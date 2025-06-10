Получите все материалы CNews по ключевому слову
Вахмянин Иван
УПОМИНАНИЯ
Вахмянин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Новикова Елена 89 3
|Груданов Сергей 23 2
|Копаев Геннадий 16 1
|Мылицын Роман 111 1
|Глазков Александр 145 1
|Гребенщиков Дмитрий 37 1
|Кучик Евгений 19 1
|Определенов Владимир 20 1
|Носов Михаил 18 1
|Гутин Александр 18 1
|Ковалева Ирина 5 1
|Аникин Леонид 61 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Клименко Федор 23 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Салов Антон 38 1
|Никитин Сергей 75 1
|Израйлев Иван 11 1
|Тен Антон 37 1
|Малахова Екатерина 1 1
|Усынин Максим 1 1
|Лебедев Сергей 50 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Золотарев Сергей 12 1
|Белостоцкий Сергей 13 1
|Зайчиков Илья 20 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Коптелов Игорь 5 1
|Пронин Вячеслав 2 1
|Некрасова Татьяна 4 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Галиев Дамир 5 1
|Сумманен Карл 4 1
|Емельянов Никита 8 1
|Халимов Ренат 9 1
|Гурова Вера 13 1
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 2
|Gartner - Гартнер 3574 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
|Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.