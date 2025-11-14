Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Visiology Cortex
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|14.11.2025
|В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Visiology и организации, системы, технологии, персоны:
|Никитин Алексей 38 2
|Красников Дмитрий 17 2
|Сляднева Наталия 10 1
|Чубов Александр 7 1
|Балашов Иван 5 1
|Тарабрин Роман 2 1
|Сергеев Владимир 4 1
|Зотов Алексей 69 1
|Мурунов Денис 6 1
|Косцов Михаил 9 1
|Силантьев Юрий 8 1
|Вахмянин Иван 35 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 2
|Россия - РФ - Российская федерация 167032 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.