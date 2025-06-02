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В контур ФГБУ ВО ПИМУ входит семь институтов, 59 кафедр, порядка 3000 сотрудников. Государственный ВУЗ готовит квалифицированные кадры, осуществляет последипломное образование и ведет научно-методическую работу, в рамках которой постоянно реализовывает инновационные проекты.