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КНИТУ-КАИ ККЦ Казанский квантовый центр Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.06.2026 Россияне придумали, как дешево и экологично синтезировать материалы для суперконденсаторов 1
25.09.2019 В России протестировали квантовое шифрование на ВОЛС с рекордным расстоянием 3
25.09.2019 В России заработала самая длинная в мире ВОЛС с квантовым шифрованием 4
08.08.2016 В России запущен «квантовый интернет» 2
12.12.2012 В Казани открылся офис Siemens Enterprise Communications 1

Публикаций - 5, упоминаний - 11

КНИТУ-КАИ ККЦ и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 229 3
Ростелеком 10948 2
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 3
Сконтел 10 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 2
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 2
Кибербезопасность - Криптомаршрутизатор - Policy Based Routing - маршрутизация на основе политик 7 2
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 2
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 290 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 701 1
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 52 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 198 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Mesh network - Ячеистая топология сети 75 1
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Unify OpenScape Office 8 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
Цыганов Алексей 2 1
Глейм Артур 6 1
Рассказов Сергей 41 1
Азизов Ирек 9 1
Горшков Николай 1 1
Моисеев Сергей 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Москва - ЮЗАО - Новые Черемушки 20 1
Европа 24964 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 3
Информатика - computer science - informatique 1195 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Физика - Physics - область естествознания 2940 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Литий - Lithium - химический элемент 663 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Известия ИД 770 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
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