OCS начинает продвижение ПО для мобильной автоматизации «Клеверенс»

OCS Distribution объявила о начале сотрудничества с компанией «Клеверенс» — российским разработчиком программного обеспечения для мобильной автоматизации.

«Клеверенс» более 20 лет создает софтверные решения для магазинов, складов, различных учреждений и производств. Программное обеспечение компании заказчики в 30 странах используют для выполнения таких задач как сканирование штрих-кодов и RFID-меток. Разработки «Клеверенс» позволяют выявить и устранить основные расхождения в товарном учете, перейти от ручных операций к автоматизации на складах как крупных компаний, так и небольших предприятий, а также снизить количество ошибок при инвентаризации.

Партнерам OCS будет доступно программное обеспечение «Склад 15» и «Магазин 15» для автоматизации работы на складах и в магазинах при помощи мобильных устройств (терминалов). Решения помогут отказаться от ручных методов учета (таких как Excel) и, как следствие, сократить количество ошибок и время выполнения операций. Оба продукта могут быть развернуты в облаке.

Также портфель дистрибьютора пополнит программное обеспечение «Учет имущества», которое предназначено для быстрой инвентаризации с возможностью учета имущества по штрих-кодам и RFID. Функциональность решения позволяет контролировать выдачу, возврат и внутренние перемещения уникальных единиц имущества и материалов, материально ответственных лиц, организаций, складов, помещений.

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Благодаря сотрудничеству с «Клеверенс» OCS расширит предложение для канала в сфере российского программного обеспечения в соответствии с растущим спросом. Партнеры дистрибьютора получат возможность предоставить своим клиентам надежный программный продукт для автоматизации бизнес-процессов. Решения «Клеверенс» заинтересуют инжиниринговые и производственные компании, учреждения, специализирующиеся на автоматизации, строительстве, а также медицинские организации.

Продвижение и поддержку программного обеспечения «Клеверенс» возьмет на себя департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты отдела AutoID готовы регулярно проводить для партнеров и заказчиков консультации и обучение по продукту. Решения «Клеверенс» доступны для заказа в OCS как отдельно, так и в комплекте с терминалом сбора данных. Так, производитель сможет предложить каналу продукт в составе готового к работе комплекса и расширить присутствие на рынке.