Автоматизация помогла ускорить в восемь раз процесс инвентаризации в Приволжском исследовательском медуниверситете

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал инвентаризацию основных средств для Приволжского исследовательского медицинского университета (ФГБУ ВО ПИМУ) при помощи технологии радиочастотной идентификации (RFID), мобильного ПО от «Клеверенс» и системы «1С:Бухгалтерия государственного учреждения». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

В контур ФГБУ ВО ПИМУ входит семь институтов, 59 кафедр, порядка 3000 сотрудников. Государственный ВУЗ готовит квалифицированные кадры, осуществляет последипломное образование и ведет научно-методическую работу, в рамках которой постоянно реализовывает инновационные проекты.

Руководство вуза обратились в «Первый Бит» с целым комплексом задач и целей. Нужно было сократить время на проведение ревизий основных средств и объектов учета по всем корпусам, обеспечить их прозрачный контроль, ускорить маркировку основных средств (ОС), товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оптимизировать бизнес-процессы.

Все программы и устройства, исполняющие эти функции, нужно было интегрировать с системой «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» (1С:БГУ) на типовом уровне, чтобы не создавать препятствий для дальнейших доработок учетной системы.

«Наша команда спроектировала для института новые бизнес-процессы по учету ТМЦ и ОС, установила принтеры и считыватели меток, провела полную опись имущества университета и промаркировала его RFID-метками. Университет расположен в Нижнем Новгороде, а большая часть команды проекта работает в Москве, поэтому приходилось часто летать в командировки», – отметил Глеб Лысухин, директор направления в компании «Первый Бит».

Проект реализовывался в несколько этапов. Сначала были полностью описаны текущие процессы по управлению имуществом в учреждении и предложены способы их оптимизации. Затем был развернут программно-аппаратный комплекс для маркировки объектов имущества с помощью RFID-принтера и RFID-терминалов сбора данных для выполнения основных операций с имуществом, разработан функционал прямой печати и кодировки RFID меток из «1С:БГУ», проведена адаптация системы под специфику учреждения, а также интеграция программы «Mobile SMARTS: Склад 15» от «Клеверенс» с «1С:БГУ», ред. 2.0.

Завершающими этапами проекта стала опись имущества университета и маркировка его RFID-метками.

В ходе проекта было промаркировано более 21 тыс. единиц основных средств и товарных ценностей. Также у института были обнаружены и списаны старые основные средства общей стоимостью в семь миллионов руб.. Теперь хозяйственный отдел и руководство всегда будут иметь доступ к актуальной информации об имуществе, а инвентаризация занимает гораздо меньше времени.

«Разработанная система позволяет эффективно управлять движением основных средств и материалов, а также оперативно проводить инвентаризацию всех корпусов учреждения с помощью RFID технологии. Благодаря этому, процесс сбора данных значительно упростился, а время на инвентаризацию сократилось в среднем в восемь раз – например, в Институте стоматологии этот процесс занимал 24 часа, а сейчас всего три с половиной часа», – сказал Алексей Москвитин, директор по информационным технологиям ФГБУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет».