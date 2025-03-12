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ПолиАналитика
Данные 2024 года
|12.03.2025
|Ситуационные центры: от мониторинга к интеллектуальному прогнозированию 1
|07.11.2024
|В Москве пройдет конференция по вопросам BI и управления бизнесом ViRush 2024 1
ПолиАналитика и организации, системы, технологии, персоны:
|Visiology - Визиолоджи 74 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 253 1
|Polymedia - Полимедиа 140 1
|Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
|Вахмянин Иван 30 1
|Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1280 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11283 1
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