ICL SDS teamRay
ICL SDS teamRay и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 5
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
|Вагизов Ильдар 23 2
|Рустамов Рустам 417 1
|Степанов Евгений 29 1
|Дбар Федор 36 1
|Пустарнаков Роман 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145379 7
|Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
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