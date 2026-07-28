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Индексная книга (каталог) CNews*
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Ахмеров Тимур

СОБЫТИЯ


28.07.2026 Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха» 2
14.05.2026 Университет Иннополис договорился о подготовке ИТ-специалистов с «БАРС Груп» 1
25.12.2025 «Ростех» с боем избавился от блок-пакета гигантской ИТ-компании. Доля принудительно возвращена основателю 2
10.01.2025 ИТ-«дочка» «Ростеха» не может расплатиться с кредиторами. Начато банкротство 2
22.09.2022 Более 800 ИТ-специалистов России приняли участие в конференции Up!Date от «БАРС Груп» 1
05.03.2022 Пандемия подхлестнула цифровизацию медицины и рост выручки профильных ИТ-компаний 1
09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве 1
23.06.2021 «БАРС Груп» и «К-Скай» договорились об интеграции платформ Webiomed и «БАРС.Здравоохранение - МИС» 1
17.11.2020 «Барс груп» обеспечила интеграцию региональной системы «Управление национальными проектами» с ГИИС «Электронный бюджет» 1
30.10.2020 «Электронная похозяйственная книга» от «БАРС Груп» внесена в реестр отечественного ПО 1
09.10.2020 «Ред софт» и «Барс груп» протестировали продукты для создания автоматизированных рабочих мест в медучреждениях 1
14.09.2020 Медицинская система «Барс.Здравоохранение-МИС» совместима с ОС Astra Linux 1
26.08.2020 «Барс Груп» повышает качество приложений на платформе BarsUp.Net 1
04.08.2020 «Барс.Сельское хозяйство – Ветнадзор» включили в реестр отечественного ПО 1
27.07.2020 Осколки скандально обанкротившегося «Прогноза» начали объединяться 1
11.06.2020 Системы «Барс груп» интегрированы с системой управления профнавигацией «Профилум» 1
22.04.2020 «Барс груп» представила функциональность дистанционного обучения в «Электронной школе» 1
03.04.2020 Цифровая платформа Barsup.Net вошла в реестр отечественного ПО 1
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами 1
13.02.2020 «Барс груп» расширит свое участие в цифовизации Сахалина 1
28.01.2020 «БАРС Груп» выступила разработчиком централизованной бухгалтерии Татарстана 1
17.12.2019 Выбор CNews: сделки года на российском ИТ-рынке. Голосование 1
21.10.2019 «Барс груп» внедрила платформу видеоконференцсвязи IVA MCU 1
18.09.2019 «БАРС Груп» открыла офис в Краснодаре для развития проектов цифрового здравоохранения 1
16.09.2019 «Геном эксперт» и «Барс груп» создадут цифровую платформу генетических данных 2
27.06.2019 «БАРС Груп» оптимизирует разработку проектов при помощи BarsUP.Net 1
24.05.2019 «Барс груп» расширила возможности платформы бизнес-аналитики Alpha BI 1
24.05.2019 Топ-менеджер «дочки» «Ростеха» вложил $1 млн в компанию выходцев из «Прогноза» 1
22.05.2019 «Барс груп» разрабатывает цифровой инструмент для контроля за исполнением национальных проектов 1
04.03.2019 «БАРС.Образование» доступна для ПК «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
07.02.2019 «БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников» 1
13.12.2018 Недокупленный «Ростехом» разработчик создал бесполезную ГИС за 400 миллионов 1
10.09.2018 Genotek и «БАРС Груп» создадут систему интерпретации генетических данных 1
07.09.2018 «БАРС Груп» внедрила медицинскую систему со специальными функциями 1
07.06.2018 «БАРС Груп», «РТЛабс» и КФУ откроют центр «Цифровая медицина и здравоохранение» 2
28.03.2018 «БАРС Груп» модернизирует процессы планирования и исполнения бюджета ФНС 1
30.11.2017 «БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области 1
23.11.2017 «Барс Груп» открыла проектный офис в Калининграде 1
16.11.2017 «Барс Груп» усовершенствовала технологическую платформу Alpha BI 1

Публикаций - 91, упоминаний - 101

Ахмеров Тимур и организации, системы, технологии, персоны:

БАРС Груп 579 90
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 38
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 36
Ростелеком 10948 20
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 10
NVision Group - Энвижн Груп 699 7
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 6
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 77 6
МегаФон 10742 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 5
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 31 5
Broadcom - VMware 2610 5
Крок - Croc 1964 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Системы документооборота 522 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Ростелеком - РТЛабс 210 4
АйТи 1519 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 3
Startobaza - Стартобаза 38 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 84 3
Google LLC 12687 3
Тривиум - Trivium 7 3
Открытые технологии 732 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Совзонд - Sovzond 123 3
Gemini Systems 11 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Microsoft Corporation 25774 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Acronis - Акронис 489 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Ланит - Онланта - Onlanta 135 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 250 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 4
БАРС Венчерз 5 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Ак Барс Банк 283 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ЯКласс 69 2
eBay Inc 1640 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Visa International 1993 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Lynwood Investments 9 1
LEGO 260 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Царицын капитал 23 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Развитие Иннополиса 4 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Просвещение ФГУП - издательство 30 1
Nouse Limited 2 1
Genotek - Генотек 21 1
Кредит Европа банк 67 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
МедИнвестГрупп - МИГ 5 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Геном эксперт - Геномед 1 1
Барс груп - БАРС Медицина 12 1
ФМБА России - ЦСИ - Центр стратегических инициатив 1 1
Daewoo Motors 8 1
Центр-Сервис 7 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Федеральное казначейство России 1949 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 3
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 2
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 7 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 69
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 26
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 19
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 17
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 10
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 6
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 6
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
БАРС Груп - BarsUP.Net - BarsUP.AI - BarsUP.Anypoint Gateway - BarsUP.AM - BarsUp.Access Manager 27 8
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 7
БАРС.Alpha BI 47 7
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Linux OS 11533 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 3
Барс.Образование 33 3
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 3
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 48 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Форсайт Prognoz Platform 97 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 381 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 2
Тривиум - 3V - Триви - Единая корпоративная платформа 11 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
Pixabay 257 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
БАРС.Эффективный регион 3 2
БАРС.Эффективный город 2 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Booking.com 126 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 2
Никифоров Николай 1138 14
Путин Владимир 3454 9
Свердлов Денис 201 7
Медведев Дмитрий 1665 6
Семенов Александр 166 5
Газизов Камиль 68 5
Сапельников Сергей 109 5
Коробова Анна 25 5
Опенышева Светлана 64 4
Якубов Тимур 19 4
Елагин Вячеслав 14 4
Юртаев Дмитрий 7 4
Солодухин Константин 119 3
Евраев Михаил 266 3
Василенко Александр 99 3
Попов Алексей 339 3
Забелин Вячеслав 13 3
Кесельбренер Леонид 52 3
Мартынов Александр 59 3
Бастрыкин Сергей 11 3
Чемезов Сергей 147 3
Никифорова Светлана 34 2
Нащекин Алексей 118 2
Захаренко Максим 57 2
Духовницкий Олег 91 2
Массух Илья 239 2
Кочаров Армен 25 2
Минниханов Рустам 122 2
Шайхутдинов Роман 116 2
Слизень Виталий 244 2
Казак Максим 162 2
Таран Сергей 43 2
Бурин Андрей 17 2
Кохан Владимир 12 2
Тараба Дмитрий 27 2
Морозов Дмитрий 20 2
Серова Елена 320 2
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