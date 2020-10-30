Резидент «Сколково» помог компании «Технониколь» автоматизировать работу на складах

Разработанное компанией «Клеверенс», резидентом Кластера информационных технологий Фонда «Сколково, программное обеспечение для автоматизации складских процессов внедрено в торговой сети «Технониколь». Это позволило ритейлеру установить полный контроль над всеми перемещениями продукции – от операций приемки до отгрузки и инвентаризации.

Автоматизация рутинных процессов осуществлена с помощью терминала сбора данных и программы «Драйвер ПРОФ» для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS.

«Руководство торговой сети пришло к выводу, что в процессах приемки и отгрузки товара нужно использовать этикетки со штрихкодом, так как есть правило товарного учета на складах. Только эта система позволяет исключить ошибки при приемке и отгрузке. Для внедрения было предложено программное обеспечение “Драйвер ПРОФ” с простым и удобным функционалом и готовой интеграцией с 1С. Полученные данные уже позволяют говорить об экономической эффективности внедрения проекта», – сказал Сергей Баженов, генеральный директор компании «Клеверенс».

Комплексность решения в дальнейшем позволит избегать ошибок, обусловленных человеческим фактором: перегруз, пересорт, хищения. Система «Клеверенс» разработана специально для управления складской логистикой, поэтому также умеет осуществлять контроль запасов и корректности списания продуктов, управление резервированием и пр.

«За месяц программное обеспечение “Драйвер ПРОФ” было доработано под внутренние бизнес-процессы нашей торговой сети. 90 рабочих мест на 25 складах стали полностью мобильными. В планах на ближайший год стоит задача масштабировать в два раза количество мобильных рабочих мест, оснащенных терминалами сбора данных и программным обеспечением от “Клеверенс”», – сказал Игорь Гвоздовский, руководитель управления складской логистики компании «Технониколь».

Cпециалисты торговой сети отметили, что автоматизация склада обеспечивает увеличение скорости обработки заказов, а скорость выполнения складских операций возрастает вместе с увеличением пропускной способности самого склада. Происходит оптимизация использования имеющихся площадей и в значительной степени сокращаются потери продукции при сокращении объемов рутинной работы.