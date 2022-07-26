Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Visiology, российский разработчик решений для анализа и визуализации данных, объявили о стратегическом партнерстве. Сотрудничество позволит создавать для заказчиков решения в сфере бизнес-аналитики, опираясь на экспертизу и собственные разработки Neoflex, а также широкие возможности информационно-аналитической платформы Visiology (внесена в реестр российского программного обеспечения). В рамках стратегического партнерства компании помогут клиентам решать задачи построения BI-систем с нуля, а также миграции с других аналитических платформ.

Сочетание современной BI-платформы Visiology, ETL-платформы Neoflex Datagram и опыта Neoflex в области построения систем обработки данных позволит создавать для заказчиков комплексные системы. Совместные решения компаний помогут принимать оперативные управленческие решения, основанные на качественном и быстром процессе сбора, анализа, моделирования и визуализации данных из различных источников. Благодаря продвинутой аналитике, моделированию и прогнозированию с применением машинного обучения клиенты компаний получают возможность работы с актуальной и достоверной информацией, принимать решения в режиме реального времени, опираясь на комплексное визуальное представление данных.

Аналитическая платформа Visiology использует микросервисную архитектуру и устанавливается в виде набора Docker-контейнеров в полностью автоматизированном режиме. Функциональные возможности платформы включают разработку и публикацию интерактивных отчетов, создание и рассылку регламентированных отчетов по расписанию на основе шаблона в формате Excel, In-Memory аналитическую базу данных ViQube с колоночным хранением данных. Кроме того, доступно мобильное приложение под iOS и Android для интерактивной работы с дашбордами, а также пользовательская аналитика (self-service BI) — для самостоятельного исследования данных. При необходимости расширения функциональности используются такие языки программирования, как Python, C#, JS. Запланированная на конец 2022 г/ обновленная версия платформы Visiology 3.0 будет обладать еще более широкими возможностями аналитики и средствами self-service.

Решения, которые Neoflex будет создавать с использованием своей экспертизы и аналитических технологий Visiology, актуальны для компаний из таких отраслей, как финансы, ритейл, производство, сельское хозяйство, промышленность. Платформа обеспечивает решение следующих задач: управленческая и финансовая отчетность, мониторинг деятельности и ключевых показателей эффективности, задачи ситуационного центра, анализ и оценка рисков, портфельный анализ, контроль состояния оборудования, анализ потребления электроэнергии, логистической деятельности, контроль материально-технического снабжения, анализ уровня запасов и т.д.

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«Мы наблюдаем среди наших заказчиков повышенный спрос на разработку комплексной аналитической платформы с использованием компонентов и решений, включенных в реестр отечественного ПО. Консалтинговая экспертиза нашей компании, основанная на использовании передовых технологий, и возможность встраивать продукт Visiology в ландшафт решений Neoflex позволяют нашим клиентам из различных отраслей эффективно использовать данные для принятия управленческих решений», – отметил Антон Спаринапти, партнер, руководитель департамента развития бизнеса компании Neoflex.

«Потенциал рынка российских решений в сфере BI достаточно велик, и сегодня мы наблюдаем его активное развитие. В тех условиях, когда компаниям как никогда нужны инструменты для сбора и анализа данных с целью принятия верных управленческих решений, комбинация опыта, технологий и экспертизы ведущих российских компаний приносит свои плоды. Стратегическое партнерство Neoflex и Visiology — еще один пример подобной успешной комбинации продвинутых решений для бизнеса», – отметил Иван Вахмянин, CEO и сооснователь Visiology.