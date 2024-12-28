Сербул Александр
|28.12.2024
|79% ИТ-специалистов не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта 1
|22.05.2023
|«Битрикс24» представил официальную интеграцию с Yandex DataLens 1
Сербул Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 2
|Qtim - Кьютим 3 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 BI - Битрикс24 Big Data 3 1
|Yandex DataLens 37 1
|Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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