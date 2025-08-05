Разделы

05.08.2025 «Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise

ud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система DataLens Enterprise будет
12.02.2025 «Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens

Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных «Яндекса». Теперь компании могут строить а
20.03.2024 Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными

вис для управления метаданными Yandex MetaData Hub, добавил новые возможности в сервис BI-аналитики Yandex DataLens, повысил безопасность баз данных и не только. Обновления помогут компаниям бы
03.10.2023 «Контур.маркет» и Yandex Cloud запустили конструктор отчетов для бизнеса

Конструктор отчетов на базе Yandex DataLens помогает пользователям «Контур.маркета» собирать и анализировать в едином окн
27.09.2023 Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код DataLens. Это BI-система, с которой работают большинство сервисов «Яндекса» и тысячи внешних

22.05.2023 «Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens

«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens. Это первый официальный BI-коннектор с CRM от облачной платформы Yandex Cloud
28.11.2022 Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens

Эта система формирует список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество

04.04.2019 «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft»

Компания «Яндекс» запустила на своей облачной платформе «Яндекс.облако» сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, который позволяет создавать аналитические отчеты и пользовательские интерфей
04.04.2019 «Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных

Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens. Он позволяет создавать аналитические отчёты и дашборды и делиться ими с друг

Публикаций - 54, упоминаний - 78

