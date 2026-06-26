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КриптоПро ЭЦП

СОБЫТИЯ

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26.06.2026 «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android 1
03.06.2025 Браузер Chrome вводит санкции против всех россиян. Прекращается поддержка важнейших плагинов, без которых сломаются «Госуслуги» 2
16.12.2021 «Аванпост» продолжает развивать систему Avanpost PKI 1
22.09.2020 Подтверждена совместимость СДУ «Приоритет» и ОС Astra Linux 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
10.09.2019 Операционные системы НТЦ ИТ РОСА и продукты КриптоПро официально совместимы 1
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate 1
08.08.2018 «Барс груп» и «Т-Платформы» протестировали технологическую совместимость своих решений 1
31.07.2018 Российские компании представили защищенный программно-аппаратный комплекс 1
08.12.2016 USB-токены и смарт-карты JaCarta протестированы на совместимость с ПО DiState 1
22.03.2016 Positive Technologies и «Крипто-Про» интегрировали свои решения для защиты электронной подписи 3
25.08.2015 «Хоулмонт» и «КриптоПро» стали партнерами 2
01.04.2014 ЕЭТП решила проблему зависимости от Internet Explorer 2
29.08.2013 Digital Design расширил сферу применения «Защищенного браузера» 1
12.04.2007 «Дело»: СЭД станут юридически значимыми 1

Публикаций - 15, упоминаний - 20

КриптоПро ЭЦП и организации, системы, технологии, персоны:

КриптоПРО - Крипто-ПРО 486 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2966 4
БАРС Груп 574 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 488 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 562 2
DiState - ДиСтэйт 6 2
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 152 2
Системы документооборота 519 1
МегаФон 10595 1
Yandex - Яндекс 9089 1
Microsoft Corporation 25687 1
Новые облачные технологии (НОТ) 483 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1727 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1217 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 591 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 136 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 434 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 434 1
Nginx - Энджайникс 201 1
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы - Смарт Системз - Компания Смарт Карты 67 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 188 1
Google LLC 12594 1
СмартПарк 8 1
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 52 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1879 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 585 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 108 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5551 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13626 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3275 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6500 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2054 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3183 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 973 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1587 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4298 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64119 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13826 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28011 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9913 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60982 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5138 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27121 5
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 895 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25155 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33134 4
Криптопровайдер - Cryptography Service Provider, CSP 61 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10543 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35711 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12712 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13061 3
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2324 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17946 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34316 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7102 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10105 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4577 2
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 450 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2006 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12063 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6342 1
Электронный документ - Electronic document 1568 1
Google Android устройства-девайсы 839 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1090 1
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 373 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12940 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4148 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22397 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 982 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16903 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2937 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9173 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 425 1
КриптоПро CSP СКЗИ 255 8
Microsoft Windows 16780 5
Linux OS 11416 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6179 3
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 285 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 709 3
Mozilla Firefox - браузер 1937 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 265 2
Google Chrome - браузер 1687 2
Apple iOS 8531 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1669 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 185 2
Oracle Java - язык программирования 3449 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 107 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 182 2
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 499 2
Aladdin JaCarta PKI 89 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 96 2
Aladdin JaCarta LT 29 2
Т-Платформы - Таволга терминал 27 2
Linux - Debian GNU 562 2
Pixabay 250 1
Google Chrome OS - Chromium OS 22 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 376 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7569 1
Apple iPad 3990 1
Microsoft Windows 10 1931 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Apple macOS 2391 1
Новые облачные технологии - МойОфис 949 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 358 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 570 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 998 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2033 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5623 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 619 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 241 1
StatCounter 472 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1439 1
Apple Safari - браузер 888 1
Галкин Евгений 8 1
Быков Иван 5 1
Мелкумян Наталья 1 1
Мылицын Роман 111 1
Ахмеров Тимур 90 1
Филиппов Максим 55 1
Младшев Анатолий 13 1
Курепкин Игорь 16 1
Бугрецов Антон 23 1
Дербенков Сергей 6 1
Альперович Михаил 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 164468 11
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 509 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 472 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47259 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57102 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11404 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8727 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1143 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27005 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 983 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52969 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3946 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7313 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3066 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11189 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4398 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3935 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10190 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2701 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4562 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6963 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 445 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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