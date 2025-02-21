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ICL SDS teamRay



21.02.2025 В российские регионы под видом отечественной техники поставляли контрафакт 1
20.05.2024 В России создан «суверенный» ПАК для частного облака, подобный решениям VMware 1
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
25.12.2023 «ICL Техно» и «Код безопасности» подтвердили совместимость продуктов 1
17.11.2023 Сервер «ICL техно» teamRAY внесен в реестр Минпромторга 1
04.02.2022 Компания «ICL Техно» представила первую серверную плату на российском процессоре Baikal-S в рамках программы импортозамещения 1
14.10.2021 Подтверждена совместимость компьютеров ICL с «Ред ОС» 1
17.12.2020 «ICL Техно» и «Рэйдикс» создали первую совместную СХД 3
13.07.2020 «ICL Техно» представила решение для кибербезопасности ICL UTM teamRAY 1
20.04.2020 «ICL Техно» получила заключения Минпромторга РФ на свою продукцию 1

Публикаций - 10, упоминаний - 12

ICL SDS teamRay и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 99 9
ICL ГК 387 9
Intel Corporation 12218 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 171 1
Ред Софт - Red Soft 724 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 1
SAS Institute 974 1
Код Безопасности 622 1
Газинформсервис - ГИС 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1925 1
Broadcom - VMware 2374 1
ICL Astra Services 12 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 27 1
Dell EMC 5036 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра консалтинг 22 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2877 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4163 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5961 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29876 8
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 661 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66700 5
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20878 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1261 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27778 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25511 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15812 2
Нагрузочное тестирование - Load testing 537 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9436 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2498 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12708 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14447 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7445 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9366 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2723 1
Кибербезопасность - UTM - Unified Threat Management - Сервис защиты от сетевых угроз - Шлюзы безопасности 257 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 827 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3748 1
Моноблок - Monoblock PC 936 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 510 1
Desktop computer - Системный блок - системник 440 1
DDR - Double data rate 2740 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 568 1
Компьютеризация - TDP - Thermal Design Power - Требования к системе охлаждения процессора 275 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13270 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2478 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21281 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16015 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6141 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1446 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4034 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1128 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 136 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1599 4
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 3
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 10 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 387 2
Linux OS 10019 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 955 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 69 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 128 1
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 15 1
ICL BasicRAY ПК 5 1
ICL UTM teamRAY 1 1
ICL RAY - ICL RAYbook - ICL ThinRAY 14 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 348 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 224 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 244 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 533 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 96 1
РусБИТех - Astra Automation 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 19 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 250 1
QEMU 54 1
Red Hat libvirt 23 1
Вагизов Ильдар 23 2
Рустамов Рустам 417 1
Степанов Евгений 29 1
Дбар Федор 36 1
Пустарнаков Роман 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2927 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52227 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 2
Национальный проект 308 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11002 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10006 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2937 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6992 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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