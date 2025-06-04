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Азизов Ирек
УПОМИНАНИЯ
Азизов Ирек и организации, системы, технологии, персоны:
|МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
|Пустарнаков Роман 45 3
|Якупов Марат 1 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Рассказов Сергей 39 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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