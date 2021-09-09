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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ахмеров Тимур
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 73, упоминаний - 91
Ахмеров Тимур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мурашов Алексей 2 2
|Путин Владимир 1826 2
|Милюков Денис 12 2
|Сапельников Сергей 100 2
|Кравченко Александр 6 1
|Иванов Егор 17 1
|Лаут Артур 2 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Леви Гавриил 17 1
|Илингин Андрей 4 1
|Никитин Геннадий 2 1
|Елмуратов Артем 1 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Овчаров Евгений 11 1
|Туровецкий Владимир 6 1
|Киясов Андрей 1 1
|Заединов Руслан 40 1
|Мартынов Алексей 7 1
|Смирнов Максим 19 1
|Аленьков Вячеслав 8 1
|Фридман Михаил 54 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Бондаренко Михаил 52 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Енгибарян Ваге 9 1
|Семенов Александр 69 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Сысоев Игорь 31 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Мылицын Роман 79 1
|Акимов Максим 167 1
|Рустамов Рустам 169 1
|ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
|КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763568, в очереди разбора - 667255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763568, в очереди разбора - 667255.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru