«1С-Битрикс» представляет официальное контейнерное окружение для быстрого развертывания своих продуктов и микросервисов

Официальные контейнеры от вендора ускоряют внедрение любых редакций «1С-Битрикс Управление сайтом» и «Битрикс24» (коробочная версия), снижая риски и уменьшая нагрузку на ИТ-команды.

Контейнерное окружение продуктов «1С-Битрикс» — это готовое решение на базе технологий Docker, которое позволяет быстро настроить среду для тестирования и разработки. Официальные контейнеры позволяют установить любую, даже самую сложную редакцию продуктов за несколько минут в любой среде, начиная от рабочего стола разработчика и заканчивая кластером серверов, включая оркестраторы типа Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители «1С-Битрикс».

Новый подход позволяет разработчикам и DevOps-инженерам быстрее разворачивать пилотные проекты, упрощает локальную разработку и тестирование. Для крупных компаний, которым важна надежность и безопасность, решение обеспечивает управляемость и бесшовную интеграцию в сложные мультисервисные кластеры.

Вся конфигурация серверного окружения (серверы приложений, реалтайм-чаты, кэши, системы хранения и др.) состоит из более чем десяти контейнеров и микросервисов и декларативно описана в форматах Dockerfile, Docker-compose и .env-файлов — они доступны в официальном git-репозитории «1С-Битрикс», который будет регулярно пополняться. Официальные образы контейнеров (docker images) размещены в хранилище — они сокращают технологические риски и временные затраты, возможные при самостоятельной сборке образов контейнера PHP, Nginx или NodeJS для запуска «Битрикс».

Ключевые возможности официального контейнерного окружения

Мгновенный старт и воспроизводимость окружения. Благодаря декларативной конфигурации в Dockerfile, Docker-compose и .env-файлах развёртывание «Битрикс в Docker» любых редакций — включая Enterprise с PostgreSQL, Sphinx и системами кэширования — занимает считанные минуты.

Полная поддержка микросервисной архитектуры. Официальный набор содержит более десяти протестированных контейнеров и микросервисов (nginx, PHP, MySQL, PostgreSQL, Sphinx, real-time чаты и др.), а также легко читаемые конфигурационные файлы. По умолчанию содержимое образа запускается в одной общей среде, но систему легко можно разделить на части: некоторые контейнеры, например, для MySQL, Postgres, Sphinx запустить на выделенных серверах или вынести на отдельные мощности контейнеры и микросервисы для чатов и быстрых коммуникаций.

Бесшовная интеграция с Kubernetes и оркестраторами. Готовые Docker-файлы и Compose-конфигурации могут быть преобразованы в Helm Charts, Deployment, Ingress и перенесены в корпоративный Kubernetes-кластер. Самая сложная часть этой задачи уже решена разработчиками «1С-Битрикс», которые подготовили качественные образы контейнеров и конфигурационные файлы и поддерживают их в актуальном состоянии.

Гарантированная безопасность и сопровождение. Все образы проходят внутренний аудит информационной безопасности, а специалисты «1С-Битрикс» гарантируют регулярные обновления и патчи, снижая технологические риски и уменьшая нагрузку на ИТ-команды.

Прозрачность логов и метрик. Разработчики, тестировщики и специалисты по безопасности могут запустить «Управление сайтом» или «Битрикс24» из контейнеров даже на рабочем столе за пару минут и получить всю необходимую информацию без привлечения системных администраторов и управления правами доступа. Разработчики получают мгновенный доступ к логам, метрикам CPU, памяти и диска прямо в Docker-Desktop или на серверах, что ускоряет выявление и устранение проблем. Тестировщикам доступны логи тестируемого веб-сайта. Работа сайта в тестовой и боевой средах будет абсолютно идентична, а качество тестирования увеличится в разы.

«Развертывание продуктов «Битрикс» в докер-контейнерах — это не только простота, скорость и в разы выросшее качество внедрения. Это еще и снижение рисков, так как мы берем на себя сопровождение и поддержку, сборку готовых образов, актуализацию микросервисов и контейнеров и вопросы кибербезопасности», — сказал Александр Сербул, руководитель больших данных, высоконагруженных систем и машинного обучения в «Битрикс24».