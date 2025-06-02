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Минздрав РФ ПИМУ ФГБУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет
В контур ФГБУ ВО ПИМУ входит семь институтов, 59 кафедр, порядка 3000 сотрудников. Государственный ВУЗ готовит квалифицированные кадры, осуществляет последипломное образование и ведет научно-методическую работу, в рамках которой постоянно реализовывает инновационные проекты.
УПОМИНАНИЯ
Минздрав РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Носов Игорь 14 1
|Младшев Анатолий 13 1
|Мухарьямов Марат 10 1
|Путин Владимир 3245 1
|Мишустин Михаил 696 1
|Голикова Татьяна 56 1
|Вайно Антон 25 1
|Никитин Глеб 40 1
|Сергеев Александр 31 1
|Щеглова Юлия 18 1
|Садовничий Виктор 61 1
|Кутленков Михаил 1 1
|Переслегина Ирина 1 1
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