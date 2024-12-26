Мартынов Александр
Мартынов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
|MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
|Путин Владимир 3171 4
|Свердлов Денис 200 3
|Никифоров Николай 1136 3
|Ахмеров Тимур 87 3
|Асланян Сергей 103 3
|Газизов Камиль 67 3
|Пак Олег 112 2
|Нащекин Алексей 116 2
|Глотов Алексей 25 2
|Тараба Дмитрий 27 2
|Папин Максим 10 2
|Прозоровский Василий 40 2
|Клеймёнов Сергей 5 2
|Перминов Анатолий 130 1
|Абрамов Виктор 11 1
|Кречетов Николай 25 1
|Чемезов Сергей 142 1
|Семенов Алексей 82 1
|Новиков Дмитрий 39 1
|Флейта Андрей 7 1
|Бакалов Владимир 13 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Пискунович Елена 10 1
|Тарасенко Алексей 16 1
|Степанов Антон 66 1
|Ахметов Даниал 48 1
|Ростокин Валерий 26 1
|Смирнов Вячеслав 41 1
|Цыганков Вячеслав 5 1
|Кузин Сергей 11 1
|Ершова Элеонора 67 1
|Рыженко Игорь 1 1
|Семенов Виктор 2 1
|Меднов Сергей 124 1
|Хромов Алексей 17 1
|Телятников Алексей 21 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Лигачев Глеб 87 1
|Игнатов Антон 3 1
|Туржанов Серик 4 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
|Juniper Research 522 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 167 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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