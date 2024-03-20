На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой

«Эвотор» и Сбербанк обеспечили интеграцию новых платежных терминалов с кассами и POS-системами Power от «Эвотора». Теперь предприниматели могут принимать бесконтактную оплату не только картой, смартфоном или по QR-коду, но и улыбкой ― по биометрии. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

Подключение новых платежных терминалов на торговую точку обеспечивает Сбербанк, само устройство поставляется в черном или белом цветах, и может устанавливаться разными способами. Интеграция с другими моделями смарт-терминалов «Эвотор» планируется уже в ближайшее время.

«Новые платежные терминалы Сбера работают быстрее, удобны в использовании, занимают мало места в кассовой зоне. Они все больше проникают в розничную торговлю, как в крупном ритейле, так и в малом бизнесе и заслуженно пользуются большим спросом со стороны предпринимателей. Мы уже получили множество запросов на их подключение к нашей POS-системе. ― сказал Вячеслав Предыбайло, директор по отраслевым решениям «Эвотора». ― Уже сейчас, по опросам населения, около половины россиян хотят попробовать биометрический метод оплаты, и установка новых платежных терминалов будет способствовать дальнейшему росту его популярности. А расширение возможностей этого способа оплаты, например, для автоматического подтверждения возраста покупателя без документов, сделает процесс покупки проще и быстрее».

Сейчас оплата по биометрии доступна всем пользователям Сбербанка. Для подключения сервиса достаточно зайти в мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», сказать виртуальному ассистенту: «Оплата улыбкой» и следовать простой инструкции на экране смартфона. После этого для оплаты улыбкой на экране терминала нужно нажать «Оплатить улыбкой» и посмотреть в камеру.

В комплексной автоматизации для торговых сетей «Эвотора» используется POS-система на базе кассового устройства Power. Интеграции с товароучетным и отраслевым ПО («1С», «Мой Склад», «Контур Маркет», iiko, r_keeper, QuickResto, yclients, «Агбис») позволяют использовать его в разных сегментах: продуктовой и непродуктовой рознице, микро-маркетах, в сфере услуг, в HoReCa, в автоматизации франшиз, в организации зон самообслуживания и доверительной торговле, и др.

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ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс. В стране активировано более 1 млн смарт-терминалов «Эвотор». В магазине приложений «Эвотор.Маркет» представлено более 850 сервисов для бизнеса. Облачные технологии помогают вести товарный учет, организовать онлайн-продажи и доставку, маркировать товар, привлекать клиентов, принимать безналичные платежи и т.п. Процессинговая платформа «Эвотор.PAY» позволяет подключать эквайринг на точку онлайн, без визита в банк.