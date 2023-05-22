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«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens

«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens. Это первый официальный BI-коннектор с CRM от облачной платформы Yandex Cloud. Теперь пользователи «Битрикс24» могут визуализировать свои данные в несколько кликов.

Yandex DataLens – это сервис для анализа и визуализации данных облачной платформы Yandex Cloud. C ним можно подключаться к различным источникам данных, создавать графики и дашборды. И делиться всем этим с командой.

BI-коннектор «Битрикс24» помогает передавать данные в несколько кликов – лиды, сделки, компании, звонки, контакты, дела, проекты, товарные позиции.

С помощью инструмента аналитики смогут: найти и исправить «болевую точку» в операционке компании; контролировать ресурсы – например, делать план закупок на базе данных о прошлогодних проектах; понять причины снижения прибыли; изучить историю сделок и выявить регулярные всплески продаж.

Главное – наглядно показывать руководителям и владельцам бизнеса реальную ситуацию в организации. Без погружения в тонны сложных отчетов и таблиц.

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Бизнес

Интеграцию можно подключить без помощи разработчиков – через веб-интерфейс Yandex DataLens.

Новинка уже доступна для пользователей любого актуального платного тарифа «Битрикс24».

Александр Сербул, эксперт по машинному обучению сервиса «Битрикс24», сказал: «Бизнесу больше не нужно полагаться на интуицию – теперь у него есть полноценный доступ к накопленному объему данных. Можно быстро проанализировать их, изучить то, что происходит в компании, и принять верное решение. При установке коннекторов от сторонних разработчиков всегда есть риск возникновения проблем – некачественные внедрения, потери коммерческой информации после сбоя работы, утечки, сложность в поддержке. Это не грозит предприятиям, которые пользуются нашим сервисом. Цель, которую мы всегда преследуем – предоставить компаниям-клиентам конкурентные преимущества. Официальная интеграция Yandex DataLens с «Битрикс24» как раз относится к ним».

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