Softline и Visiology объявили о начале сотрудничества

Глобальный провайдер ИТ-решений и сервисов Softline и Visiology, разработчик одноимённой аналитической платформы, сообщили о подписании партнёрского соглашения. Компании объединят усилия по продвижению на российском рынке аналитической платформы Visiology для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов органов государственной власти и госкорпораций.

Visiology и Softline объявили о сотрудничестве в рамках партнёрской программы Visiology. Компании провели ряд совместных семинаров по обучению и работе с информационно-аналитической платформой, в ближайшие недели планируют реализовать несколько пилотных проектов по внедрению продукта на крупных промышленных предприятиях в рамках программы «Бесплатный тест-драйв Visiology».

Соглашение даст возможность сотрудникам компании Softline предлагать заказчикам современное и понятное BI-решение, соответствующее критериям импортозамещения. Решения на базе BI-платформы внедрены и успешно работают в ряде государственных организаций и крупных корпорациях (ТВЭЛ, РМК, АЛРОСА, ситуационные центры губернаторов регионов России).

«BI-платформа компании Visiology — один из самых “зрелых” продуктов на российском рынке отчетно-аналитических систем. Наличие сертификата ФСТЭК даёт возможность поставлять данное решение государственным структурам и предприятиям, силовым ведомствам и другим организациям, работающим с “чувствительными” данными. Импортозамещение сегодня — одно из наиболее приоритетных направлений для Softline, поэтому мы с удовольствием работаем с отечественными разработчиками и предлагаем заказчикам несколько вариантов бесшовного перехода на российское ПО, без потерь для клиента в качестве работы ИТ-инфраструктуры и ущерба для бизнес-процессов, — сказал Андрей Пашков, руководитель направления BI в Softline. — Команда Softline заинтересована в предоставлении услуг на базе продукта Visiology. Наши клиенты уже проявили активный интерес к переходу на отечественную BI-платформу, и на ближайшее время намечен старт целого ряда пилотных проектов».

Партнёрство также позволит Softline углубить экспертизу в направлении BI. Так, ряд специалистов компании уже прошёл обучение и получил сертификацию для работы с вендором.

«Мы рады, что наши клиенты теперь могут выбрать компанию Softline, одного из признанных лидеров российского BI-рынка, в качестве поставщика решений на базе аналитической платформы Visiology. Главное преимущество Softline — это комплексность предоставляемых услуг: от разработки отраслевых решений до внедрения всего стека аналитических технологий, необходимых современному руководителю для управления на основе данных», — отметил генеральный директор и сооснователь Visiology Иван Вахмянин.