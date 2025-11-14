Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200131
ИКТ 15473
Организации 11803
Ведомства 1512
Ассоциации 1115
Технологии 3591
Системы 27070
Персоны 87374
География 3125
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2834
Мероприятия 895

Visiology Cortex

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.11.2025 В портфель решений «К2Тех» включена ИИ-платформа Visiology Cortex для бизнес-аналитики 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Visiology и организации, системы, технологии, персоны:

Visiology - Визиолоджи 96 3
К2Тех - K2Tech 359 2
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 53 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 247 1
К2Тех - К2 НейроТех 54 1
Prooftech IT - Пруфтек ИТ 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3115 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1802 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
Zabbix SIA - Заббикс 179 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 133 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2079 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23007 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36424 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24526 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5681 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7911 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35302 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16381 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5926 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2027 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 768 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1436 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 624 1
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 277 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 835 1
S3 - Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 293 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18217 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54213 1
Умные платформы 1994 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3844 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7249 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6615 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26002 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7858 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1935 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7747 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2006 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1222 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 494 1
Nova Software - Nova EPM 4 1
Prooftech IT - Artimate AIOps-платформа 24 1
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI - К2 НейроТех ПАК-HPC 18 1
К2Тех - RockITNet 3 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 98 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 26 1
Microsoft DAX - Microsoft Data Analysis Expressions - MS DAX 5 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 90 1
LangFlow 11 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 267 1
Никитин Алексей 38 2
Красников Дмитрий 17 2
Сляднева Наталия 10 1
Чубов Александр 7 1
Балашов Иван 5 1
Тарабрин Роман 2 1
Сергеев Владимир 4 1
Зотов Алексей 69 1
Мурунов Денис 6 1
Косцов Михаил 9 1
Силантьев Юрий 8 1
Вахмянин Иван 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54866 2
Россия - РФ - Российская федерация 167032 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47756 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8109 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11798 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6190 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4012 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1502 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468414, в очереди разбора - 725413.
Создано именных указателей - 200131.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще