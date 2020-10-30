Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах

Интеграция Внедрения

Разработанное компанией «Клеверенс», резидентом Кластера информационных технологий Фонда «Сколково, программное обеспечение для автоматизации складских процессов внедрено в торговой сети «Технониколь». Это позволило ритейлеру установить полный контроль над всеми перемещениями продукции – от операций приемки до отгрузки и инвентаризации.

Автоматизация рутинных процессов осуществлена с помощью терминала сбора данных и программы «Драйвер ПРОФ» для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS.

«Руководство торговой сети пришло к выводу, что в процессах приемки и отгрузки товара нужно использовать этикетки со штрихкодом, так как есть правило товарного учета на складах. Только эта система позволяет исключить ошибки при приемке и отгрузке. Для внедрения было предложено программное обеспечение “Драйвер ПРОФ” с простым и удобным функционалом и готовой интеграцией с 1С. Полученные данные уже позволяют говорить об экономической эффективности внедрения проекта», – сказал Сергей Баженов, генеральный директор компании «Клеверенс».

Комплексность решения в дальнейшем позволит избегать ошибок, обусловленных человеческим фактором: перегруз, пересорт, хищения. Система «Клеверенс» разработана специально для управления складской логистикой, поэтому также умеет осуществлять контроль запасов и корректности списания продуктов, управление резервированием и пр.

«За месяц программное обеспечение “Драйвер ПРОФ” было доработано под внутренние бизнес-процессы нашей торговой сети. 90 рабочих мест на 25 складах стали полностью мобильными. В планах на ближайший год стоит задача масштабировать в два раза количество мобильных рабочих мест, оснащенных терминалами сбора данных и программным обеспечением от “Клеверенс”», – сказал Игорь Гвоздовский, руководитель управления складской логистики компании «Технониколь».

Cпециалисты торговой сети отметили, что автоматизация склада обеспечивает увеличение скорости обработки заказов, а скорость выполнения складских операций возрастает вместе с увеличением пропускной способности самого склада. Происходит оптимизация использования имеющихся площадей и в значительной степени сокращаются потери продукции при сокращении объемов рутинной работы.

Другие материалы рубрики

«Газпром нефть» оснастила НПЗ собственной системой управления инженерными данными

Как взыскать долги «на основе данных»

Российскую скорую помощь переводят на отечественный софт

«Росатом» создает гигантскую систему управления учетными записями сотрудников. Она станет крупнейшей в России

Правительство дало зеленый свет «Гостеху», суперплатформе интеграции государства, граждан и бизнеса

Состоялось первое зарубежное внедрение международной версии 1C:ERP

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo V20: первый гаджет 2020 года на Android 11

Техноблог

Как избежать обновлений, которые сломают ваши устройства?

Лучшие планшеты 2020 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

Графитовые пленки охлаждают гаджеты, не занимая места

Апокалипсис? Бетельгейзе ближе к Земле, чем мы думали

Самое раннее свидетельство существования человека на Аравийском полуострове — следы, которым 120 тысяч лет
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом В России создают ситуационные центры с искусственным интеллектом Oracle Online Security Day Oracle Online Security Day CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Искусственный интеллект для систем видеонаблюдения и видеоаналитики Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online