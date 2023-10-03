«Контур.маркет» и Yandex Cloud запустили конструктор отчетов для бизнеса

Конструктор отчетов на базе Yandex DataLens помогает пользователям «Контур.маркета» собирать и анализировать в едином окне данные о работе нескольких магазинов или заведений общепита, принадлежащих одной организации. Пользователем может быть и владелец сети магазинов или заведений, и управляющий, и ответственный сотрудник. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Как будет выглядеть отчет, созданный с помощью DataLens, решает сам пользователь: выбирает нужные торговые точки, группы товаров, период, настраивает другие необходимые параметры.

В результате владелец сети кофеен видит, какой вклад в общую выручку внесло каждое его заведение. Руководитель розничной сети анализирует список товаров, которые пользовались наибольшим спросом в разных точках. Или обнаруживает, что нужно перебросить залежавшийся товар из одной точки в другую, где спрос на этот товар больше.

Владимир Поздняков, эксперт «Контур.маркета» по автоматизации товароучета: «Ценность конструктора отчетов в том, что его легко освоить и настроить под свои запросы. Управлять бизнесом невозможно без ежедневного анализа выручки, остатков, прибыли, эффективности акций и скидок. Когда у собственника одна торговая точка, помогает учетная система. Когда точек несколько — нужен более продвинутый инструмент, такой как DataLens. Удобно, что доступ к отчету можно давать другим людям: чтобы кто-то не увидел лишнего, есть несколько уровней настройки прав доступа к отдельным отчетам или записям в них».

Интеграция «Контур.маркета» и DataLens освобождает от необходимости куда-то загружать или перемещать данные. Стоит настроить отчет один раз, и он автоматически будет получать нужные сведения из разных источников. Например, возьмет данные о продажах из «Контур.маркета», план по выручке — из гугл-таблицы, а статистику заказов — из CRM-системы. В итоге управленец увидит в динамике полную картину по оплаченным заказам и сможет сравнить факт с планом.

Павел Дубинин, менеджер по развитию сервиса Yandex DataLens облачной платформы Yandex.Cloud: «Интеграция с DataLens открывает клиентам Контура удобную возможность работы с собственными данными. Благодаря этому компании могут и оперативно отслеживать ключевые бизнес-метрики, и самостоятельно исследовать скрытые закономерности и искать новые инсайты. Важно, что помимо данных «Контур.маркета», пользователи могут подключать в DataLens и другие источники, чтобы построить расширенную корпоративную аналитику».

С помощью конструктора отчетов владелец бизнеса может смотреть аналитику по точкам, которые принадлежат одной организации. В планах у разработчиков «Контур.маркета» и «Яндекса» расширить возможности конструктора, чтобы аналитику можно было смотреть сразу по нескольким организациям.

***

Yandex DataLens — это платформа бизнес-аналитики, которая позволяет визуализировать данные с помощью таблиц, диаграмм, графиков и карт. Команда Yandex Cloud запустила DataLens в 2019 г. Сервис используют, чтобы анализировать ключевые бизнес-метрики и визуализировать большое количество данных в компаниях.

«Контур.маркет» — система сервисов для работы с кассой, автоматизации учета товаров, ингредиентов и блюд, для отслеживания остатков и анализа продаж.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.