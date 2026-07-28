Индексная книга (каталог) CNews*
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Барс.Здравоохранение МИС БАРС.Здравоохранение-ЛИС Барс.ТФОМС
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 48
Барс.Здравоохранение МИС и организации, системы, технологии, персоны:
|Ахмеров Тимур 91 6
|Рустамов Рустам 547 3
|Гордеева Анна 36 2
|Никитин Геннадий 2 1
|Никитин Глеб 52 1
|Ибрагимов Камиль 7 1
|Ивашинников Андрей 3 1
|Суслов Константин 23 1
|Пак Алексей 1 1
|Новицкий Роман 12 1
|Костин Олег 8 1
|Гизатулин Тимур 2 1
|Глущенко Илья 1 1
|Вирясов Владислав 35 1
|Кутленков Михаил 1 1
|Семченко Дмитрий 3 1
|Переслегина Ирина 1 1
|Гильманова Эльвира 2 1
|Ушаков Тимур 1 1
|Магомадов Увайс 1 1
|Евтушенко Олег 145 1
|Мылицын Роман 111 1
|Ожгихин Иван 31 1
|Смирнов Алексей 269 1
|Анфимов Павел 57 1
|Ибрагимов Рустем 23 1
|Полухин Александр 7 1
|Аленьков Вячеслав 14 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Кигим Андрей 5 1
|Благинин Максим 2 1
|Алехин Владимир 2 1
|Шульдяков Владимир 1 1
|Алиханов Антон 41 1
|Баринов Илья 2 1
|Башков Игорь 19 1
|Лемента Любовь 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8608 3
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460857, в очереди разбора - 728498.
Создано именных указателей - 198448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.