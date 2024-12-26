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Мартынов Александр



26.12.2024 «СП.АРМ» запустила информационные системы в медучреждениях Мариуполя и Донецка 1
18.12.2024 «МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области 1
04.12.2024 «МегаФон» ускорил интернет для 4 тысяч квартир в Костроме 1
14.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет в Галиче 1
02.10.2024 К морозам в Костромской области повысили надежность телеком‑оборудования 1
27.09.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 22 поселения Костромской области 1
22.08.2024 «МегаФон» модернизировал сеть в прибрежных поселках в зоне судоходства на Верхней Волге 1
13.08.2024 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Волгореченска 1
18.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в пяти райцентрах Костромской области 1
12.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет для жителей Буя 1
27.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в ювелирной столице России 1
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 1
14.06.2024 «МегаФон» ускорил интернет в одном из самых труднодоступных городов Центральной России 1
16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в райцентрах Костромской области 1
06.05.2024 В поселках под Костромой ускорили интернет 1
05.02.2024 «МегаФон» ускорил 4G в Чухломском районе Костромской области 1
11.12.2023 «Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан 1
19.10.2023 Новые скорости интернета пришли в Шарью и Судиславль 1
18.09.2023 «Мегафон» улучшил связь в микрорайонах Костромы 1
25.08.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области 1
29.06.2020 «Корус консалтинг» провел аудит корпоративной ИТ-системы на базе Sharepoint для Avito 1
24.06.2014 Минздрав выставил новой «дочке» «Ростеха» многомиллионный штраф за некачественную техподдержку 1
20.06.2014 «Барс Груп» открыла охоту на сотрудников «Прогноза» и AT Consulting 1
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 1
26.05.2014 Из «Энвижн» уходят топ-менеджеры 1
04.04.2014 Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком» 1
23.12.2013 Через 10 лет чиновники переедут в облака 1
25.07.2013 Проект «гособлака», выполненный «Энвижн», вызвал 88 замечаний Минкомсвязи 1
26.06.2013 «Энвижн» сдал проект «гособлака» в Минкомсвязь 1
18.06.2013 В «МегаФоне» — новые назначения в Северо-Западном филиале 1
14.05.2013 «Энвижн Груп» оснастила стадион «Локомотив» системой видеонаблюдения 1
10.04.2013 Система 112: помощь придет быстро 1
15.05.2012 «Энвижн Груп» займется разработкой и внедрением единой «Системы 112» в масштабах всей страны 1
12.05.2012 Александр Мартынов: "Мне интересны нетривиальные задачи" 1
13.03.2012 "Энвижн Груп": "Окопы" не для нас 1
10.05.2011 Выручка "Энвижн Груп" выросла почти на 70% 1
28.04.2010 «Стэп Лоджик» будет внедрять решения Extreme Networks 1
26.05.2009 InterSystems представила решения для развития ЕИС здравоохранения Казахстана 1
30.01.2008 Систему здравоохранения ЯНАО автоматизируют на базе решений InterSystems 1
27.01.2006 Kazsat запустят не позже 20 июня 1

Публикаций - 42, упоминаний - 42

Мартынов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 19
NVision Group - Энвижн Груп 679 14
Ростелеком 9700 10
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 43 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 5
Восход ФГБУ НИИ 644 3
Крок - Croc 1777 3
БАРС Груп 545 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
АФК Система ПАО 1797 3
Microsoft Corporation 24625 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 2
Корус Консалтинг ГК 1217 2
Ростех - РТ-Инвест 56 2
СП.АРМ 47 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
InterSystems - ИнтерСистемз 134 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 2
СИНЦ - Саровский Инженерный центр 3 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 1
Extreme Networks 100 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 301 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
Arbor Networks 57 1
Crestron 100 1
НСТ - Новые сервисные технологии 48 1
Прогноз 1650 1
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 1
Infinera 35 1
Ак Барс Банк 272 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Царицын капитал 23 1
Avito - КЕХ Екоммерц 6 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Газпром ПАО 1342 1
Альфа-Банк 1769 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
Протек - Центр внедрений 56 1
Стройкомтекс 1 1
Уральская сталь УК - Уральская Сталь АО 16 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 71 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Правительство Казахстана - Минздрав Казахстана - Министерство здравоохранения Казахстана - Министерство здравоохранения и социального развития Казахстана 5 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
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Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
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HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Microsoft SharePoint 2013 41 1
InterSystems Cache 132 1
InterSystems Ensemble 58 1
InterSystems HealthShare 26 1
Microsoft SharePoint Server 705 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 56 1
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник ГКНПЦ имени М.В. Хруничева 72 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
Минобрнауки РФ - ФЦП Дети России Минобразования России 29 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 1
Путин Владимир 3171 4
Свердлов Денис 200 3
Никифоров Николай 1136 3
Ахмеров Тимур 87 3
Асланян Сергей 103 3
Газизов Камиль 67 3
Пак Олег 112 2
Нащекин Алексей 116 2
Глотов Алексей 25 2
Тараба Дмитрий 27 2
Папин Максим 10 2
Прозоровский Василий 40 2
Клеймёнов Сергей 5 2
Перминов Анатолий 130 1
Абрамов Виктор 11 1
Кречетов Николай 25 1
Чемезов Сергей 142 1
Семенов Алексей 82 1
Новиков Дмитрий 39 1
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Бакалов Владимир 13 1
Сушкевич Антон 66 1
Пискунович Елена 10 1
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Кузин Сергей 11 1
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Меднов Сергей 124 1
Хромов Алексей 17 1
Телятников Алексей 21 1
Гимранов Ринат 122 1
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Игнатов Антон 3 1
Туржанов Серик 4 1
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Россия - ЦФО - Костромская область 403 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 7
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18454 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 383 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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