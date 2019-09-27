Решение «БАРС Груп» помогло цифровизации онкослужбы Саратовской области

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, поделилась результатами цифровизации онкологического кластера Саратовской области. Сейчас в 88 медицинских организациях региона используется онкорегистр компании, который образует единую платформу обмена информацией о пациентах со злокачественными образованиями. Он функционирует на базе продукта «БАРС.Здравоохранение».

Перевод деятельности региональной онкологической службы в единое информационное пространство необходимо для осуществления трехуровневой курации онкологических больных, которая позволяет производит полный контроль лечения, начиная от организаций первого уровня (фельдшерско-акушерские пункты, первичные онкологические кабинеты, центры амбулаторной онкологической помощи), до организаций третьего уровня (специализированные областные учреждения).

«Централизация означает, что данные о пациенте, впервые вставшем на учет, будут отображаться во всех профильных медицинских организациях региона, куда бы он не пришел. Также новая технологичная среда позволяет анализировать все случаи злокачественных новообразований на ранних стадиях и более оперативно выявлять дефекты в лечебно-диагностическом процессе», - сказала директор ГУЗ МИАЦ Гордеева Анна Владимировна.

В онкологическом регистре Саратовской области содержится информация о 790 врачах, имеющих права на оформление извещений на включение в регистр онкологических больных, извещений о внесении изменений, протоколов запущенности ЗНО. В текущем году создано 3778 извещений о впервые выявленном диагнозе, в регистр онкобольных включено 3004 больных, протокол запущенности оформлен 1498 пациентам.

Для врачей также организована преемственность при проведении лечебных мероприятий, оперативное получение информации о проведенных диагностических и лабораторных исследованиях, а также возможность просмотра всех медицинских записей пациента, внесенных на любых участках и отделениях.

Для органов управления здравоохранения региона основным преимуществом является информатизация этапной системы оказания онкологической помощи и организация системного, обоснованного, эффективного взаимодействия учреждений в интересах пациентов. Более того, в регионе происходит оптимизация финансовых средств за счет исключения дублирования дорогостоящих исследований или необоснованного их назначения.

В Саратовской области успешно функционируют и другие продукты «БАРС Груп»: медицинская и лабораторная информационные системы, «БАРС.Мониторинг здравоохранения» и «БАРС.Бюджет Онлайн».