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Ахмеров Тимур


09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве 1
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО 1
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net 1
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
11.06.2020 Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум» 1
22.04.2020 «Барс груп» представила функциональность дистанционного обучения в «Электронной школе» 1
03.04.2020 Цифровая платформа Barsup.Net вошла в реестр отечественного ПО 1
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами 1
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 1
28.01.2020 «БАРС Груп» выступила разработчиком централизованной бухгалтерии Татарстана 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
21.10.2019 «Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU 1
18.09.2019 «БАРС Груп» открыла офис в Краснодаре для развития проектов цифрового здравоохранения 1
16.09.2019 «Геном эксперт» и «Барс груп» создадут цифровую платформу генетических данных 2
27.06.2019 «БАРС Груп» оптимизирует разработку проектов при помощи BarsUP.Net 1
24.05.2019 «Барс груп» расширила возможности платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 3
22.05.2019 «Барс груп» разрабатывает цифровой инструмент для контроля за исполнением национальных проектов 1
04.03.2019 «БАРС.Образование» доступна для ПК «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
07.02.2019 «БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников» 1
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов 1
10.09.2018 Genotek и «БАРС Груп» создадут систему интерпретации генетических данных 1
07.09.2018 «БАРС Груп» внедрила медицинскую систему со специальными функциями 1
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» 1
28.03.2018 «БАРС Груп» модернизирует процессы планирования и исполнения бюджета ФНС 1
30.11.2017 «БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области 1
23.11.2017 «Барс Груп» открыла проектный офис в Калининграде 2
16.11.2017 «Барс Груп» усовершенствовала технологическую платформу Alpha BI 1
03.10.2017 ФГИС ЦС запущена в промышленную эксплуатацию 1
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения 1
08.07.2016 «Барс Груп» открывает офис в Иннополисе 4
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 2
20.04.2016 «Ростех» проговорился о создании российских ОС и СУБД 2
20.04.2016 «Ростех» расширяет присутствие на ИТ-рынке: НЦИ покупает 100% акций «Барс Груп» 2
11.03.2016 «ИТ-дочке» «Ростеха» разрешили купить «Барс груп» 2

Публикаций - 73, упоминаний - 91

Ахмеров Тимур упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Барс груп 402 28
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 22
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 15
Ростех - Ростехнологии 2230 6
АйТи 752 4
Прогноз 196 4
Microsoft Corporation 11095 3
Google LLC 7154 3
Тривиум - Trivium 4 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Восход ФГБУ НИИ 365 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
Крок 1220 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Profilum - Профилум 3 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Vocord - Вокорд 99 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 27 1
ИКС холдинг - Форпост 35 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
ГЛОНАСС АО 82 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Летограф - Letograf 63 1
Acronis - Акронис 364 1
Ланит ГК 1157 1
SAP SE 3215 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Синтерра - Synterra 565 1
IntegrIT 4 1
МойСклад - Логнекс 85 1
МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-Град 11 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
EPAM Systems - Test IO 2 1
Forus - Форус 8 1
Netris - Нетрис 46 1
Netcraft 22 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
PARMA Technologies Group - Парма 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
ЯКласс 19 2
Геном эксперт - Геномед 1 1
Банк Интеза 20 1
Genotek - Генотек 4 1
Nouse Limited 2 1
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 1
Локо-Банк 31 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Lynwood Investments 6 1
Урал ФД - Коммерческий банк 8 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
СКБ-банк 86 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
Транснефть 159 1
СДМ-Банк 51 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Альфа-Групп 320 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1125 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Аэрофлот 493 1
Insight Venture Partners - венчурный фонд 22 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
Правительство РФ 2205 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 3
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Счётная палата РФ 460 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Администрация Президента РФ 268 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Федеральное казначейство России 766 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 135 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 30 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 440 1
Безопасный город 347 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ARM64 - Архитектура процессора 1018 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 227 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
БАРС BarsUP.Net 12 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 4
Linux OS 4260 3
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 3
C# - C Sharp - Язык программирования 146 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 3 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft .NET Core - Модульная платформа для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом 23 2
Барс.Здравоохранение - МИС 11 2
БАРС.Alpha BI 32 2
Prognoz Platform 74 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 28 1
ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 7 1
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 35 1
Барс.Образование-Электронная школа 7 1
АКСИОК.Net Бюджетное планирование ППО 2 1
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 1
Барс.Мониторинг родовспоможения 4 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
КриптоПро СКЗИ CSP 96 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 12 1
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
Chromium - Браузер 166 1
PHP - Язык программирования 305 1
Ред ОС 239 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Apache HTTP Server 223 1
Мурашов Алексей 2 2
Путин Владимир 1826 2
Милюков Денис 12 2
Сапельников Сергей 100 2
Кравченко Александр 6 1
Иванов Егор 17 1
Лаут Артур 2 1
Сивидов Алексей 31 1
Леви Гавриил 17 1
Илингин Андрей 4 1
Никитин Геннадий 2 1
Елмуратов Артем 1 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Овчаров Евгений 11 1
Туровецкий Владимир 6 1
Киясов Андрей 1 1
Заединов Руслан 40 1
Мартынов Алексей 7 1
Смирнов Максим 19 1
Аленьков Вячеслав 8 1
Фридман Михаил 54 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Бондаренко Михаил 52 1
Минниханов Рустам 89 1
Енгибарян Ваге 9 1
Семенов Александр 69 1
Смирнов Алексей 142 1
Сысоев Игорь 31 1
Никифоров Николай 1126 1
Мылицын Роман 79 1
Акимов Максим 167 1
Рустамов Рустам 169 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 39
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 12
Россия - ПФО - Казань 1518 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 7
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - Калининградская область 538 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 2
Россия - Томск 450 1
Россия - Свердловская область 806 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - Иннополис 292 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Казахстан - Республика 2632 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - Псковская область 302 1
Россия - Орёл 215 1
Россия - Новгородская область 287 1
Россия - Томская область 420 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - Смоленск 235 1
Россия - Сахалинская область 434 1
Россия - Нижегородская область 740 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий 1 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 3
CNews Analytics 1990 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
Медиалогия 37 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763568, в очереди разбора - 667255.
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