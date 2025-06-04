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Азизов Ирек


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «ICL Системные Технологии» и «Лаборатория Числитель» объявили о стратегическом партнерстве 1
24.10.2024 «Газинформсервис» и ICL зарегистрировали совместный продукт в реестре Минцифры 1
18.03.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
05.02.2024 «ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader 1
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 1
12.12.2012 В Казани открылся офис Siemens Enterprise Communications 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Азизов Ирек и организации, системы, технологии, персоны:

ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 29 4
ICL ГК 408 3
Газинформсервис - ГИС 317 3
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 104 2
ST - Системные технологии 66 1
KrIT - КРИТ 29 1
Visiology - Визиолоджи 75 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Siemens AG - Siemens Group 2604 1
КНИТУ-КАИ ККЦ - Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева 4 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68285 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2957 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 683 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2316 1
Оповещение и уведомление - Notification 4898 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13817 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2256 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2091 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31952 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12411 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 555 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 1
Моноблок - Monoblock PC 994 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26045 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2580 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1926 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6898 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5593 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8649 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4895 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21160 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24875 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4657 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1251 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4184 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9674 1
Газинформсервис - Safenode System Loader СДЗ 10 2
Apache Solr - платформа полнотекстового поиска с открытым исходным кодом 15 1
Visiology ИАС BI-платформа 36 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1777 1
ICL SafeRAY - семейство моноблоков 11 1
Unify OpenScape Office 8 1
Пустарнаков Роман 45 3
Якупов Марат 1 1
Вахмянин Иван 30 1
Рассказов Сергей 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 149326 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3026 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14257 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3098 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1278 1
Россия - СФО - Новосибирск 4439 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2822 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 718 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44262 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17870 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2049 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2817 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9133 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1372 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2558 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7039 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30226 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52687 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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