СКБ Контур - Контур.Маркет

Контур.Маркет — система сервисов для ведения бизнеса в рознице, общепите и сфере услуг. Автоматически обновляется под новые требования законодательства, помогает сохранять спокойствие при работе с кассовой программой, ЕГАИС, маркировкой и «Меркурием». Система помогает в одном окне работать с товарами, блюдами, календарем обслуживания и системой лояльности. Входит в экосистему для бизнеса Контур.

03.12.2025 «Контур.Банк» и «Контур.Маркет» помогу бизнесу сэкономить на комиссии за эквайринг благодаря оплате по СБП 1
22.05.2025 «Контур.Маркет» и Life Pay запустили интеграцию для владельцев касс в рознице и общепите 3
06.03.2025 Выручка «СКБ Контур» в 2024 г. выросла на 24% 1
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой 1
25.12.2023 Группа компаний «СКБ Контур» приобрела долю в Moneyplace 1
03.10.2023 «Контур.маркет» и Yandex Cloud запустили конструктор отчетов для бизнеса 2
12.09.2023 «Контур» и «Клеверенс» начали сотрудничество на базе системы сервисов для бизнеса «Контур.маркет» 3
29.08.2023 Решения «Контура» теперь на платформе «Бизнесмаркет» 2
08.02.2023 Электронный документооборот увеличился в четыре раза на фоне маркировки 1
03.03.2022 «Контур.маркет» поддержал общепит, который столкнулся с отключением кассы и учета 2
09.02.2022 Выручка ГК «СКБ Контур» по итогам 2021 года выросла на 25% до 22,6 млрд рублей 1
17.03.2021 В 2020 году ГК «СКБ Контур» заработала 18,1 млрд рублей 1
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
07.02.2020 В сервисе «Контур.Маркет» появился учет ингредиентов 3
15.04.2019 CNews Analytics опубликовал результаты первого исследования рынка онлайн-касс 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
22.03.2018 СКБ Контур заработал 10,9 миллиардов рублей в 2017 году 1
13.03.2017 «СКБ Контур» выпустил веб-сервис для ведения товарного учета 2
21.02.2017 Кассы Модульбанка научились шпионить за продавцами через Telegram 1

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 17
8983 3
МойСклад - Логнекс 112 2
Эвотор - Evotor 206 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 347 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 56 1
Чек Онлайн 7 1
Cleverence - Клеверенс 26 1
i-Retail - Ай-Ритейл Рус 6 1
Инкотекс 12 1
Такснет - Taxnet 9 1
iiko - айко 53 1
Quick Resto - Квик Ресто 7 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 30 1
Агбис 3 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 300 1
Штрих-М НТЦ 63 1
Telegram Group 2571 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 1
1С-Битрикс - Bitrix 620 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
МегаФон 9892 1
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 236 1
Yandex - Яндекс 8434 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 905 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 126 1
Google Russia - Гугл Россия 219 1
VK - YClients - УайКлаентс 53 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
SBI Holdings - SBI Group 25 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 26 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 28 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 11 1
Мечел БизнесСервис 4 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 41 1
Synergetic - Синергетик 7 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 204 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Airbnb 98 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
Kari - Кари - сеть магазинов 74 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 97 1
Unilever - Юнилевер Русь 163 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 271 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 4
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 98 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 11
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 10
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2255 9
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 8
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 614 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 7
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 5
Электронный документ - Electronic document 1529 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 5
Маркировка - Marking 1233 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4688 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1611 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 446 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2853 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 998 2
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 187 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 552 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4901 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 2
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1505 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 445 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3609 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4472 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 870 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5661 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 6
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 334 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 5
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 5
СКБ Контур - Контур.Эльба 85 3
Google Android 14679 3
СКБ Контур - Контур.Экстерн 84 3
Модульбанк - Модулькасса 32 2
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 89 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 2
СКБ Контур - Контур.Закупки 36 2
СКБ Контур - Контур.Маркировка 8 2
СКБ Контур - Контур.Меркурий 5 2
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
СКБ Контур - Контур.Светофор 11 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
Чек Онлайн Кассатка - онлайн-касса 7 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 333 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 206 1
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 5 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 1
Эвотор пэй - Evotor Pay 18 1
СКБ Контур - Контур.Школа 2 1
Минцифры РФ - ГИС ТОР СЭД - ГосЭДО - Типовое облачное решение системы электронного документооборота 30 1
СКБ Контур - Контур.Спектр 2 1
СКБ Контур - Контур.Толк 106 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Админ - Контур.Доступ 29 1
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.ID 17 1
СКБ Контур - Контур.Пульс 2 1
СКБ Контур - Контур.Дисконт 1 1
СКБ Контур - Контур-Парк 3 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 1
Microsoft Windows 10 1874 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Филатов Евгений 29 4
Поздняков Владимир 8 3
Сродных Михаил 93 3
Мраморов Дмитрий 29 2
Предыбайло Вячеслав 24 1
Смирнов Александр 86 1
Ваничев Андрей 1 1
Митусов Максим 6 1
Казанцев Кирилл 1 1
Шебаршова Жанна 3 1
Щипанова Татьяна 1 1
Шитиков Константин 2 1
Ермолаев Дмитрий 3 1
Кузьмин Даниил 1 1
Дубинин Павел 1 1
Шифман Максим 2 1
Григорян Ашот 2 1
Скобелин Леонид 1 1
Максименко Дмитрий 1 1
Макаров Алексей 67 1
Андрияшкин Сергей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 17
Казахстан - Республика 5792 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Латвия - Латвийская Республика 824 2
Литва - Литовская Республика 664 2
Молдавия - Республика Молдова 721 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Мальта - Республика 134 1
Европа 24634 1
Польша - Республика 2001 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Нидерланды 3631 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 5
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 158 5
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 383 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 286 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1825 2
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 2
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 636 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 429 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 143 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 1
ТТН - товарно-транспортная накладная 13 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1071 1
Донат - Donations - Онлайн-вознаграждение - Безналичные чаевые - Адресные пожертвования 210 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 302 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 736 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Forbes - Форбс 910 1
Ведомости 1233 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Цифровые Вершины - премия 11 1
