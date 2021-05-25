«Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса»

«Эвотор» подключил сервис электронного документооборота «СФЕРА Курьер» «СберКоруса» в приложение «Маркировка».

Пользователи сервиса ЭДО «СФЕРА Курьер» «СберКоруса» теперь могут принимать электронные накладные (УПД и УКД) на смарт-терминале или в личном кабинете «Эвотора».

Электронный документооборот используется для обеспечения прозрачности оборота маркированными товарами. При приемке-передаче товара в электронной накладной указываются коды маркировки, оператор ЭДО передает сведения о новом собственнике товара в систему мониторинга «Честный знак». При розничной продаже кассир сканирует код маркировки и пробивает чек на онлайн-кассе, отправляя сведения о выбытии товара из оборота через оператора фискальных данных в «Честный знак». В настоящее время подлежат маркировке обувь, табачные изделия, фототехника, шины, ряд товаров легпрома, текстиль для дома, парфюмерия.

«Пользователи ЭДО “СберКоруса” смогут принимать электронные накладные на смарт-терминале “Эвотор”. Вся информация о поступившем товаре сразу подгружается в кассу, и кассир может продавать маркированные товары в одно сканирование ― только по коду маркировки. При расхождении данных в поставке получатель может сразу со смарт-терминала отправить своему поставщику информацию о сверке, чтобы поставщик выставил УКД или новый УПД. Интеграция со “СберKорусом” позволит нам сделать сервис еще более удобным для пользователей», ― прокомментировал Вячеслав Предыбайло, директор по маркировке Эвотора.

«Реализованная интеграция сервиса «СФЕРА Курьер» с ИТ-инфраструктурой компании “Эвотор” существенно упростит работу с любой маркированной продукцией для наших клиентов ― участников рынка розничной торговли. Учитывая, что к 2024 г. цифровая маркировка может стать обязательной для всех категорий товаров, повышение скорости и прозрачности бизнес-процессов на этом этапе уже сегодня обеспечит важное конкурентное преимущество. Надеемся, что подобные проекты будут способствовать дальнейшей популяризации электронного документооборота и цифровизации отрасли», ― добавила заместитель директора «СберКоруса» по коммерческой политике и продажам Анастасия Строкова.