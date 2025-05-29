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Предыбайло Вячеслав


УПОМИНАНИЯ


Цифровизация ритейла 2025 1
29.05.2025 Тестирование ИИ-моделей — один из ключевых трендов в ритейле 1
02.12.2024 «Эвотор» и «Клеверенс» заключили договор о стратегическом партнерстве 1
Цифровизация ритейла 2024 1
18.09.2024 «Эвотор» автоматизирует магазины «Около» 1
28.06.2024 Вячеслав Предыбайло -

Вячеслав Предыбайло, «Эвотор»: При выборе решения нужно уточнять у поставщика все возможные расходы

 1
28.06.2024 От оплаты до коммуникации: ИИ проник почти во все бизнес-процессы ритейла 2
20.03.2024 На кассах «Эвотора» можно оплачивать покупки улыбкой 1
21.11.2023 «Эвотор» обеспечил поддержку машиночитаемых доверенностей 1
24.05.2023 Выручка топ-20 поставщиков ИТ в розницу сократилась на 9% 1
24.05.2023 С уходом иностранных вендоров ритейлеры стали экономить на ПО 2
25.04.2023 «Эвотор» запустила новое направление по автоматизации сетевой торговли 1
17.11.2022 «Эвотор» запустила сервис ЭДО 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы 1
20.10.2020 «Эвотор» масштабирует сервисы для работы с маркировкой 1
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке 1
15.01.2020 «Эвотор» сделал «Рутокен» универсальным криптоключом для бизнес-приложений 1
18.12.2019 «Эвотор» запустил сервис «Маркировка» 1
02.12.2019 «Эвотор» поможет обувной рознице промаркировать остатки 1
08.06.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» готовы к работе с системой «Меркурий» 1
14.03.2018 Онлайн-кассы «Эвотор» начали принимать платежи Alipay 1
31.01.2018 WebMoney представила решение по приему платежей для малого бизнеса 1
09.01.2018 На онлайн-кассах «Эвотор» установлен Рутокен ЭЦП 2.0 для работы в ЕГАИС 1

Публикаций - 24, упоминаний - 26

Предыбайло Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Эвотор - Evotor 192 22
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 3
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 283 3
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 231 3
Softline - Софтлайн 2983 3
Агбис 3 3
8490 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 312 2
Data Matrix - Дата Матрикс 79 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1648 2
Корус Консалтинг ГК 1257 2
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
Тензор 111 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 225 1
Такском - Taxcom 242 1
Microsoft Corporation 24856 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 1
Крок - Croc 1785 1
ФОРС - Центр разработки 650 1
Cisco Systems 5157 1
Broadcom - VMware 2407 1
SAP SE 5331 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 645 1
Oracle Corporation 6760 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 646 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 110 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 172 1
Инвента 13 1
Визардсофт - Wizardsoft 2 1
VK - YClients - УайКлаентс 43 1
МойСклад - Логнекс 110 1
iiko - айко 51 1
Quick Resto - Квик Ресто 6 1
1С-Рарус 900 1
Cleverence - Клеверенс 23 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 4
Лента - Сеть розничной торговли 2148 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 792 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 490 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 167 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
GFG - Lamoda - Купишуз 170 1
ВкусВилл - Избёнка 163 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1145 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 90 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2979 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 343 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 339 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4518 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11561 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 502 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 8
Маркировка - Marking 1126 8
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1794 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5972 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12408 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4156 5
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5323 5
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1564 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3494 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3980 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 4
ОФД услуги - оператор фискальных данных - Фискализация 176 4
Оцифровка - Digitization 4705 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5164 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5722 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 3
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 191 3
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием 211 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4780 3
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 325 2
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16368 2
Электронный документ - Electronic document 1483 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2483 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7673 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14038 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 407 5
Эвотор Маркет - Evotor Store - магазин приложений 35 5
Эвотор Онлайн-касса - Evotor POS - серия смарт-терминалов 30 3
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 171 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 146 2
Эвотор пэй - Evotor Pay 17 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 2
Alibaba Group - AliPay 72 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
Webmoney Transfer 154 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 18 1
Webmoney Keeper - WM Keeper 47 1
Сбер - СберКорус - Сфера курьер ЭДО 42 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 298 1
Тензор - СБИС ЭДО SABY 28 1
Microsoft Azure 1428 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 713 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7178 1
Selectel ЦОД 22 1
Эвотор Power - фискальный регистратор 4 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 792 1
СКБ Контур - Контур.Маркет 18 1
Google Android 14283 1
Linux OS 10236 1
Microsoft Windows 15910 1
1С:ERP Управление предприятием 621 1
UCS R-Keeper 68 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 184 1
Анкудинов Алексей 25 3
Сасаев Алексей 3 3
Чирков Алексей 4 2
Думикян Арсен 18 2
Романенко Андрей 91 1
Анфимов Павел 50 1
Ефанов Александр 3 1
Смирнов Андрей 60 1
Липатов Антон 2 1
Мещеряков Кирилл 23 1
Смирнов Александр 81 1
Киселев Юрий 2 1
Строкова Анастасия 14 1
Корня Алексей 78 1
Локтев Константин 2 1
Матвеев Андрей 7 1
Сергеев Сергей 142 1
Мисник Юрий 11 1
Иванов Александр 103 1
Смирнов Георгий 3 1
Тарантасов Геннадий 14 1
Малыхин Василий 4 1
Гоц Станислав 4 1
Лексин Олег 20 1
Чалей Алексей 2 1
Вааг Игорь 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17479 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 2
Азия - Азиатский регион 5616 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Беларусь - Белоруссия 5841 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 574 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 6
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 356 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5175 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 4
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 621 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1720 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 992 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 3
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 978 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6568 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3240 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7375 2
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 38 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6173 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4508 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8232 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 344 1
Зоология - наука о животных 2697 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1966 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Импортозамещение - параллельный импорт 520 1
Аудит - аудиторский услуги 2823 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2816 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6360 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2178 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 785 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2527 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 285 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 431 1
INFOLine-Аналитика 60 1
Gartner - Гартнер 3574 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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