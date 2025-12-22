Разделы

Cleverence Клеверенс

Cleverence - Клеверенс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 1 911 857 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 1 911 857 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 1 911 857 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.12.2025 «Клеверенс» автоматизировала инвентаризацию в отделениях «Почты России» 1
18.11.2025 RFID-оборудование Chainway используется на складах ЯТЭК в суровых погодных условиях Севера 1
12.08.2025 Компания «Фаворит» снизила издержки на 20% и увеличила производительность на 50% с помощью «1С:ERP» 1
14.07.2025 «РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций 1
28.05.2025 Ручные RFID-считыватели Chainway помогают ускорить инвентаризацию в Третьяковской галерее 1
28.05.2025 «Первый Бит» внедрил маркировку консервов на рыбном комбинате без потерь в эффективности производства 1
16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 2
02.12.2024 «Эвотор» и «Клеверенс» заключили договор о стратегическом партнерстве 2
25.11.2024 «Первый Бит» автоматизировал работу с маркировкой для производителя спецодежды «Кант» 1
22.11.2024 Резидент «Сколково» повысил эффективность логистики Hoff 1
26.07.2024 Автоматизация помогла ускорить в восемь раз процесс инвентаризации в Приволжском исследовательском медуниверситете 1
12.09.2023 «Контур» и «Клеверенс» начали сотрудничество на базе системы сервисов для бизнеса «Контур.маркет» 2
06.12.2022 OCS начинает продвижение ПО для мобильной автоматизации «Клеверенс» 1
31.03.2022 Рынок мобильной разработки продолжает расти 1
29.04.2021 Рынок ТСД: сферы применения, динамика, перспективы 1
05.02.2021 «Клеверенс софт» помогла холдингу «Степь» внедрить маркировку молочной продукции 2
05.11.2020 «Атол» представила дешевый терминал сбора данных 1
30.10.2020 Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах 2
16.04.2020 Сергей Баженов, «Клеверенс» -

Тысячи ритейлеров сжигают миллиарды долларов в попытке перейти к некой единой ИТ-системе

 1
08.07.2019 Выручка лидеров мобильной разработки выросла на 17% 1
13.02.2019 CSI представила терминал сбора данных под собственным брендом 1
21.05.2018 Сергей Баженов -

Тотальная маркировка товаров – это первый шаг к цифровой экономике

 1
24.01.2018 «Доктор Веб»: уязвимость в Cleverence Mobile SMARTS Server используется для майнинга 1
16.11.2017 «Атол» и 2can представили компактное решение для мобильной торговли 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
04.04.2017 «Клеверенс» выпустила программный продукт для выполнения новых требований 54-ФЗ курьерскими службами 1
10.10.2016 «Атол» научил партнеров новому порядку применения ККТ 1

Публикаций - 27, упоминаний - 32

Cleverence и организации, системы, технологии, персоны:

9025 9
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 301 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 908 4
KODE - КОДЭ 15 3
Agima - Агима 24 3
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 191 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 3
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 2
ОКТРОН - OCTRON 24 2
Trinity Digital - Тринити Диджитал 4 2
Смартфин - 2can&ibox 48 2
65apps - 65 Гигабайт 9 2
Scanport - Сканпорт 9 2
Viant - Виант 4 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 2
Бакка Софт - Bacca 14 2
InfoShell - ИнфоШелл 15 2
АйТи 1440 2
Крок - Croc 1815 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 237 2
Honeywell 294 2
Эвотор - Evotor 207 2
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 1
Agima.Mobile 8 1
РайтСкан ГК - RightScan - СтарРус - Акод - Скантех 4 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 42 1
Сумма Технологий 23 1
Бифит - Bifit 85 1
ДатаКрат - DataKrat 19 1
Grotem - Гротем 9 1
Team Force - Тим Форс 17 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 82 1
Upwork 9 1
Magora Systems - Магора 6 1
Live Typing - Лайв Тайпинг 2 1
СофтБаланс - SoftBalance - ДатаБаланс 63 1
Системы и Технологии ГК 114 1
Emsisoft 11 1
MediaSoft - МедиаСофт 6 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 118 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 84 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
Asahi Glass 47 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Nestle Nespresso - Нестле Неспрессо 23 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1909 1
Visa International 1974 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 131 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 136 1
ВкусВилл - Избёнка 187 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 189 1
НСПК - Национальная система платежных карт 901 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 9
Маркировка - Marking 1234 9
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 554 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 7
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14385 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 6
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1154 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12995 5
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 619 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 5
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1506 5
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3614 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1593 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7300 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2447 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 796 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9365 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 3
Оцифровка - Digitization 4938 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3711 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6262 2
Google Android 14725 10
Cleverence - Mobile SMARTS 6 6
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 3
Microsoft Office 3966 3
1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 64 2
1С-АТОЛ МК - мобильная касса - АТОЛ мобильные решения 5 2
Cleverence - Склад 15 4 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 425 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 2
Microsoft Windows 16354 2
Lenovo Legion - серия ноутбуков 51 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS VerEx - Джи-Эм-Си-Эс Верэкс - Платформа ВерЭкс 14 1
АТОЛ Smart.Pro - АТОЛ Smart.Slim - терминал сбора данных промышленного класса 7 1
Emsisoft Anti-Malware 2 1
Google Android Enterprise Recommended 7 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5134 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
Бифит Касса 3 1
АТОЛ Frontol 59 1
Process Hacker 2 1
Cleverence - Драйвер ПРОФ 1 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
Microsoft Windows Live OneCare - антивирус 50 1
Scanport - DataMobile 10 1
Microsoft Windows Registry - Microsoft Windows Реестр 53 1
TAU Technologies - ТАУ Браузера 7 1
TAU Technologies - ТАУ Платформа - RhoMobile 6 1
1С Первый Бит - БИТ.IIoT 4 1
Digital Design - Ареопад ИСКО - информационная система коллегиальных органов 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 1
Apple Pay 505 1
Samsung Pay 295 1
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 216 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 491 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3439 1
Apple - App Store 3013 1
Баженов Сергей 6 6
Крайнов Владислав 5 2
Вайсман Михаил 3 2
Стариков Николай 3 2
Болмосов Эдуард 6 2
Семчук Иван 12 2
Лившиц Дмитрий 23 1
Скворцов Андрей 15 1
Беляков Алексей 30 1
Симоненко Максим 1 1
Табуров Дмитрий 2 1
Короткий Павел 8 1
Венедиктова Мария 8 1
Школьников Борис 2 1
Мазин Вадим 1 1
Фомин Василий 2 1
Смирнов Георгий 3 1
Михайлов Артем 8 1
Гудзь Всеволод 1 1
Каськов Валентин 18 1
Коньшин Андрей 6 1
Курский Андрей 1 1
Поздняков Владимир 8 1
Козак Алексей 3 1
Закордонец Александр 3 1
Шицле Ярослав 26 1
Скворцов Ярослав 1 1
Захаров Евгений 4 1
Лиманский Олег 8 1
Селин Петр 1 1
Маслов Василий 1 1
Лобанов Павел 1 1
Сагитов Руслан 1 1
Ситкин Сергей 1 1
Фролов Виктор 11 1
Курмаев Рустам 35 1
Кострюков Артем 16 1
Дубинин Виталий 2 1
Савельев Игорь 7 1
Денисюк Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 2
Европа 24650 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3595 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СФО - Новосибирск 4666 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 769 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 754 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1428 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3368 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 920 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 787 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 971 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 951 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1233 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1545 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1078 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 8
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 4
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 287 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5870 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1160 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 995 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 4
CNews Mobile - рейтинг 23 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
IDC - International Data Corporation 4943 1
Минздрав РФ - ПИМУ ФГБУ ВО - Приволжский исследовательский медицинский университет 6 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
