Индексная книга (каталог) CNews*
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Ахмеров Тимур
СОБЫТИЯ
Публикаций - 91, упоминаний - 101
Ахмеров Тимур и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 14
|Путин Владимир 3454 9
|Свердлов Денис 201 7
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Семенов Александр 166 5
|Газизов Камиль 68 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Коробова Анна 25 5
|Опенышева Светлана 64 4
|Якубов Тимур 19 4
|Елагин Вячеслав 14 4
|Юртаев Дмитрий 7 4
|Солодухин Константин 119 3
|Евраев Михаил 266 3
|Василенко Александр 99 3
|Попов Алексей 339 3
|Забелин Вячеслав 13 3
|Кесельбренер Леонид 52 3
|Мартынов Александр 59 3
|Бастрыкин Сергей 11 3
|Чемезов Сергей 147 3
|Никифорова Светлана 34 2
|Нащекин Алексей 118 2
|Захаренко Максим 57 2
|Духовницкий Олег 91 2
|Массух Илья 239 2
|Кочаров Армен 25 2
|Минниханов Рустам 122 2
|Шайхутдинов Роман 116 2
|Слизень Виталий 244 2
|Казак Максим 162 2
|Таран Сергей 43 2
|Бурин Андрей 17 2
|Кохан Владимир 12 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Морозов Дмитрий 20 2
|Серова Елена 320 2
|Милюков Денис 12 2
|Юсупов Ренат 125 2
|Мурашов Алексей 4 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.