«Эвотор» и «Клеверенс» заключили договор о стратегическом партнерстве

ИТ-компании «Эвотор» и «Клеверенс» подписали договор о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества в маркетплейсе «Эвотора» появится ПО «Клеверенс» для ТСД. Компании также планируют реализовать интеграции между своими программными продуктами и запустить другие совместные проекты. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

Партнерство с «Эвотор» — это не просто шаг к расширению нашего присутствия на рынке автоматизации, но и стратегическое сотрудничество, рассчитанное на долгие годы. Мы видим в этом огромный потенциал для создания действительно сильных комплексных решений, способных поддерживать любой бизнес и содействовать его устойчивому развитию. Мы с коллегами из «Эвотора» рассчитываем на то, что наши решения обеспечат клиентам надёжность и гибкость, так необходимые для эффективного учёта», — сказал Николай Стариков, руководитель отдела продаж компании «Клеверенс».

«Эвотор предлагает комплексное решение для автоматизации торговли для средних и крупных сетей. Интеграция с ПО Клеверенса для сканирования и учета на складах, сможет дополнить и усилить наше предложение». ― сказал Вячеслав Предыбайло, директор по развитию отраслевых решений ИТ-компании «Эвотор».

Комплексная автоматизация «Эвотора» включает в себя POS-систему для торговой точки на базе Power, ПО для товарного и складского учета («Управление ассортиментом») или интеграцию с уже имеющимся, сервисы для фискализации онлайн-продаж и курьерской доставки и др.