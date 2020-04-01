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«Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами

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«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (входит в госкорпорацию «Ростех»), начала интеграцию своих систем «Электронная школа» с ведущими онлайн-платформами для дистанционного обучения. Это позволит улучшить организацию образовательного процесса в условиях пандемии вируса COVID-19. На данный момент ведутся работы по интегрированию решения «Барс.образование – Электронная школа» с цифровым образовательным ресурсом (ЦОР) «Якласс».

Интеграция систем «Барс.образование – Электронная школа» с ЦОР «Якласс» − резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково» − позволит планировать уроки при помощи цифровых ресурсов, автоматизировать проверку школьных работ, передавать данные об оценках, полученных в ходе занятий, домашних и контрольных работ в электронные дневники, формировать общую отчетность об успеваемости для надзорных ведомств. Это позволит сделать работу с цифровыми образовательными инструментами еще более удобной для большого количества учителей и школьников. На сегодняшний день на базе программного продукта «Барс.образование – Электронная школа» созданы информационные системы в 17 регионах России. Общая численность пользователей систем составляет 5,3 млн человек.

«В условиях пандемии особенно важно не допустить снижения эффективности образовательных процессов при переходе в онлайн-формат. Интеграция с такими сервисами как "Якласс" позволит не просто усилить качество оказываемых образовательных услуг, но и создать условия для бесперебойного дистанционного процесса обучения, разгрузить учителей и создать необходимые инструменты контроля качества образования как для родителей, так и для органов власти. На данный момент процесс интеграции проходит апробацию в Новосибирской области, в будущем планируется расширить список регионов с ведущими системами и сервисами страны», − сказал генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров.

У ЦОР «Якласс» самая большая база контента в стране: 1,6 трлн заданий по предметам школьной программы с 1 по 11 класс и 1,5 тыс. видеоуроков, которые соответствуют ФГОС. Сервис экономит до 30% времени педагога, которое ранее тратилось на проверку домашних и контрольных работ, автоматически выставляются оценки в электронный дневник. Платформой пользуется 3 млн школьников из 40 тыс. школ.

«Цифровые образовательные технологии обладают огромным потенциалом по сравнению с традиционными форматами обучения не только из-за возможности персонализации процесса обучения, но и за счет автоматизации многих рутинных процессов, отнимающих время у учителей. "Якласс" более семи лет занимается переводом школ на дистанционное обучение. За это время мы смогли накопить уникальную экспертизу. По этой причине наши технологии и сервисы оказались особенно востребованными сейчас, когда все школы ушли на вынужденные каникулы из-за пандемии COVID-19. Мы готовы к любым новым вызовам, к любым интеграциям, ко всему, что позволит сделать систему образования России лучшей в мире. Верю, что сотрудничество с "Барс груп" окажется продуктивным и полезным для организации учебного процесса в школах», − отметил генеральный директор компании «Якласс» Андрей Илингин.

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