе оборудования собственного производства и российского ПО, включенных в реестр Минпромторга и Минцифры 2
15.11.2022 Как продолжить цифровизацию в условиях санкций 2
13.01.2021 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 2
24.12.2020 Как Veritas InfoScale помогает добиться непрерывности бизнес-процессов в эпоху цифровизации 1
14.12.2020 Synology представила NAS DS1821+ 1
25.03.2020 Флеш-накопители HPE «запрограммированы на самоуничтожение» 1
27.11.2019 Флеш-накопители HPE оказались «запрограммированы на самоуничтожение» через 3,5 года работы 1
22.05.2019 «Рикор» запустил производство систем хранения данных в России 1
20.02.2019 Собери свою СХД: как бизнес экономит на больших данных 1
26.07.2018 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix 1
15.03.2018 «Рикор» разработал платы расширения для серверного оборудования 1
26.02.2018 «Рэйдикс» и Western Digital: что умеет «голливудская» СХД 1
10.07.2017 IBM представила решение для ускорения работы открытых БД как сервиса на платформе Power Systems 1
30.06.2017 Российская компания разработала «умные» алгоритмы для СХД 2
21.06.2017 Российский разработчик решил проблему хранения данных видеонаблюдения 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
07.12.2016 СХД на базе Raidix обеспечивает целостность данных видеонаблюдения в южнокорейском городе Кванмён 1
05.12.2016 Colorkitchen выбрала СХД на базе ПО Raidix 1
28.07.2016 Thecus выпустил сетевой накопитель на 4 диска N4810 1
18.02.2016 В сети всё сохранится 1
18.02.2016 Western Digital представила новые сетевые хранилища WD My Cloud EX2 Ultra для специалистов творческих профессий 1
03.12.2015 «Рикор» разработал сервер на процессоре Intel Xeon 1
16.10.2015 Qnap обновила ОС QTS для сетевых накопителей Turbo NAS 1
13.10.2015 Asustor представила новые модели NAS серии 31 с поддержкой 4К-видео 1
15.09.2015 Asustor представил новые модели NAS серии 10 1
12.02.2014 DSCon выпустила новые дисковые массивы серии 4004 с возможностью подключения по 8/16Gb Fibre Channel и 1/10Gb iSCSI 1
13.11.2013 DSCon представила универсальные модульные дисковые системы хранения данных Infortrend серии EonStor DS 3000 1
04.06.2013 DSCon представила СХД Infortrend с хост-интерфейсом 16Gb Fibre Channel 1

Публикаций - 96, упоминаний - 102

JBOD и организации, системы, технологии, персоны:

SAS Institute 1042 28
Intel Corporation 12588 18
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 189 13
Western Digital Corporation - WDC 576 8
DSCon - Distribution Service Consulting 40 7
Broadcom - VMware 2512 7
Microchip Technology - Adaptec 120 6
Storus - Сторус 36 6
Seagate Technology 756 6
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 140 5
Microsoft Corporation 25339 5
Supermicro 128 4
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 4
Samsung Electronics 10719 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 674 4
Dell EMC 5107 4
Oracle Corporation 6903 4
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 145 4
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 3
TI - Texas Instruments Incorporated 827 3
Infortrend Technology 11 3
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 3
Axus Microsystems 9 3
IBM - International Business Machines Corp 9566 3
AMD - Advanced Micro Devices 4499 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 3
D-Link - Д-Линк Трейд 384 3
Рикор Холдинг - Rikor 156 3
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 391 3
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 115 2
Micron Technology - Crucial - Ballistix 351 2
ASUS - Asustor 17 2
QLogic 75 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 113 2
ATTO Technology 11 2
TerraMaster Technology 19 2
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 2
True System - Тру Систем 14 2
Lenovo Group 2375 2
РЖД - Российские железные дороги 2020 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 2
UPS 211 2
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 59 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 115 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Colorkitchen - студия цветокоррекции 4 1
Родник 87 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
Росатом - Кольская АЭС - КолАЭС - атомная электростанция 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8314 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 263 1
Лента - Сеть розничной торговли 2292 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 444 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1387 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3524 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 373 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6350 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 154 1
РНФ - Российский научный фонд 156 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3124 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 739 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1488 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 402 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 142 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1074 70
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10153 63
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26140 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32008 48
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1620 44
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 38
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6284 30
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 818 30
DDR - Double data rate 2951 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73899 24
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3577 21
Fibre Channel - Семейство протоколов для высокоскоростной передачи данных 442 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10371 20
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 19
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 718 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9888 16
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6709 15
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3807 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12089 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57569 14
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4393 14
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1581 14
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23056 14
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 547 12
Вентилятор - Fan 1032 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16687 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4370 12
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1574 11
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2217 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2886 10
SCSI - Small Computer System Interface - Стандарты физического подключения и передачи данных 326 10
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 2860 10
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1143 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12426 10
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 959 10
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12365 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7465 9
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 325 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14384 8
Linux OS 11030 14
Microsoft Windows 16442 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1404 10
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 70 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1555 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 7
Intel x86 - архитектура процессора 1996 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 7
Microsoft Windows 2000 8679 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 6
Apple iTunes Store 1116 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 5
Microsoft Windows Server 2003 571 4
Google Android 14828 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 4
Microsoft NTFS - Microsoft New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 208 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3040 3
Western Digital - WD HGST Ultrastar 49 3
Western Digital - WD MyCloud 20 3
Axus Yotta 6 3
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 227 3
Infortrend EonStor 6 3
Apple iOS 8327 3
WordPress Foundation - WordPress 245 3
Intel Celeron - Серия процессоров 977 3
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 3
Apple iPhone 6 4862 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 323 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 577 3
Microchip Technology - Adaptec Microsemi Series - Adaptec Unified Serial RAID - RAID-контроллеры 21 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 298 3
Seagate Exos HDD 24 2
QNAP QTS 23 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
Trinity FlexApp СХД 7 2
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 135 2
Synology Hybrid RAID (SHR) - Synology Hybrid Share 10 2
Intel SSD DC 6 2
Иванов Борис 61 3
Mosley Dave - Мосли Дейв 10 2
Chen John - Чен Джон 30 2
Зейников Александр 2 2
Солопов Вячеслав 37 1
Чурсин Дмитрий 84 1
Платонов Сергей 13 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 1
Малинин Александр 40 1
Казаков Александр 64 1
Богданов Андрей 45 1
Свинцов Андрей 52 1
Меденцев Константин 101 1
Радченко Максим 1 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Изумрудов Олег 41 1
Двойнина Ольга 13 1
Урсу Юрий 5 1
Кочепасов Сергей 13 1
Никонов Григорий 3 1
Слесаренко Марина 23 1
Александров Александр 85 1
Пустарнаков Роман 52 1
Алексеев Алексей 12 1
Кубарев Алексей 59 1
Шойтов Александр 99 1
Кузьмицкий Ярослав 6 1
Верисов Михаил 25 1
Шперлинг Андрей 9 1
Вихренко Игорь 3 1
Муромец Юлия 28 1
Блохнин Сергей 10 1
Устюжанин Александр 11 1
Харитонов Дмитрий 72 1
Лем Станислав 7 1
Веселов Андрей 22 1
Бабкин Николай 24 1
Труненков Сергей 35 1
Pavel Thomas - Павел Томас 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158573 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14552 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46150 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18381 3
Европа 24688 3
Южная Корея - Республика 6882 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1369 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2706 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 2
Япония 13572 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3214 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир 105 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 126 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5356 1
Египет - Каир 72 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1167 1
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3060 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1876 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18822 1
Россия - УФО - Свердловская область 1798 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1793 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1928 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
Китай - Тайвань 4149 1
Турция - Турецкая республика 2507 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2154 1
Америка Латинская 1892 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1680 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1458 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11791 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55112 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51372 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2329 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15270 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3192 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31990 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6268 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8160 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6967 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1718 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1542 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5308 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3405 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17443 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6149 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3182 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7366 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2981 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3748 2
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 234 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20433 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5919 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2802 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2508 1
VAD - Value Added Distribution 135 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 628 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 244 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Blocks & Files 14 1
Silicon 490 1
Infosan 75 1
ExtremeTech 40 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11451 1
TAdviser - Центр выбора технологий 433 1
ZDnet 662 1
N+1 - Издание 182 1
DigiTimes - Издание 1327 1
IDC - International Data Corporation 4946 3
Gartner - Гартнер 3623 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 373 2
HFS Research 49 1
Informa - Ovum - Omdia 142 1
ITResearch 121 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8428 1
Forrester Research 830 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 3
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
R-Style Академия УЦ - учебный центр 6 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 1
CeBIT 612 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419877, в очереди разбора - 726176.
Создано именных указателей - 190677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще