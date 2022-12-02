ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл»

«ICL системные технологии» (входит в группу компаний ICL) и системный интегратор «Крит» при поддержке российского разработчика BI-систем Visiology завершили внедрение системы бизнес-анализа и визуализации ключевых показателей в управляющей компании (УК) «Шешмаойл». Благодаря глубокой интеграции и адаптации современного решения в экосистему УК руководители получили возможность мгновенной оценки состояния и параметров деятельности всех компаний холдинга «Шешмаойл». Такой подход позволил обеспечить управление на основе данных для всей группы компаний.

УК «Шешмаойл» была создана для координации работы дочерних предприятий, деятельность которых охватывает весь спектр задач от разведки месторождений до их разработки, добычи и транспортировки нефтепродуктов, а также производства оборудования и сервисного сопровождения всех связанных процессов. Для оперативного принятия важных управленческих решений в постоянно меняющихся условиях понадобилась система, способная собирать и обрабатывать огромные потоки данных, поступающие из различных информационных систем, и дочерних обществ группы «Шешмаойл».

«С момента формирования УК мы стремимся развивать собственную экспертизу по управлению всеми аспектами процесса нефтедобычи. Внедрение такой платформы как Visiology позволяет нам уже сейчас добиться качественного улучшения процессов управления, а также развивать собственную экспертизу, расширяя возможности аналитических инструментов в тесном сотрудничестве как с разработчиком ПО, так и с опытным системным интегратором», — сказал Марат Якупов, первый заместитель генерального директора по экономике и финансам, УК «Шешмаойл».

В качестве базиса для реализации такого масштабного проекта была выбрана российская BI-платформа Visiology, уже доказавшая свои возможности по работе с большими данными. Реализация проекта была поручена компании ICL, одному из лидеров в сфере ИТ-интеграции с штаб-квартирой в Татарстане. Для проектирования и разработки системы, а также решения ряда технических задач к проекту подключились специалисты ИТ-компании «Крит».

«Сегодня многие российские компании проявляют повышенный интерес к BI-платформе Visiology. И дело не только в том, что это российская разработка с гарантиями техподдержки и командой, которая готова развивать продукт под запросы заказчиков. Реализованные проекты из категории Data Driven, широкие возможности платформы по сбору и анализу данных, а также возможность встраивания средств визуализации в ИТ-экосистему заказчика позволяют нам создавать адаптированные под конкретных заказчиков решения, развивая собственную экспертизу и расширяя функционал по требованию», — отметил Ирек Азизов, генеральный директор «ICL системные технологии».

BI-платформа Visiology была выбрана в соответствии с требованиями заказчика к функциональности и надежности решения, а также из-за открытой архитектуры, которая позволяет полностью интегрировать BI-платформу и средства визуализации на собственные решения компании. Так, специалисты ICL и «Крит» настроили непрерывный сбор данных с дочерних обществ и сконструировали специализированные дашборды согласно требованиям заказчика. На данный момент средства визуализации предоставляют исчерпывающие данные по деятельности добывающих и сервисных компаний.

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«В последнее время потребность в BI-инструментах значительно возросла, потому что компаниям необходимо принимать решения на основе данных, и чем более сложную деятельность ведет организация, тем сложнее решение этой задачи. Именно поэтому мы стремимся обеспечить заказчикам и партнерам упрощенные возможности миграции с других решений, высокую производительность, а также максимальную гибкость платформы. В этом отношении внедрение в «Шешмаойл» является показательным, так как система визуализации была полностью адаптирована и интегрирована с ИТ-системами заказчика», — отметил Иван Вахмянин, генеральный директор и сооснователь Visiology.

Несмотря на то, что в Visiology имеются собственные средства поиска, для необходимой глубины анализа показателей заказчику требовались более гибкие возможности, такие как поиск с логическими операторами и детализированные выборки данных по фильтрам. Поэтому на дашборды была встроена внешняя поисковая система на базе SOLR. Инженеры ICL и «Крит» использовали открытые интерфейсы API Visiology и интегрировали поисковую систему в виде внешнего виджета, который может также взаимодействовать с другими ИТ-системами компании, обеспечивая при этом доступ к всему спектру данных, которые накапливаются в хранилище BI-платформы.

BI-платформа предоставляет заказчику доступ к дашбордам и обеспечивает возможность детального изучения информации по нескольким направлениям. Решение позволяет проводить моментальный план-факт анализ, отслеживать отклонения и сходимость финансовых показателей, а также вести обсуждение причин таких отклонений во встроенном чат-интерфейсе системы, отслеживать своевременность реагирования и принятия управленческих решений по каждому факту отклонения.

В настоящее время происходит развитие системы, настройка уведомлений по триггерным значениям, внедрение ролевой модели доступа к BI, а также готовится запуск мобильного приложения для руководителей.