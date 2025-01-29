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Тестируется новый ПАК RDW Computers, оснащенный барьерами защиты информации

Проверку совместимости программного продукта с аппаратным решением проходит новое устройство RDW Computers – программно-аппаратный комплекс (ПАК) на базе системы хранения данных (СХД) серии «Сибирь». Об этом CNews сообщили представители компании RDW Technology.

Считанные дни остаются до появления нового ПАКа на ИТ-рынке России. Это совместная разработка российского производителя компьютерной техники RDW Technology и российского разработчика программного обеспечения для высокопроизводительных систем хранения RAIDIX Software. Сейчас специалисты компаний проводят завершающую стадию тестирования оборудования.

Новый ПАК предназначен для решения задач с высокими требованиями к производительности. Он предназначен для работы с базами данных и платформами виртуализации.

СХД серии «Сибирь» – собственная разработка RDW Technology (бренд RDW Computers). Тип шасси 4U, двухконтроллерная платформа.

У каждого контроллера сертифицированная двухпроцессорная материнская плата. Уникальная в сегменте СХД система построена на процессорах Xeon Scalable Gen3 с термопакетом до 205 Вт. По производительности она превосходит устройства, уже работающие на российском рынке. Для удаленного управления системой имеются встроенные порты и возможны подключения дополнительных полок расширения.

Расширение числа накопителей предусмотрено модулями JBOD, встроенными высокоскоростными подключениями SAS без дополнительных адаптеров.

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Все компоненты системы СХД серии «Сибирь» продублированы. Вот почему устройство не имеет единой точки отказа и обеспечивает непрерывный доступ к базам данных при сбоях или сервисном обслуживании компонентов.

Эта СХД имеет встроенный источник бесперебойного питания внутри корпуса для максимальной защиты информации при потере основного питания.

ПАК работает под управлением ПО RAIDIX, которое позволяет адаптировать систему к новым задачам. СХД серии «Сибирь» внесена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Программное обеспечение RAIDIX также внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

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