«ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости клиентских устройств ICL с СДЗ SafeNode System Loader

«ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» успешно завершили серию испытаний на корректность совместного функционирования продуктов, по итогам которого был выдан сертификат соответствия.

Тестирование было проведено в рамках технологического партнерства и подтвердило надежную работу средства доверенной загрузки (СДЗ) SafeNode System Loader1 на базе оборудования «ICL Техно» следующих моделей: моноблоки — SafeRay2 S2410 G3R; SafeRay S2710 G3R; SafeRay S2411 G3R; SafeRay S2412 G3R; рабочие станции — BasicRay3 B101 G3R; BasicRay B102 G3R; BasicRay B103 G3R; BasicRay B104 G3R.

Совместное функционирование СДЗ SafeNode System Loader и пользовательских устройств ICL означает, что крешение, включающее продукты обеих компаний, обеспечивает высокий уровень защищенности от возможных угроз в организациях, где важна защита от несанкционированного доступа к оборудованию и ПО4 с момента включения до момента старта операционной системы.

«Внедрение встроенных программных решений обеспечения информационной безопасности способствует оптимизации работы оборудования за счет контролируемого количества подключаемых пользователей и внешних модулей. Таким образом, совместное использование продуктов позволит сократить затраты на обслуживание АРМ5 и повысить уровень защищенности комплексных решений», — отметил Ирек Азизов, генеральный директор «ICL Системные технологии».

«Мы рады, что испытания подтвердили совместимость нашего оборудования и надеемся, что дальнейшее сотрудничество в использовании продуктов SafeNode System Loader и пользовательских устройств поможет нам повысить уровень защищенности и обеспечить безопасность информации в соответствии с требованиями регуляторов», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

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«Проделанная работа по тестированию совместного функционирования СДЗ SafeNode System Loader и пользовательских устройств ICL очень значима, как для нас, так и для наших клиентов. Мы рады усилить наше технологическое партнерство с ГК ICL и видим большую перспективу для широкого представления совместных продуктов на рынке», — сказал Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис».

«Подтверждение корректной работы SafeNode System Loader с линейкой продуктов наших партнеров «ICL Системные технологии» и ООО «ICL Техно» еще один шаг, гарантирующий безопасное применение совместимых решений для наших заказчиков», — сказал Константин Хитрово, менеджер по продукту СДЗ SafeNode System Loader.