СКБ Контур - Контур.Маркет

Контур.Маркет — система сервисов для ведения бизнеса в рознице, общепите и сфере услуг. Автоматически обновляется под новые требования законодательства, помогает сохранять спокойствие при работе с кассовой программой, ЕГАИС, маркировкой и «Меркурием». Система помогает в одном окне работать с товарами, блюдами, календарем обслуживания и системой лояльности. Входит в экосистему для бизнеса Контур.