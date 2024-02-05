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«МегаФон» ускорил 4G в Чухломском районе Костромской области

Инженеры «МегаФона» расширили зону покрытия и обеспечили скоростным 4G-интернетом жителей города Чухломы, поселков Судай и Рудино, а также нескольких деревень Нерехтского района. Скорость мобильного интернета для 7 тыс. жителей в результате выполненных работ выросла в 1,5 раза.

Сотрудники технической службы «МегаФона» смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учётом особенностей распределения мобильного сигнала в отдалённых и малых населённых пунктах региона. Улучшенное качество услуг мобильной связи стало также доступно абонентам компании в деревнях Курьяново Чухломского района, Оголихино и Климушино Нерехтского района.

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«В Костромской области ведётся регулярная ежемесячная работа по расширению покрытия и повышению качества связи. Только за четвертый квартал прошлого года специалисты «МегаФона» построили и модернизировали телеком-оборудование в 50 населённых пунктах Нейского, Пыщугского, Макарьевского, Красносельского, Мантуровского и других районов региона», – отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Проведённые инженерные работы также расширили возможности доступа к интернету для автомобилистов, следующих по автотрассам внутриобластного значения. Теперь устойчивым сигналом передачи данных стали покрыты участки автодорог, расположенных вдоль транспортных направлений: Нерехта-Волгореченск, Чухлома-Судай, Судиславль-Солигалич, Кострома-Нерехта.

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