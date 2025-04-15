TerraMaster представила D9-320 — 9-отсековый корпус расширения хранилища с пропускной способностью 10 Гбит/с

Профессиональный бренд хранения данных TerraMaster представил свой продукт — D9-320, интеллектуальный 9-отсековый корпус хранилища. Являясь флагманской моделью с системой независимого управления питанием дисков, D9-320 предлагает емкость хранилища до 198 ТБ, высокоскоростную передачу данных на уровне 10 Гбит/с и точное управление питанием по девяти каналам, предоставляя профессиональные решения по расширению хранилища для малого и среднего бизнеса, пользователей NAS и энтузиастов технологий.

D9-320 представляет дизайн с девятью физическими выключателями питания и главным управляющим переключателем для двойной защиты. Пользователи могут точно отключать неиспользуемые диски, снижая энергопотребление до 70%. В сочетании с интеллектуальной системой защиты от отключения питания UPS устройство автоматически выполняет парковку головок и защиту кэша данных при внезапных сбоях питания, повышая безопасность данных на 300% по сравнению с традиционными корпусами.

Оснащенный интерфейсом USB 3.2 Gen2, D9-320 обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбит/с. Реальные тесты показывают скорости чтения/записи 1016 МБ/с при параллельной работе девяти жестких дисков WD Red объемом 8 ТБ и 510 МБ/с для одного SSD WD Red объемом 1 ТБ, гарантируя высокую производительность как для многодисковых, так и для однодисковых конфигураций.

D9-320 поддерживает девять дисков в режиме одиночного диска с максимальной емкостью одного диска 22 ТБ, обеспечивая до 198 ТБ общего хранилища. Он легко расширяет хранилище для NAS и ПК, включая системы Windows, macOS, Linux, TerraMaster OS, Unraid, TrueNAS и Proxmox.

D9-320 представляет революционную систему управления питанием с девятью независимыми выключателями питания дисков и главным переключателем. Пользователи могут отключать неиспользуемые диски для экономии энергии и продления срока службы дисков. Интеллектуальная защита от отключения питания обеспечивает безопасное извлечение дисков и парковку головок перед выключением, предотвращая повреждения от внезапных сбоев питания — распространенную проблему, влияющую на метрики SMART в традиционных корпусах. Кроме того, функция восстановления питания либо выключает устройство после нормального завершения работы, либо автоматически перезапускает его после неожиданного отключения, что делает его идеальным для серверов и конфигураций NAS без постоянного контроля.

D9-320 оснащен интеллектуальным спящим режимом, который синхронизируется с состоянием сна или выключения ПК, снижая износ дисков и энергопотребление. Устройство оснащено системой охлаждения второго поколения с четырьмя точными датчиками температуры и регулируемой скоростью вентилятора, поддерживая оптимальные рабочие температуры даже при полной нагрузке и минимизируя шум. Это обеспечивает долговечность и тихую рабочую среду.

Разработанный для универсальности, D9-320 без проблем интегрируется с различными операционными системами, включая Windows, macOS, Linux, TerraMaster OS, Unraid, TrueNAS и Proxmox. Его интерфейс USB Type-C совместим с портами USB 3.0/3.1/3.2, USB4, Thunderbolt 3 и Thunderbolt 4. Поддерживается смешанная установка жестких дисков и SSD размером 3,5" и 2,5".

D9-320 обладает глубокой совместимостью с системой TOS, предлагая расширение пулов хранилища TerraMaster NAS одним кликом. Поддерживает создание массивов в режимах JBOD/RAID, TRAID и TRAID+, легко увеличивая емкость хранилища NAS.

Устройство оснащено дополнительным портом расширения USB Host с пропускной способностью 10 Гбит/с, что позволяет подключать несколько устройств хранения в цепочку для дальнейшего увеличения емкости. При нехватке портов USB на компьютере интерфейс USB Host D9-320 предоставляет идеальное решение.

D9-320 имеет прочный цельнометаллический корпус, способный выдерживать высокоинтенсивные нагрузки. Для пользователей ПК также предоставляется бесплатный инструмент TPC Backupper на Windows, обеспечивающий запланированные резервные копии с инкрементальными и дифференциальными опциями для защиты данных.