Фокин Антон
|28.12.2024
|79% ИТ-специалистов не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта 1
Фокин Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Qtim - Кьютим 3 1
|Yandex - Яндекс 7378 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 439 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7346 1
|СалютДевайсы - GigaChat 195 1
|OpenAI ChatGPT 351 1
|Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 201 1
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 478 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1339119, в очереди разбора - 770393.
Создано именных указателей - 167920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.