Разделы

Цифровизация
|

«Газинформсервис» и ICL зарегистрировали совместный продукт в реестре Минцифры

«Газинформсервис» и «ICL Системные технологии» разработали совместный продукт — программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST», который уже прошел процесс регистрации в реестре ПАК в Минцифре России. Рь этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

«Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST», созданный на базе серверов «ICL Техно», продуктов компании «Газинформсервис» и решений других технологических партнеров, предназначен для комплексной автоматизации мониторинга ИТ-инфраструктуры. ПАК позволяет контролировать состояние оборудования, качество каналов связи, оперативно уведомлять о возникших и возможных проблемах, а также анализировать накопленные данные для повышения эффективности работы.

Решение от «Газинформсервиса» и ICL может использоваться во всех отраслях экономики, включая объекты критической инфраструктуры, что особенно важно в условиях ускоренного перехода на продукты российских компаний.

«"Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST" — эффективный инструмент для обеспечения бесперебойной работы информационных систем. Совместное с ICL Системные технологии решение ориентировано на широкий круг заказчиков, но прежде всего оно для объектов КИИ. Регистрация в реестре Минцифры в свою очередь подтверждает высокое качество, надежность и соответствие нашего решения самым высоким стандартам», — отметил заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков.

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore
Цифровизация

Генеральный директор «ICL Системные технологии» Ирек Азизов: «Мы видим программно-аппаратный комплекс как вариант быстрого решения задач заказчиков и выполнение требований регуляторов, как некую "волшебную таблетку", особенно для субъектов КИИ. Мы за то, чтобы от использования ПАК, кроме гарантированной совместимости компонентов, заказчики получали еще и дополнительную ценность, например в части оптимизации ресурсов (финансовых, человеческих, временных)».

Решение «Комплекс мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST» прошло тестирование совместимости всех компонентов и оптимизацию работы систем. Это обеспечивает стабильность и непрерывность работы информационных систем, что особенно важно для отраслей с интенсивным использованием информационных технологий и необходимостью обеспечивать стабильность и непрерывность функционирования ИТ-инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Эр-Телеком» создаст коллекцию ИТ-продуктов для операторов связи: от среды виртуализации до системы блокировки трафика

Суверенная нейросеть «Яндекса» получила мощное обновление. Что появилось нового? Видео

Российский энергогигант начал применять БПЛА для обследования своих ЛЭП

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Почему подписки — ловушка для потребителей и как туда не попасть

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

Показать еще

Наука

Черные дыры не то, чем они кажутся: новые данные разрешают их парадокс

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: