Yandex DataLens
|05.08.2025
|
«Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибутором DataLens Enterprise
ud подписали соглашение о поставке через партнерскую сеть сервиса для анализа и визуализации данных DataLens Enterprise для корпоративных заказчиков. BI-система DataLens Enterprise будет
|12.02.2025
|
«Поток Рекрутмент» расширила возможности HR-аналитики с помощью интеграции с Yandex DataLens
Система автоматизации подбора персонала «Поток Рекрутмент» реализовала интеграцию с Yandex DataLens — инструментом визуализации данных «Яндекса». Теперь компании могут строить а
|20.03.2024
|
Yandex Cloud выпустила большое обновление платформы для работы с данными
вис для управления метаданными Yandex MetaData Hub, добавил новые возможности в сервис BI-аналитики Yandex DataLens, повысил безопасность баз данных и не только. Обновления помогут компаниям бы
|03.10.2023
|
«Контур.маркет» и Yandex Cloud запустили конструктор отчетов для бизнеса
Конструктор отчетов на базе Yandex DataLens помогает пользователям «Контур.маркета» собирать и анализировать в едином окн
|27.09.2023
|
Yandex Cloud открывает исходный код DataLens — своей системы для анализа и визуализации данных
Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код DataLens. Это BI-система, с которой работают большинство сервисов «Яндекса» и тысячи внешних
|22.05.2023
|
«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens
«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens. Это первый официальный BI-коннектор с CRM от облачной платформы Yandex Cloud
|28.11.2022
|
Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens
Эта система формирует список математически выверенных мероприятий для сокращения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории региона. «С применением облачной BI-системы DataLens разработана геоаналитическая система Удмуртской Республики. Она позволяет на основе статистических данных с сайта Госавтоинспекции прогнозировать и анализировать влияние на количество
|04.04.2019
|
«Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft»
Компания «Яндекс» запустила на своей облачной платформе «Яндекс.облако» сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, который позволяет создавать аналитические отчеты и пользовательские интерфей
|04.04.2019
|
«Яндекс.Облако» запустило сервис для визуализации и анализа бизнес-данных
Платформа «Яндекс.Облако» запустила сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens. Он позволяет создавать аналитические отчёты и дашборды и делиться ими с друг
