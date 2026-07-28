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Барс.Здравоохранение МИС БАРС.Здравоохранение-ЛИС Барс.ТФОМС

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 1
10.07.2025 Организации здравоохранения Сахалинской области работают на «Ред ОС» 2
25.07.2024 Подтверждена совместимость программы «Барс.Здравоохранение-МИС» и ключевых носителей «Рутокен» 2
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 1
02.04.2024 Владислав Вирясов -

Владислав Вирясов, «Авантелеком»: Будущее за решениями, которые обеспечат гибкий переход со старой инфраструктуры на новую

 1
24.06.2021 Телемедицинские консультации стали доступны в Саратовской области 3
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 2
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
15.04.2021 «Барс груп» и ПИМУ запустили курсы для повышения ИТ-компетенций у студентов-медиков 1
13.04.2021 «Базальт СПО» и «Барс груп» создали российскую среду сборки прикладных решений 1
11.02.2021 «Барс груп» и «Ред софт» обеспечили технологическую совместимость Barsup.net и «Ред ОС» 1
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
22.09.2020 33 клинико-диагностические лаборатории цифровизованы в Тамбовской области 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 4
29.04.2020 Структура Ростеха начала внедрять в регионах системы мониторинга пациентов с COVID-19 2
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 2
05.11.2019 Подтверждена совместимость новых версий «Альт 8 СП РС» и МИС «БАРС.Здравоохранение» 2
27.09.2019 Решение «БАРС Груп» помогло цифровизации онкослужбы Саратовской области 1
21.08.2019 «БАРС Груп» и «Ростелеком» оцифровали процессы лаборатории Забайкальского края 1
26.07.2019 «Барс груп» представила новое мобильное приложение для дежурных врачей 1
20.11.2018 «БАРС Груп» развивает лабораторию по подготовке «цифровых» педагогов 1
28.02.2018 «Барс груп» организует обмен листками нетрудоспособности между РМИС и ФСС в электронном виде 1
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения 2
20.06.2017 «Швабе» и «БАРС Груп» планируют развивать сотрудничество в области телемедицины 1
24.05.2017 «БАРС Груп» совершенствует электронное здравоохранение на Сахалине 1
30.01.2015 Электронная регистратура «БАРС.МИС» пополнилась новым сервисом для пациентов 1
11.12.2014 «БАРС Груп» внедрила новый сервис по информированию пациентов о стоимости лечения в РКБ №2 Республики Татарстан 2
03.12.2014 В Чеченской Республике продолжается информатизация системы здравоохранения 2
25.02.2014 «БАРС. Груп» обеспечит единое информационное пространство для обмена данными о госпитализации в рамках системы ОМС 2
11.07.2013 В Центральной медико-санитарной части № 94 ФМБА России создана медицинская информационная система 3

Публикаций - 31, упоминаний - 48

Барс.Здравоохранение МИС и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 578 29
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 438 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3451 12
Ред Софт - Red Soft 1229 3
Ростелеком 10929 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 378 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 944 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 145 1
МАСКОМ - Маском-техлайн - Маском Восток - Маском ЦБИ - Маском Центр безопасности информации - ДСЦБИ - Mascom 14 1
ПЭР - Первый Электронный Рецепт 6 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 71 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
Beltel Datanomics - Белтел Датаномикс 7 1
Авантелеком 36 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Ростелеком - РТК-Инномед 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК-Элемент 1 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ КИС - РТ Комплексные инновационные системы 5 1
Cisco Systems 5371 1
LG Electronics 3732 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3048 1
Крок - Croc 1963 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Ланит - Норбит - Norbit 431 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 415 1
N3 Group - Netrika - Нетрика 175 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 79 1
1С-Рарус 979 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 154 1
Штрих-М НТЦ 65 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 1
Газинформсервис - ГИС 494 1
Beltel - Белтел 147 1
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 15 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 54 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 57 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
IQVIA 4 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 174 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5655 5
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 4
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 128 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13760 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2493 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3640 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6531 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
iCluster - Международный ИТ-кластер Нижегородской области 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64922 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26121 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36077 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25556 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12819 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13927 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28213 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1838 6
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18078 4
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MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 425 3
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9984 2
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LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1908 2
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USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1080 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 622 13
Linux OS 11510 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1586 3
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 3
Барс.Образование 33 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 657 2
Google Android 15223 2
БАРС.Бюджет Онлайн 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 5 1
ЕМИАС Электронный рецепт 90 1
КриптоПро ЭЦП 15 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 177 1
Google Chrome OS - Chromium OS 23 1
ВымпелКом - Билайн - БиОнЛайн - BeeOnline 90 1
Авантелеком - Sfera GPT - система речевой аналитики 3 1
Cisco SCCP - Cisco Skinny Client Control Protocol 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 270 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7607 1
Apple iPad 4006 1
Apple iOS 8569 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 992 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 1
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 294 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 453 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 726 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 739 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 204 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1400 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 1
Актив - Рутокен Лайт - Rutoken Lite 48 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 135 1
Ахмеров Тимур 91 6
Рустамов Рустам 547 3
Гордеева Анна 36 2
Никитин Геннадий 2 1
Никитин Глеб 52 1
Ибрагимов Камиль 7 1
Ивашинников Андрей 3 1
Суслов Константин 23 1
Пак Алексей 1 1
Новицкий Роман 12 1
Костин Олег 8 1
Гизатулин Тимур 2 1
Глущенко Илья 1 1
Вирясов Владислав 35 1
Кутленков Михаил 1 1
Семченко Дмитрий 3 1
Переслегина Ирина 1 1
Гильманова Эльвира 2 1
Ушаков Тимур 1 1
Магомадов Увайс 1 1
Евтушенко Олег 145 1
Мылицын Роман 111 1
Ожгихин Иван 31 1
Смирнов Алексей 269 1
Анфимов Павел 57 1
Ибрагимов Рустем 23 1
Полухин Александр 7 1
Аленьков Вячеслав 14 1
Мартынов Алексей 10 1
Кигим Андрей 5 1
Благинин Максим 2 1
Алехин Владимир 2 1
Шульдяков Владимир 1 1
Алиханов Антон 41 1
Баринов Илья 2 1
Башков Игорь 19 1
Лемента Любовь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165728 24
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 825 6
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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