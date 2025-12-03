Получите все материалы CNews по ключевому слову
СКБ Контур Контур.Маркет
Контур.Маркет — система сервисов для ведения бизнеса в рознице, общепите и сфере услуг. Автоматически обновляется под новые требования законодательства, помогает сохранять спокойствие при работе с кассовой программой, ЕГАИС, маркировкой и «Меркурием». Система помогает в одном окне работать с товарами, блюдами, календарем обслуживания и системой лояльности. Входит в экосистему для бизнеса Контур.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Филатов Евгений 29 4
|Поздняков Владимир 8 3
|Сродных Михаил 93 3
|Мраморов Дмитрий 29 2
|Предыбайло Вячеслав 24 1
|Смирнов Александр 86 1
|Ваничев Андрей 1 1
|Митусов Максим 6 1
|Казанцев Кирилл 1 1
|Шебаршова Жанна 3 1
|Щипанова Татьяна 1 1
|Шитиков Константин 2 1
|Ермолаев Дмитрий 3 1
|Кузьмин Даниил 1 1
|Дубинин Павел 1 1
|Шифман Максим 2 1
|Григорян Ашот 2 1
|Скобелин Леонид 1 1
|Максименко Дмитрий 1 1
|Макаров Алексей 67 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|Forbes - Форбс 910 1
|Ведомости 1233 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.