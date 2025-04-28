«ICL Техно» и «Рэйдикс» представляют новые СХД teamRay RE1100 и RE1200

Компании «ICL Техно» и «Рэйдикс» объявляют о выходе новых программно-определяемых систем хранения данных teamRay RE1100 и RE1200, разработанных для компаний малого и среднего бизнеса (SMB), филиалов крупных организаций, а также для задач импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Решение сочетает доступность и простоту интеграции. Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Рост данных и неэффективность их обработки — ключевые вызовы для SMB-сегмента. Новые системы teamRay решают эти проблемы, предлагая:

Экономию ресурсов: минимизация капитальных затрат за счет использования существующей инфраструктуры; поддержка стандартных протоколов (блочный и файловый доступ); горизонтальное масштабирование с подключением JBOD для расширения хранилища.

Простое внедрение: интуитивный интерфейс управления, не требующий узкой экспертизы; развертывание без модификации текущих ИТ-процессов.

Защиту данных: двухконтроллерная архитектура RE1200 с дублированием компонентов; горячая замена дисков, защита от скрытых повреждений данных.

Модельный ряд teamRay: RE1100 – одноконтроллерная система для базовых задач; для малого бизнеса с ограниченным бюджетом; RE1200 – двухконтроллерная платформа на базе CPU Intel Xeon третьего поколения; поддержка дисков SAS3 и SSD-кэша для высокой производительности; совместимость с популярными Linux-дистрибутивами.

Программная платформа RAIDIX 5 обеспечивает доступ к ряду функциональностей, включая: поддержку различных уровней RAID, в том числе 7.3 и N+M; упреждающее восстановление данных и адаптивное чтение; мониторинг ресурсов в реальном времени; импортозамещение и гарантии

Решение teamRay включено в Реестр российской промышленной продукции, а ПО RAIDIX 5 — в Реестр отечественного программного обеспечения.

Денис Дубинин, директор по серверным продуктам «ICL Техно»: «С «Рэйдикс» мы создали решение, которое не только снижает нагрузку на ИТ-бюджет, но и соответствует требованиям импортозамещения. Это уверенный шаг для SMB-компаний, которые ценят надежность и простоту».

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Новый программно-аппаратный комплекс на базе платформы teamRay и ПО RAIDIX 5 — яркий пример успешного сотрудничества российских инженеров, обладающих глубокой экспертизой в области СХД. Убежден, что это решение станет одним из важных элементов ИТ-инфраструктуры для многих заказчиков».