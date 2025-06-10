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Вахмянин Иван


УПОМИНАНИЯ


10.06.2025 «К2Тех», Arenadata и Visiology запускают инициативу по технологическому суверенитету данных России 1
07.11.2024 В Москве пройдет конференция по вопросам BI и управления бизнесом ViRush 2024 2
02.12.2022 ICL и «Крит» внедрили BI-платформу Visiology в ГК «Шешмаойл» 1
31.10.2022 ViRush 2022: российская BI-платоформа доказывает свою зрелость 1
25.10.2022 Axenix и Visiology подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект 1
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 1
02.02.2022 Совместная разработка Visiology и «Геоинтеллекта» помогла реализовать концепцию Smart City в Ташкенте 1
16.12.2021 Обновленная версия аналитической платформы Visiology сертифицирована ФСТЭК 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
05.08.2021 Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества 1
08.06.2021 «Айтеко» и Visiology заключили соглашение о партнерстве 1
28.04.2021 Visiology запускает бесплатные тест-драйвы аналитической платформы 1
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
26.11.2020 Подтверждена совместимость коннектора ATK BIView к «1С» и аналитической платформы Visiology 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве 1
22.04.2020 Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16 1
11.03.2020 «Крок» стал партнером Visiology 1
06.12.2019 «Первый бит» и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
03.07.2019 Visiology выпустила мобильное приложение с ИИ 1
20.03.2019 Импортозамещение: обязанность или новые возможности 1
13.11.2018 Новая версия аналитической платформы Visiology получила поддержку ИИ 1
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux 1
15.12.2017 Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО 1
07.11.2017 Visiology представила мобильное приложение для своей аналитической платформы 1
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
03.09.2014 Интеллектуальный дисплей Flipbox интегрирован с системой ВКС сверхвысокой четкости TrueConf 1
10.04.2013 Иван Вахмянин: Наша задача – сделать устройства эффективными и доступными 1
28.05.2012 Polymedia выводит на российский рынок интеллектуальный дисплей Flipbox 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Вахмянин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 76 26
Polymedia - Полимедиа 140 8
SAP SE 5336 3
Крок - Croc 1785 2
8508 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 282 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 2
Cisco Systems 5159 2
Telegram Group 2237 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 404 2
LifeSize 51 2
Softline - Софтлайн 3004 2
Salesforce - Tableau Software 112 2
Qlik - QlikTech 160 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13291 1
Meta Platforms - Facebook 4469 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2102 1
VK - Mail.ru Group 3486 1
Diasoft - Диасофт 938 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 364 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
IXcellerate - Икселерейт 129 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 841 1
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 40 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 225 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 543 1
КСК Технологии 44 1
DataPro - ДатаПро 94 1
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 1
АТК Консультационная группа 53 1
InnoSTage - Инностейдж 162 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 48 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 100 1
Yandex - Яндекс 7776 1
TrueConf - ТруКонф 409 1
Dropbox 503 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 239 1
Biocad - Биокад 82 1
Comindware - Колловэар 162 1
Росатом - Атомэнергопром - РЦР - Русатом Цифровые решения 22 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 221 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 166 3
РМК - Русская медная компания - РМК-Диджитал - RCC Digital 10 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7638 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
МКБ - Московский кредитный банк 582 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Ак Барс Банк 273 1
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 40 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Biocodex - Биокодекс 10 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4432 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12104 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 42 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3110 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 88 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 86 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 6 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2591 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5581 1
Хокимият города Ташкента и Ташкентской области - Администрация Ташкента и Ташкентской области 3 1
Правительство Челябинской области 67 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4908 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68477 13
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5609 12
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11773 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15125 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11590 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6916 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20911 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32032 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53197 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21901 7
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24917 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12364 6
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 297 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30661 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4681 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11510 5
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 301 5
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 671 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3132 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1254 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4100 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3311 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7695 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24759 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8395 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8104 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14115 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12929 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14643 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4196 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10613 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3734 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10711 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3205 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1005 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3569 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5750 2
Visiology ИАС BI-платформа 36 17
Visiology ViQube - СУБД 12 10
Google Android 14300 6
Visiology Vitalk - ViTalk GPT - Голосовой помощник (ассистент) 11 6
Microsoft Office 3826 6
Apple iOS 7983 5
Linux OS 10271 4
Polymedia - Flipbox 9 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1008 3
Microsoft Windows 15927 3
Apple - App Store 2937 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2116 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 2
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1239 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 345 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1021 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 754 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 894 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 257 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 771 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 1
Diasoft Legacy Renovation 7 1
Visiology ViTrend 2 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 72 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
АТК BIView 1 1
Ланит Урал - КИПАРИС - Методология планирования и реализации проектов импортозамещения ПО и СВТ 10 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Google Play - Google Store - Android Market 3352 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 706 1
Rakuten Viber 632 1
Microsoft Graph 12 1
TrueConf Online 30 1
Microsoft Access 60 1
Intel OPS - Intel Open Pluggable Specification 13 1
Microsoft Windows Embedded 198 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
ELMA BPM 35 1
Новикова Елена 89 3
Груданов Сергей 23 2
Копаев Геннадий 16 1
Мылицын Роман 111 1
Глазков Александр 145 1
Гребенщиков Дмитрий 37 1
Кучик Евгений 19 1
Определенов Владимир 20 1
Носов Михаил 18 1
Гутин Александр 18 1
Ковалева Ирина 5 1
Аникин Леонид 61 1
Солдатов Алексей 99 1
Клименко Федор 23 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Салов Антон 38 1
Никитин Сергей 75 1
Израйлев Иван 11 1
Тен Антон 37 1
Малахова Екатерина 1 1
Усынин Максим 1 1
Лебедев Сергей 50 1
Мигалин Сергей 10 1
Золотарев Сергей 12 1
Белостоцкий Сергей 13 1
Зайчиков Илья 20 1
Дорофеев Игорь 20 1
Коптелов Игорь 5 1
Пронин Вячеслав 2 1
Некрасова Татьяна 4 1
Алехин Заурбек 9 1
Галиев Дамир 5 1
Сумманен Карл 4 1
Емельянов Никита 8 1
Халимов Ренат 9 1
Гурова Вера 13 1
Коробейников Сергей 1 1
Дегтярев Алексей 57 1
Лобзин Алексей 1 1
Сильченко Ален 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149593 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44306 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3028 3
Европа 24405 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52628 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 581 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 627 2
Япония 13378 1
Россия - УФО - Свердловская область 1595 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3102 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1967 1
Россия - УФО - Челябинская область 1284 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 577 1
Россия - СФО - Кемеровская область 945 1
Россия - УФО - Курганская область 534 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 506 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17511 1
Америка - Американский регион 2175 1
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 268 1
Узбекистан - Республика 1787 1
Земля - планета Солнечной системы 10476 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2322 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17890 1
Казахстан - Республика 5658 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2054 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Куба - Республика 376 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3018 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Свияжск 10 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52775 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9182 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49349 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14184 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11277 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30297 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8005 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2573 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11150 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5957 2
Английский язык 6751 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9107 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 947 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3396 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16752 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7051 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5609 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4147 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19299 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5033 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1238 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6460 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24848 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 843 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4519 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1274 1
Экзамены 450 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1248 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1536 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5737 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 624 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1996 1
Молекула - Molecula 1073 1
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Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1746 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8221 2
Gartner - Гартнер 3574 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3312 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2069 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
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