Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux

ГК Astra Linux, отечественный разработчик операционных систем и средств виртуализации, и дочерняя компания Национального центра информатизации «Барс Груп» сообщили об успешном завершении испытаний совместимости медицинской информационной системы «Барс.Здравоохранение-МИС» с ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.22 и Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6. Результаты проверок показали, что продукты совместимы и могут использоваться без ограничений, в том числе в части применения СКЗИ «Криптопро» и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Корректность работы программного стека и его пригодность для использования в организациях сферы здравоохранения официально подтверждена сертификатом Ready for Astra Linux.

Для испытаний были представлены программный продукт «Барс.Здравоохранение–МИС» версии 19.08.0 и два автоматизированных рабочих места. На первом были инсталлированы криптопровайдер «Криптопро CSP» версии 4.0.9944, приложение для создания и проверки электронной подписи на web-страницах «Криптопро ЭЦП Browser plug-in» версии 2.0.13771, браузер Chromium 76.0.3809.100 и операционная система общего назначения Astra Linux Common Edition релиз «Орел» 2.12.22.

На второе рабочее место специалисты установили ОС специального назначения Astra Linux Special Edition релиз «Смоленск» 1.6, в том числе с кумулятивным обновлением безопасности «Бюллетень № 20200327SE16», а также аналогичное первому случаю прикладное ПО от «Криптопро» и две версии Chromium: 66.0.3359.117 для тестирования МИС в среде Astra Linux Special Edition «Смоленск» 1.6 и 80.0.3987.872. — для ОС с установленным обновлением безопасности.

В ходе работ эксперты проверили корректность старта и остановки системы «Барс.Здравоохранение–МИС» в. 19.08.0 в среде запущенных с ядрами generic и hardened обеих ОС Astra Linux и протестировали функционал МИС, включая подписание документов ЭЦП.

По итогам проведенных испытаний установлено, что система «Барс.Здравоохранение–МИС» версии 19.08.0 корректно работает в среде обеих ОС семейства Astra Linux, в том числе при установленном обновлении безопасности «Бюллетень № 20200327SE16». МИС позволяет полноценно пользоваться функцией подписания ЭЦП документов с помощью ПО «Криптопро» через указанные выше версии браузера.

МИС «Барс.Здравоохранение» – это цифровая платформа, которая стала основой для построения единого цифрового контура в сфере здравоохранения в регионах. Решение обеспечивает комплексную автоматизацию любых видов деятельности профильных учреждений: от внутреннего документооборота и организации медицинской помощи до учета сотрудников. Применение данной МИС способствует повышению качества и доступности медицинской помощи, а также помогает минимизировать вероятность ошибок в лечебном процессе за счет удобной визуализации данных о проводимом лечении по пациентам. Система официально зарегистрирована в Росздравнадзоре как изделие медицинского назначения.

Ранее компании успешно провели тестирование совместимости технологической платформы BarsUp.Net и ОС Astra Linux, а в дальнейшем планируют обеспечить совместимость и других своих программных продуктов.

«Благодаря успешной проверке мы сможем совместно создавать «готовые» автоматизированные рабочие места в медицинских учреждениях - полностью российского производства, что соответствует курсу государства на импортозамещение и исполнению национального проекта "Здравоохранение"», — сказал Тимур Ахмеров, генеральный директор «Барс Груп».

«ГК Astra Linux создает свои продукты, ориентируясь в первую очередь на запросы рынка, и всегда учитывает программную и аппаратную среду, в которой заказчики будут использовать наши ОС. Мы стремимся избавить их от необходимости самостоятельной работы над совместимостью решений. Подтвержденное сертификатом Ready for Astra Linux корректное функционирование МИС от «Барс Груп» под управлением Astra Linux — еще один показатель того, что стратегия кооперации российских производителей приносит конечным пользователям реальные результаты», — сказал Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.