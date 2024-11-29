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Visiology ViQube СУБД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


29.11.2024 Как удалось изменить подход к данным в крупной российской агрокомпании «Агроном-Сад» 1
26.07.2022 Neoflex и Visiology заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
16.05.2022 Navicon начинает внедрять в российских компаниях in-memory вычисления и искусственный интеллект 1
15.04.2022 Visiology представила новые тарифы для миграции с других BI-платформ 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 1
02.09.2020 Visiology обновила свою аналитическую платформу до версии 2.18 1
19.05.2020 «Системный софт» и Visiology сообщили о стратегическом партнерстве 1
22.04.2020 Представлена аналитическая платформа Visiology версии 2.16 1
11.03.2020 «Крок» стал партнером Visiology 1
24.01.2018 Аналитическая платформа Visiology теперь доступна на Linux 1
15.12.2017 Аналитическая платформа Visiology 2.0 включена в реестр отечественного ПО 1
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Visiology ViQube и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 96 15
Telegram Group 2963 3
Polymedia - Полимедиа 161 3
SAP SE 5608 2
9630 2
Крок - Croc 1970 2
Luxms 122 1
K2 - К2РУ - SourceCode 150 1
MicroStrategy 65 1
ЭнергоДата - EnergoData 21 1
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Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1141 1
Salesforce - Tableau Software 127 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 296 1
Qlik - QlikTech 176 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
Biocad - Биокад 96 1
Comindware - Колловэар 204 1
ITG Group - Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 68 1
Biocodex - Биокодекс 12 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 659 1
Спортмастер - Sportmaster 203 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 254 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
Capital Group 85 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13942 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5731 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3953 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 768 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1216 1
СУБД Реляционная - РСУБД - RDBMS - Relational Database Management System 108 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 255 1
Visiology ИАС BI-платформа 45 11
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 399 2
Microsoft Access 61 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 1
ELMA BPM 36 1
Neoflex Datagram ETL-платформа 11 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Server Edition 7 1
Visiology ViXtract 5 1
Linux OS 11576 1
Rakuten Viber 669 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1019 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
JavaScript - JS - язык программирования 1431 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2531 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1220 1
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Европа 24992 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11713 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33928 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6720 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2194 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 870 1
Молекула - Molecula 1104 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7865 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3842 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3141 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10418 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27423 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1088 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 215 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 383 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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