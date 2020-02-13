«Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина

Правительство Сахалинской области и ИТ-разработчик «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, провели рабочую встречу в Москве. Тема обсуждения – расширение сотрудничества в области применения информационных технологий в развитии региона, в том числе в части цифрового здравоохранения.

Участие в рабочей встрече приняли заместитель председателя правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков, директор МИАЦ Сахалинской области Геннадий Никитин, генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров и заместитель генерального директора «БАРС Груп» Илья Глущенко.

Вячеслав Аленьков отметил, что внедрение новых цифровых технологий, поддержка ИТ-компаний в регионе и развитие цифрового кластера – в настоящее время одно из ключевых направлений работы Правительства региона.

В ходе насыщенной беседы были затронуты вопросы расширения сотрудничества, формирования центра цифровых компетенций на базе региона с целью цифровизации экономики Сахалинской области. Изменения также затронут социальную сферу, систему управления природными ресурсами и будут содействовать развитию человеческого потенциала за счет совершенствования оказания медицинской помощи, обучения ИТ-специальностям и развития в регионе цифровых компетенций в области обработки больших данных.

Важнейшее направление работы, по мнению обеих сторон, - развитие систем на базе искусственного интеллекта для целенаправленной обработки имеющихся массивов данных. Подобные системы помогут в оптимизации принятия управленческих решений, выработке обоснованных стратегий развития, основывающихся на глубоком анализе первичных данных в социальной и экономической сферах.

Одной из важнейших тем обсуждения стало развитие медицинской информационной системы (МИС «БАРС.Здравоохранение»), разработка систем поддержки принятия врачебных решений и переход медицинских организаций Сахалинской области на безбумажный документооборот, развитие цифровых сервисов для жителей региона, в том числе системы телемедицинских консультаций.

Ранее в январе директор областного МИАЦ поделился планами по модернизации цифрового здравоохранения Сахалина. Среди них – создание единых регистров пациентов по онкологическим и сердечно-сосудистым заболеваниям и электронное ведение диспансерного наблюдения.

Стороны являются партнерами с 2016 года. В результате совместной деятельности в регионе успешно внедрена единая региональная информационная система в сфере здравоохранения, оцифровано и оптимизировано значительное количество лечебно-диагностических процессов в медицинских организациях, налажена интеграция с федеральными информационными сервисами в рамках Единого цифрового контура в сфере здравоохранения Российской Федерации.