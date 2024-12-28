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79% ИТ-специалистов не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта

ИТ-компания QTIM и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместный опрос среди российских ИТ-специалистов и выяснили, как они относятся к технологиям искусственного интеллекта и чего опасаются в связи с их развитием на самом деле. Об этом CNews сообщили представители QTIM.

Почти половина (48%) ИТ-специалистов признались, что используют нейросети каждый день. Большинство из них (59%) — это представители поколения X в возрасте от 45 до 54 лет. При этом 24% всех опрошенных, напротив, никогда не применяют ИИ-сервисы в принципе — чаще всего это аналитики и проектные менеджеры.

Среди главных задач, которые помогает решать искусственный интеллект, участники опроса выделили: ускорение поиска информации, генерацию идей, сокращение количества рутины и оптимизацию рабочей нагрузки. Интересно, что с помощью нейросетей некоторые специалисты упрощают текст сложной документации и составляют сообщения для ответа клиентам.

При этом оказалось, что есть определенная разбивка по задачам, которые сотрудники различных поколений делегируют нейросетям. Например, зумеры чаще других стремятся снизить свою нагрузку на работе с их помощью, а представителям поколения X в возрасте 45-54 лет ИИ-инструменты нужны больше в качестве помощников в личных делах.

Каждый второй (52%) активный пользователь нейронных сетей среди ИТ-специалистов никогда целенаправленно не обучался работать с ними — ни на платных курсах, ни даже по открытым источникам.

Какие нейросети выбирают ИТ-специалисты

Подавляющее большинство респондентов (73%) не пользуются платными ИИ-сервисами, а самыми популярными решениями для них в 2024 году оказались ChatGPT и YandexGPT. Если выбирать между отечественными и зарубежными нейросетями, то 89% опрошенных делают выбор в пользу вторых — ИТ-специалисты считают, что они показывают более качественный результат.

«Традиционная проблема развития ИИ в России — это отсутствие качественных размеченных датасетов для русского языка. На западе это направление развивается уже на протяжении не одного десятка лет, и поэтому ИИ для английского языка работает качественнее, чем для русского. Кроме того, развитие искусственного интеллекта обуславливается доступностью вычислительных мощностей. Из этого вытекает другая проблема — сейчас в России наблюдается дефицит вычислительного оборудования для обучения нейросетей, т.к. все современные видеокарты ввозятся из других стран. Тем не менее, существует и положительная сторона — в России сильная математическая школа и разработчики», — сказал Александр Сербул, руководитель больших данных, высоконагруженных систем и машинного обучения в «Битрикс24».

Если рассматривать именно отечественные ИИ-сервисы, можно заметить, что специалисты ИТ-сферы чаще выбирают решения на генеративной модели «Яндекса», нежели Сбербанка. Так, например, респонденты отмечают, что в 33% случаев решают задачи через YandexGPT, и в 20% обращаются к GigaChat. При этом наибольшее предпочтения технологиям Сбербанка отдает именно поколение X.

«У Сбербанка имеется свой вычислительный кластер и достаточное количество мощностей, поэтому у них много активности в этом направлении. В свою очередь, у «Яндекса» сильная математика, развитые облачные сервисы и собственная школа анализа данных со сложным алгоритмическим подходом. Поэтому они могут заниматься созданием собственных генеративных моделей, однако также у них есть потребность в вычислительном оборудовании», — сказал Александр Сербул.

Справляются ли нейросети с задачами

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78% ИТ-специалистов довольны результатом работы нейросетей и считают, что после умных алгоритмов самостоятельно им немного внести только незначительные корректировки. При этом процент пользователей, которые считают ИИ непригодным для выполнения рабочих задач и сталкивались с тем, что их приходится переделывать заново, ничтожно мал — всего 1% от общего числа респондентов. Как правило, у большинства опрошенных либо есть проверенная нейросеть, которая справляется с поручениями с первого раза (42%), либо они работают с одним промптом сразу в трех-пяти сервисах (33%).

Не обходится и без трудностей. Респонденты испытывают сложности с доступом к зарубежным решениям. Также ИТ-специалисты отмечают, что ИИ-алгоритмы могут придумывать несуществующие факты и не всегда следовать техническому заданию. Опытные пользователи считают, что подобные галлюцинации — это не проблема, а особенность технологии, поэтому дополнительно перепроверяют факты. По их наблюдениям, ИИ-сервисы заметно развиваются, и со временем таких ошибок становится меньше.

«Мой опыт использования ChatGPT для оптимизации запросов в базу данных сильно изменился за год. Раньше рекомендации были неэффективны и даже ухудшали то, что хоть как-то работало. Сейчас, особенно в Pro-версии, ChatGPT стал незаменимым помощником в решении подобных задач», — сказал Антон Фокин, CEO ИТ-компании QTIM.

Чего боятся ИТ-специалисты

61% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет нейросети станут одним из обязательных инструментов опытных разработчиков, но они не смогут заменить квалифицированных сотрудников. Разработчики объясняют это тем, что у ИИ нет возможности понимать требования к масштабированию продукта, видеть проект целиком и поддерживать структуру кода идентичной линтерам. Вместе с тем умные алгоритмы не умеют тестировать собственные решения и делать выводы о том, насколько они верные.

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Бурное развитие технологий искусственного интеллекта может привести к радикальной трансформации профессий, когда разработчики переключатся с написания кода на написание запросов нейросетям. Так, отмечают опрошенные, план создания системы программирования пятого поколения становится ближе. Он заключается в описании задания компьютерной системе на естественном человеческом языке. Однако даже при таком раскладе ИТ-специалистам будет необходимо знать и понимать, как создаются цифровые продукты с технической точки зрения. Поэтому их навыки по-прежнему останутся востребованными.

«Вполне логично ожидать, что ИИ заменит сотрудников на рутинных задачах, а также тех, кто работает без стремления к развитию. Это позволит бизнесу значительно сократить расходы и вложить сэкономленные средства в новые перспективные направления. Однако, опытных и компетентных специалистов ИИ заменить не сможет. Тех, кто обладает стратегическим мышлением и творческим подходом станут еще более востребованными на рынке труда», — сказал Антон Фокин.

79% ИТ-специалистов отметили, что считают своим самым большим страхом из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта не потерю работы, а распространение мошеннических схем с дипфейками и утечки конфиденциальных данных. Отдельно опрошенные отметили, что опасаются массового ухудшения качества кода и снижения количества квалифицированных кадров на рынке труда.

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