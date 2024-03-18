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«ICL Системные технологии» и «Газинформсервис» добились совместимости серверного оборудования ICL с СДЗ SafeNode System Loader

Подтверждена стабильная работа средства доверенной загрузки (СДЗ) SafeNode System Loader с сервером teamRAY 2122-2U-M производства ГК ICL.

Данная модель сервера спроектирована с учетом последних требований к обработке данных и включена в Реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Корректное функционирование сервера со встроенным СДЗ SafeNode System Loader повышает его защищенность и позволит использовать совместное решение в составе сетевой инфраструктуры и информационных систем, обрабатывающих чувствительную информацию – биометрию и др.

«Газинформсервис» в последние годы значительно усилил работу по линии технологических партнерств, так как для наших клиентов корректная работа продуктов – одна из первостепенных опций. Партнерство с ГК ICL – важная часть такой работы и отличная перспектива для предоставления наших продуктов на рынке», — сказал Роман Пустарнаков, заместитель генерального директора – руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис».

«С коллегами из «ICL Системные технологии» мы уже второй раз в этом году проводим тестирование на совместимость продуктов, отмечу высокую скорость проведения работ и слаженное взаимодействие. Линейка оборудования ICL с подтверждённой совместимостью с нашим средством доверенной загрузки быстро расширяется, что, безусловно, повышает интерес у клиентов к нашим коллаборативным решениям», — отметил Константин Хитрово, менеджер по продукту СДЗ SafeNode System Loader.

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«Проделана большая работа, благодаря которой на российском рынке появляются инновационные доверенные отечественные решения. Гордимся тем, что совместно с нашим партнером «Газинформсервис», мы обладаем всеми необходимыми компетенциями и ресурсами, чтобы обеспечить заказчикам надежную цифровую инфраструктуру», — отметил Ирек Азизов, генеральный директор «ICL Системные технологии».

«Мы стремимся постоянно совершенствовать наши продукты, проводим работы по обеспечению их совместимости с востребованными на рынке программными решениями. Достигнутые результаты работы с ООО «Газинформсервис» могут способствовать более широкому распространению оборудования ICL для работы государственных информационных систем, системообразующих компаний и других компаний», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

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