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Минздрав РФ ПИМУ ФГБУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет


В контур ФГБУ ВО ПИМУ входит семь институтов, 59 кафедр, порядка 3000 сотрудников. Государственный ВУЗ готовит квалифицированные кадры, осуществляет последипломное образование и ведет научно-методическую работу, в рамках которой постоянно реализовывает инновационные проекты.

УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «МТС Линк» и Приволжский исследовательский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве 2
26.07.2024 Автоматизация помогла ускорить в восемь раз процесс инвентаризации в Приволжском исследовательском медуниверситете 4
28.12.2023 Резидент «Сколково» зарегистрировал ИИ-систему для диагностики онкологических заболеваний кожи 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 2
15.04.2021 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков 2
09.09.2019 «Барс груп» открыла офис в Нижнем Новгороде 2

Публикаций - 6, упоминаний - 14

Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 551 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3248 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 308 1
Цифра ГК 2476 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Beorg - Биорг 117 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 174 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
Яблочков Зарядные станции 45 1
F2 innovations - Ф2 инновации 13 1
Ovision - Овижн 46 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 838 1
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Cleverence - Клеверенс 23 1
Stereotech - Стереотек 47 1
АИМЕД 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 941 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 103 1
Рапид Био 102 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3127 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3082 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
РНФ - Российский научный фонд 112 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1405 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 372 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 71 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 160 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 443 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3368 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5338 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 786 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1656 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 1
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11748 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
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Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13020 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 547 1
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MarTech - Нейромаркетинг 6 1
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Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3526 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 26 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 544 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 439 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 5 1
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1С:Бухгалтерия государственного учреждения - 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения - 1С:БГУ 57 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3548 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
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Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1730 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6005 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6114 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 193 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
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ЦКП - Центр коллективного проектирования 24 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1306 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Кибернетика - Cybernetics 245 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10192 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3205 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 184 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 105 1
IEEE ITRS - International Technology Roadmap for Semiconductors - International Roadmap for Devices and Systems - Международный план по развитию полупроводниковой технологии 5 1
Физика - Physics - область естествознания 2691 1
Ergonomics - Эргономика 1626 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2072 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2816 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5760 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 361 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 857 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 794 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1286 1
Зоология - наука о животных 2697 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1227 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1257 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1978 1
CNews Мишень 169 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1565 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1000 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1158 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 275 1
РАН - Российская академия наук 1931 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 366 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 565 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 150 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 227 1
ТГУ - Томский государственный университет 189 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 157 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 29 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 157 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 71 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 29 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 38 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 45 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 13 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 28 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
РАН ИМГ - Институт молекулярной генетики Российской академии наук ФГБУН 2 1
РАН СО - Институт цитологии и генетики - Федеральный исследовательский центр институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук ФГБУН 5 1
РАН - ИЭФБ - Институт эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова 2 1
РАН ИБР - Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН 1 1
Минобрнауки РФ - ФИЦ ФТМ - Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины - НИИМББ ФГБУН - Научно-исследовательский институт молекулярной биологии и биофизики - 1 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
НМИЦ ПН им В.М. Бехтерева ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева 4 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 331 1
День молодёжи - 27 июня 937 1
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